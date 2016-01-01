الإنباء بفواقر جذور البلاء للبوروبي

الوقفة الخامسة: الخيانة والمكر! ​

كلّ من ذاق طعم العلم وجاور أهله، يدرك أن الأمانة العلمية هي محنة الكُتّاب، ومنحة الصادقين من أهل الدار! وهي امتحان يتميّز به من تحركهم ضمائرهم للكتابة عمن تحركهم أحقادهم!

ولا غرو أن يشابه البوروبي شيوخه كالبوطي والغماري والسقاف في تحريف أقوال العلماء وبتر نصوصهم، وقد قيل: من شابه أباه فما ظلم.

نعم هو امتحان صعب للغاية فهل يا ترى نجح فيه البوروبي؟! سننظر!

الامتحان الأول: قال كما في (صفحة: 478): ( يعتقد الحشوية أن يجب على كل مسلم وصف الله تعالى بصفة الرجلين والقدمين!... ).

بوروبي مولع كما هي عادته بتضليل القارئ البسيط! ولو لا ذلك لما احتاج إلى إخفاء النصوص التي اعتمدها أهل السنة ممن يصفهم بالحشوية في إثبات صفة القدمين! لكن لفرط مكره عمد إلى إخفاء ما يقد يهتدي به القارئ إلى عقيدة أهل الإسلام! لأنّ كل من عرف قيمة القرآن والسنة يدرك مثلا قيمة صحيحي البخاري والمسلم ومنزلتهما عند المسلمين.

فلو علم القارئ أن صفة القدم قد اتّفق على إثباتها البخاري ومسلم في صحيحيهما لسقط كتاب بوروبي من عينه لمجرد وقوفه على موضع واحد منه.

فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه (البخاري 4849) و(مسلم2848)، في تحاجج الجنة والنار، وفيه: (يقال لجهنم: هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها، فتقول: قط قط)، وجاء في روايات أخرى كثيرة ومنها رواية (البخاري 4850)، ذكرالرجل بدل القدم.

بل الخبر رواه أحمد والنسائي والترمذي وحتى الإمام البيهقي الذي عدّه بوروبي في كتابه من أئمة السلف واحتج به في الكثير من المواضع هو نفسه ذكر خبر الرجل والقدم في كتابه (الأسماء والصفات 2 /190)!

ولبراعة صاحب البلاء في قلب الحقائق ترك كل هذه المصادر! وذهب يناوش أهل السنة في إيرادهم لأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي فسر قوله تعلى: (وسع كرسيّه السماوات والأرض) بأنه موضع القديمين! وتوسّع في مباحث حديثية –يجزم العارف به أنها ليست له- ليوهم القارئ أن أهل السنة لم يعتمدوا إلا على هذا الأثر في إثبات صفة القدم! وكذب الرجل وخان! ولم يكن أمينا في تقرير هذه المسألة

ولكن هنا مسألة مهمّة: فلو فرضنا أن تفسير الكرسي بموضع القدمين هو تفسير باطل! فليس من الضروري أن يكون القائل به من المجسمة الحشوية! ويشنّع عليه كتشنيع البوروبي!

فهذا الإمام الطبري رحمه الله وهو ممن أكثر النقل عنه البوروبي في بلائه واعتبره من أئمة السلف، يقول كما في (جامعه 4 / 537- 539 / بتصرف) عند تفسير قوله تعالى (وسع كرسيه السماوات والأرض): (القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: {وسع كرسيه السموات والأرض} اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر الله في هذه الآية أنه وسع السماوات والأرض، فقال بعضهم: هو علم الله، وقال آخرون: الكرسي: موضع القدمين، وقال آخرون: الكرسي: هو العرش نفسه، ولكل قول من هذه الأقوال وجهٌ ومذهب).

فليتعلم بوروبي الأدب من هذا الإمام! الذي ساق المسألة بنفس هادئ، ورجح ما ظهر له من غير تشنيع ولا شتيمة.

وها هو البيهقي يروي في كتابه (الأسماء والصفات (2 / 198)) بسنده قول أبي عبيد: ( هذه الأحاديث التي يقول فيها: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين» وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها ).

وللتذكير: فإن البيهقي وأبوعبيد من أئمة السلف كما صرح بهذا البوروبي في صفحة 18 من كتابه! فانظر يا من أكرمك الله بنعمة العقل إلى الحقد كيف يلقي بصاحبه إلى أنزل الخصال ويصيّره كذابا خائنا! ويدفعه إلى امتهان التحريف، وكتم الحقيقة، نسأل الله السلامة والعافية.

وباختصار شديد: البوروبي أشغل القارئ بحديث الكرسي عن صفة الرجل الثابتة في البخاري ومسلم! وأوهمه أن الأئمة اتفقوا على تضعيف أثر ابن عباس وأن القائل به بل مجرد الناقل لخبره مجسم حشويّ! مع أن أبا عبيد يقول: حملها الثقات بعضهم عن بعض!

