مطلقة!! قال لي :"كُنتِ فَبِنتِ" بعد عامين انتظار فكان قراره الأخير لافرار كانت البنات من حولك يرقبنك باستمرار لكنني الوحيدة فزت بك فكان الإختيار بعد كر وفر مع والدي وصبر واصرار وإلغاء كل عادات الدرهم والدينار فقد شرى أبي خلقا ودينا وكان ذا المعيار وبارك الكل زواجنا وكان الإنبهار مرت الأيام والشهور وتعاقب ليل ونهار فما سألتَ ولا أجبتَ من كان محتار تهيأتُ واستعدت أسبوعا قبل الموعد المختار وكان الشوق فالترقب والانتظار... فكان أن بحتَ بمكنون صدرك المحتار رغما عنك وعني فتلكمو الأقدار وتركتَ أبواك يبكياننا من الدموع أنهار رضيتُ وحمدت الله وسجدت شكرا للجبار وجائني الشامتون من كل الأقطار فرحين مهللين بآخر الأخبار هذا يعلنها بقهقهات في وسط الدار وآخر فرح ويسرها اسرار وسال اللعاب لمن يريد بخسا في الأسعار وقالوا تلك فتاة سهلة لاتبغي الدينار تلك بائسة محطمة تعاني الإحتضار لم يبق لها عذر وفاتها القطار وجاءتني من تقول بسوء الطالع والإختيار وتغتاب طليقي وأمه في وضح النهار وتطمع بودي وقربي وأن نصبح من الأصهار فلاوربي وقد آذيتني في الأخيار ومايقتل حقا ويدمي القلب ويقطع الأوتار صويحبات لي كنت أشاركهن الأسرار جئنني يحملن لي حلولا وأفكار أن اقبلي بمطلَّق كان ديدنه العصا ومصاحبة الأشرار سيتغير لا محالة فالدنيا دار اختبار فلاشيء يدوم على حاله باختصار وهاته فرصة اخرى ..رجل يدخن ليل نهار ليس ضراب نساء ولكنه عن العمل في استكبار إليك آخر يكبرك بثلاثين حولا مالك أعذار سيهتم بك لتعيشي حياة هانئة في ازدهار... لست كما تظنون أنا لا أنهار ولا أعيش حياة ملؤها الإنتظار صلب معدني يأبى الإنصهار قوية روحي لاتعرف الإنكسار كلما ازددت حزنا وشقاء وانفطار ازددت عطاء و قوة واصرار امضِ قدما ولا تلفت ولا تكثر الأعذار ولك مني دعوات بفلاح وانتصار كنتُ فمافرحت فبنت وماحزنت لتقلب الأقدار يقينا مني أن ذلك من الله اختبار * * * * * *