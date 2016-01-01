خاصية جديدة فى معرفة مدى صحة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم من أهم المواضيع التي يجب الاهتمام بها إن لم يكن أهمها على الإطلاق وهو كيفية معرفة درجة صحة الحديث أو بمعنى أصح معرفة كيف تقوم بنفسك بالبحث عن تخريج الأحاديث وطبعا كلنا يعلم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3461 وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: مقدمة الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5 ومن هذا المنطلق سأوضح بإذن الله تعالى كيفية البحث عن تخريج الحديث أولا ندخل على الرابط التالي وهو رابط موقع الدرر السنية جزى الله القائمين عليه خير الجزاء الدرر السنية - الموسوعة الحديثية شاهد الصفحة الرئيسية للموسوعة الحديثية كما في الصورة التالية نقوم بإدخال جزء من نص الحديث في خانة العبارة ونقوم باختيار ما يناسبنا من خيارات البحث ونترك الباقي كما هو وهذه بعض التنبيهات الواجب مراعاتها عند البحث عن حديث في الموسوعة 1- يراعى عدم وضع جمل طويلة (أكثر من ثلاث كلمات) في صندوق البحث. 2- عدم استخدام علامات الترقيم. 3- الكلمة التي قبلها حرف العطف الواو يُفضل البحث عنها بجزء من كلمة لأن حرف العطف قد يكون ملتصقاً بها وقد لا يكون. 4- يمكن البحث في أقوال وأحكام محدِّث معين من خلال اختيار اسمه من قائمة (المحدِّث). 5- يمكن البحث في نطاق كتاب معين من خلال قائمة (الكتاب). 6- يمكن البحث في جميع الكتب وفي جميع أحكام المحدِّثين من خلال اختيار قائمة (الجميع). 7- هناك أربعة خيارات للبحث وهي: (جزء من كلمة/كلمات) ، (جميع الكلمات) ، (جميع أجزاء الكلمات) ، (كلمة/جملة مطابقة). 8- هناك خمس خيارت لنطاق البحث: (الجميع) (الأحاديث الصحيحة وما في حكمها) (الأحاديث التي أسانيدها صحيحة وما في حكمها) (الأحاديث الضعيفة وما في حكمها) (الأحاديث التي أسانيدها ضعيفة وما في حكمها) ويمكن البحث بأكثر من خيار بينها فمثلا عندما اردت البحث عن الحديث الموجود في أول الموضوع كنت أذكر جملة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلو كتبت هذه الجملة فلن يعطيني الموقع أي نتائج لأنها تبدأ بحرف جر ولذلك كتبت في العبارة المراد البحث عنها " متعمدا فليتبوأ " ولتحديد هذا الحديث فقط قمت باختيار (كلمة / جملة مطابقة من خيارات البحث) فكانت النتيجة كالتالي هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان والله أسأل أن ينفع الجميع بهذا الموضوع ملحوظة الموضوع استغرق من صاحبه الذي أنشئه جهد ووقت ولم يضع اسمه أو اسم منتداه على الصور وجميع المسلمين مسموح لهم بنسخ الموضوع ونشره في المنتديات والمجموعات البريدية