الامتحان الثاني: يقول في بلائه (صفحة: 487): ( من أغرب صفاته تعالى التي تنقلها لنا كتب الحشوية أنه تعالى يلبس الملابس الملونة، ذكر ابن ابي عاصم في كتابه السنة: من طريق عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط عليه حلة خضراء، لكن ابن أبي يعلى يروي في طبقات الحنابلة عن عكرمة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل شابا أمرد – كذا- جعد قطط عليه حلة حمراء، فلون حلّته عند ابن أبي عاصم خضراء وعند الفراء حمراء!)

لقد قضى بوروبي على نفسه في موضعين من هذا الكلام:

أولا: ليس في كتاب السنة لابن أبي عاصم ما ادعاه بوربي الظالم! وكذب عليه وافترى ، فهو رحمه الله لم يذكر هذه الرواية في كتابه السنة وإني أتحداه أن يأتينا بها وله من الوقت عشر سنين! وإنما روى ابن أبي عاصم تحت باب: (ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربّه تعالى) رواية عكرمة (برقم: 440 و471) من غير الزيادة التي أقحمها البوروبي، وهذا نص كلامه: (عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل ثم ذكر كلاما).

وقوله رحمه الله: (وذكر كلاما) هو إنكار منه لمتن الرواية كما يفهمه العاقل، فانظر رحمك الله كيف يجني بوروبي على أولياء الله؟!

ثانيا: لقد اقتص القصّاص من كلام ابن أبي يعلى ما يخدم هواه، لأن ابن أبي يعلى رحمه الله ساق الرواية في (الطبقات 2/ 45-46) وأعقبها بتصحيحها من كلام الإمام أحمد– وهي إحدى الروايتين عنه- فقال رحمه الله بعد الرواية التي نقلها بوروبي مباشرة: (قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إنهم يقولون ما رواه إلا شاذان فغضب وقال: من قال هذا؟ ثم قال: أخبرني عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رأيت: " ربي عز وجل " قال المروذي: فقلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: ما روى قتادة عن عكرمة شيئا فقال: من قال هذا؟ أخرج خمسة ستة أحاديث أو سبعة عن قتادة عن عكرمة .).

لقد علم بوروبي أن القارئ الفطن يدرك ما قرّره صاحب البلاء في كتابه حينما أشاد كثيرا بالإمام أحمد وبرّأه من معتقد الحشوية وأقر بأنه أحد أئمة الإسلام العظام وأن المجسمة كذبوا عليه وزوروا كلامه لهذا رأى – مكرا منه وخديعة- أن يقتص الكلام ويترك رواية ابن أبي يعلى هكذا مجردّة!

الامتحان الثالث: يقول البوروبي في (صفحة: 265) وهو يعدّ أسماء من ردّ على الوهابية: ( شيخ داود بن سليمان التقشيندي البغدادي الحنفي المتوفى سنة 1299 هـ ألف صلح الإخوان في الرد على من قال على المسلمين بالشرك والكفران ردّ عليهم، تكفيرهم لسائر المسلمين ).

وقع مصنف البلاء في جريمة الخيانة وأعمل مقصّ الحذف في موضع خطير جداّ : فعنوان كتاب ابن سليمان الكامل هو: ( صلح الإخوان من أهل الإيمان و بيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمة وابن القيم ). لقد أدرك صاحب المقص أن مجرد ذكر عنوان الكتاب سيدخل قارئ الكتاب في حيرة كبيرة، لذلك عمد إلى محو أهم ما في العنوان، لأن كتاب بوروبي بناه على تضليل ابن تيمية وابن القيم واتهامهما بالتكفير!

وانظر إلى ما جاء في مقدمة ابن سليمان كما في (صفحة: 2-3 ط. النخبة) : (راجعت بعض كتبهما –أي ابن تيمية وتلميذه- وأمعنت النظر فيها فوجدتهما قد تبرءا من ذلك –أي التكفير- وسلكا أعدل المسالك).

إن هذه الشهادة التي كتبها واحد من ألدّ خصوم محمد بن عبد الوهاب في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لتهدم أركان كتاب البوروبي! لهذا لم يجد بدّا من إعمال المقص في عنوان كتابٍ هو من اختار ذكره في جذوره!

وفي آخر هذا المبحث أنبه إلى أمر مهمّ: وهو أن إحصاء المواضع التي تصرف فيها بوروبي حذفا وتحريفا يحتاج إلى تتبع كبير! ويتطلب تفرّغا لجرد كل المواطن التي أخلّ الرجل بمعناها ومبناها وليس لي الوقت الكافي لكي أتفرغ لهذا الجانب الوعر، فأسأل الله أن ييسر لنا من يكشف هذا الجانب المظلم من هذا البيت الهش الذي هو أوهى من بيت العنكبوت.



يتبع ...