طريقة تحضير الشخشوخة البسكرية.

المقادير: دجاجة أو لحم خروف حسب الرغبة. راس بصلة +سنات ثوم +زيت وسمن (مقدار كأس من الشاي). 3 أو 4 حبات طماطم تكون حمرة. 1 أو 2 ملاعق أكل طماطم مصبرة. توابل +ملح و راس الحانوة(لفاح)+فلفل عكري مرحي أوحار. 1 أو2 فلفل أخضر حار. بالنسبة للخضر:3 حبات بطاطةو مثلهم جريوات و لفت يكونو منضفين و مقطعين على 2 أو 4 اذا كانو الحبات كبار و حمص مشمخ. التحضير: أولا:ديري السميد في قصعت عود ضفيلو كمية من الملح بليه الماء حتى يولي عجينة غطيها و خليها ترتاح. ثانيا:نضفي اللحم قطعيه حسب أفراد العائلة حطيه في قدر زيديلو السمن و الزيت و الملح قليه على نار قليلة أضيفي راس الحانوة(لفاح) و العكري و الطماطم المبشورة و المصبرة و الحمص المشمخ أمرقي بالماء و خلي كلش يغلي حتى يعود نص طياب منبعد لوحي الخضرة تكمل الطياب مع اللحم. ثالثا:أعجني لعجينة الي رنختيها من قبل حتى تعود طرية يعني نتاع لفطير(لمسمن) كوريها كويرات صغيرة بالزيت لحيها ورقة بعد ورقة في طجين حديد ولا تنسي الرش بالزيت دائما حتى تخلاص لعجينة وفتيها طراف. أخيرا:في 5 الدقائق الأخيرة لوحي الفلفل الحار في المرق يغلي شوية منبعد طفي النار على القدر. نحي اللحم من المرق وحمريح في الزيت. تقديم الشخشوخة:حطي لفطير من الأحسن في قصعت عود سقيها بالمرق ساير داير زيني بالخضر و الحمص و الفلفل و اللحم من فوق يتجمعوا أفراد العائلة و كلوا بالصحة و الهناء. ملاحظة: تقدري الطيبي لفطير يوم من قبل ولي يحب ليدام يزيد شوية سمن في القدر. .... ونترككم مع شخشوخة بسكرية *** مغيرية*** و اليكم التحلية.......... لا تنسوا اللبن منقووووووووووووووووووووولة