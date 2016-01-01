من أخطاء المصلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد : فهذه أخطاء يقع فيها المصلين أحببنا التحذير من الوقوع فيها لأن العبادة مبنية على ما ورد في الكتاب والسنة وما خالفها فهو مردود على صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه مسلم 1. قول بعض الناس نويت أن أصلى كذا وهذا خطأ لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعه . 2. قول بعض الناس في الصلاة الجهرية عند قول الأمام { إياك نعبد وإياك نستعين } استعنا بالله . 3. قول بعض الناس إذا انتهى الإمام من القراءة في الصلاة الجهرية صدق الله العظيم . 4. قول بعضهم إذا قرأ الإمام { ولا الضالين } اللهم اغفر لي ولوالدي ضناً منه أن الناس يؤمنون على دعائه . 5. زيادة بعضهم كلمة ولك الشكر بعد قوله ربنا ولك الحمد . 6. مسح الوجه بعد رفع اليدين من الركوع . 7. زيادة بعضهم في تكبيرات الانتقال الله اكبر كلمة ولله الحمد . 8. زيادة بعضهم في دعاء الجلسة بين السجدتين كلمة ( ولوالدي )وإنما المشروع قول رب اغفر لي . 9. الإشارة بالسبابتين اليمنى واليسرى في التشهد وإنما المشروع اليمنى فقط . 10. رفع اليدين عند إرادة التسليم من الصلاة . 11. المصافحة مع السلام بعد انتهاء الصلاة . 12. مسابقة بعض المصلين الإمام في الركوع والسجود وهذا ورد فيه الوعيد . 13. دخول بعض المصلين إلى المسجد مسرعاً في أثناء الركوع وقوله للإمام إن الله مع الصابرين . 14. عدم التراص في الصفوف وترك أماكن فراغ وهذا مخالف للأمر بتسوية الصف . 15. الالتفات في الصلاة ورفع البصر إلى السماء وقد ورد النهي عن ذلك 16. مدافعة الأخبثين في الصلاة . 17. تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر في الصلاة . 18. تغطية الفم والسدل في الصلاة . 19. الصلاة خلف صف فيه فرجه . 20. سحب احد المصلين من منتصف الصف بعد اكتماله للصلاة معه . 21. وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر . 22. نقر الصلاة والإسراع في أدائها . 23. تغميض العينين لغير الضرورة . 24. النظر إلى ما يلهي عن الصلاة والواجب النظر إلى موضع السجود . 25. التخصر في الصلاة . 26. تحريك الهواء أثناء الصلاة بمروحة هوائية يدوية وغيرها . 27. تشبيك الأصابع وفرقعتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا تفقع إصبعك وأنت في الصلاة } 28. عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول { لا تجزيء صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود } 29. عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم {امرنا لنسجد على سبعة أعظم } رواه البخاري 30. الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة والصواب أن المشروع هو التسبيح والتكبير والتحميد والدعاء إنما يكون في الصلاة نفسها في موضعين احدهما السجود لقوله صلى الله عليه وسلم { اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء } رواه مسلم الثاني بعد التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال } رواه مسلم وفي حديث آخر { فليتخير من الدعاء أعجبه } وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم