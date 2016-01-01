الإنباء بفواقر جذور البلاء للبوروبي

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنقل لكم هنا مقال المشرف أبو معاذ محمد مرابط في موقع التصفية والتربية لبيان مافيه من الغلط والوهاء لكتاب البوروبي جذور البلاء الإنباء بفواقر جذور البلاء نحْن أَصْحَاب المقامات الفاخرة وَلنَا شرف الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَمن نظر فِي الكتب الَّتِي أُفردت لذكر الْأَوْلِيَاء لم يجد فِيهَا إِلَّا منَّا، أمَّا هم فلا يثبت لهم قدم في الولاية ولا يقوم لهم في الصالحين راية، ولا يكون لهم كرامة، ولا يرون ربهم في الآخرة ولا كرامه، فهم في الدنيا ممقوتون، وفي الآخرة معذبون (الموفق ابن قدامة -رحمه الله- ت:620 هـ) المقدّمة: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف رسل لله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. ثم أما بعد: فقد وقفت كما وقف غيري: على عيب البوروبي أهل السنن والآثار وطعنه على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبه بصحيح ما نَقَله إلى الأمة الأئمة الصادقون واستهزائه بأهل الحق فيما وَضَعه عليهم الملحدون {الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون} وليس ذاك عجيبا من متَّبعي الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدَّال على خذلانهم صُدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحِجاج بآياته الواضحة البرهان، واطِّراحهم السُّنن من ورائهم، وتحكُّمهم في الدين بآرائهم فالحَدَث منهم مَنهوم بالغَزَل، وذو السن مفتون بالكلام والجَدَل قد جعل دينه غَرَضًا للخصومات، وأرسل نفسه في مراتع الهَلَكات، ومَنَّاه الشيطان دفعَ الحق بالشبهات، إن عُرِض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل السلام، نبذها جانبا وولَّى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها، مُعاندة منه وطعنا على أئمة المسلمين، ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام.(1) ووافق كلّ ذلك تَوَغّل نحل الضلال كالروافض والقاديانية على أرض الجزائر، وتَعَرُّض كلاب النار من الخوارج القتلة وأعوانهم من القعدة لأمن وطننا الغالي، فاشترك الجميع في مقارعة هذا الشعب المسلم السلفي بفطرته، في محاولة يائسة لاقتلاع جذور العقيدة الصحيحة من قلوب أبناء هذا المجتمع السنيّ كما وصفه رئيس هذه البلاد. لقد اختار بوروبي –صاحب البلاء- وقتا حسّاسا لإخراج قذيفته المدمّرة التي وجّهها إلى صدور خيرة أبناء هذا الوطن، الذين ووقفوا في وجه الإرهاب الغادر، وقدّموا أرواحهم رخيصة لتحيا هذه البلاد آمنة مستقرة، يوم أن كان بوروبي متخفيّا في الجحور والمغارات لا يكاد يعرفه أحد، بل يوم أن كان ينط هنا وهناك في تجمعات الحزب المحظور!. لقد تحتّم على أهل السنة دفع صائلة البوروبي، ووجب عليهم إظهار ما تعلق بكتابه من تحريف وتزوير للحقيقة، لذلك قصدت بهذا البيان المختزل كشف ما لا يجوز السكوت عنه، وبيان خطط البوروبي الإبليسية التي أجرى بها قلمه الحاقد في جذور بلائه، وقد وقفت على عدّة محطّات منها، سأسردها للقارئ الكريم واحدة واحدة، وعلى الله توكلت لا إله إلا هو سبحانه. الوقفة الأولى: مع قناة النهارلا يحسن بنا أن نتطرق لبلاء البوروبي قبل أن نعرّج على موقف قناة النهار الذي يعكس منهجها في التعامل مع قضايا السلفيين، لا سيما في الآونة الأخيرة. فالعاقل يدرك أن القناة تقوم بمعاقبة جماعية للسلفيين وعلى رأسهم مشايخهم، بسبب عزوفهم عن التواصل معها، ورفضهم المتكرر للظهور على شاشتها في البرامج والحوارات، أو حتى الكتابة على جريدتها. فضرب أصحاب القناة -غفر الله لهم- بكل القيم والأخلاق عرض الحائط، ولم يلتفتوا حتى إلى مواثيقهم المعمول بها في عرفهم، حيث أخلّوا إخلالا كبيرا بميثاق الشرف الصحفي المعدّل والذي صدر عن قطاع إعلام الجامعة العربية بتونس سنة:2013 . وكان إخلالهم من جهتين: الجهة الأولى: إعراضهم عمّا جاء في المادة العاشرة منه، والذي نصّ على: (تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى التحذير والتمييز والتعصب أيا كانت أشكاله). فهل عمّقت القناة روح التسامح بإشهارها وتأييدها لكتاب بوروبي؟! الذي يتّهم طائفة عظيمة من هذا المجتمع باليهودية والإرهاب وفيهم دكاترة وأساتذة وأطبّاء، ومهندسون وطلبة في الجامعات، ورجال أمن في الشرطة والدرك والجيش! وهو ما يعني أن الدولة الجزائرية تُمكّن لأصحاب العقيدة اليهودية في مؤسساتها الاقتصادية والأمنية والأخطر من ذلك كلّه مؤسساتها الدينية! فهل يعي أصحاب القناة حقيقة موقفهم الذي ورّطهم فيه مفتيهم بوروبي؟! الجهة الثانية: أخلّت قناة النهار كذلك بالمادة الثالثة من هذا الميثاق والذي طالبت بـ: (تشجيع البرامج الإعلامية التي تهتمّ بالحفاظ على سلامة اللغة العربية باعتبارها قوام الثقافة العربية ورمز الهوية العربية). فالقناة شهّرت لهذه الفضيحة التي قسمت ظهر كل عربي! ولم تقدّر لغة القرآن حق قدرها، وكان عليها أن تعتذر بعد وقوفها على لغة الكتابالذي ربما أخطأت في تقويمه وحسبته من قبل أنه كتب بلغة الضاد! ولعلها تعتذر. وهنا تنبيه مهمّ: يعتبر شمس الدين بوروبي واحدا من أسرة النهار الإعلامية! فهو إعلامي في النهار قبل أن يكون كاتبا أو إماما أو مفتيا! فدعوى الحياد دعوى باطلة! فالكتاب فضلا عن تلميعها له في برامجها ونشرات أخبارها، فهو من تأليف واحد من إعلامييها! فأرجوا أن تدرك النهار أنها طرف في القضية، وأن تعمل على إصلاح ما أفسدت وهو الموقف الذي يرفع من شأن صاحبه. ولا يفوتني أن أشيد بموقف مقدّم برنامج (قهوة وجرنان) وأشكره عليه، فقد كان منصفا في مناقشته لكاتب البلاء، فبارك الله فيه، وأسأل الله أن يهدي مدير القناة وكل أعوانه لخدمة الإسلام وأهله. يتبع ....