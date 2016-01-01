أنــواع البــدع في العبــادات .



○ قـال الشيـخ العلامـة / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظـه الله ورعـاه -



1) النــوع الأول :

● "ما يكون في أصل العبادة، بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة، أو صياماً غير مشروع، أو أعياداً غير مشروع، كأعياد المولد وغيرها".



2) النــوع الثاني :

● "ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً ".



3) النــوع الثالث :

● "ما يكون في صفة أداء العبادة، بأن يوديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم" .



4) النــوع الرابع :

● "ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل" .

_______

المصــدر :

[ البدعة "تعريفها أنواعها أحكامها" (9-8) ] .