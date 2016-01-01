مشداقين مسؤولية ولا واش

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لاريمان, ‏10 جانفي 2017 على 15:24.

  1. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    اهلا بكم اخوتي
    حبيت نهدر على موضوع رانا عايشينو مي مالقيتش جواب علاه
    كل واحد يحكم بلاصة ولي حاسب روحو حاجة
    انا هنا مارانيش نحكي على الكوادر لانو هادو يلزم لهم     قصف من النوع الثقيل
    بصح راني نهدر على هادو جلادي الطبقة الكادحة
    اذا رحت للضمان الاجتماعي كأنك رايحة تطلب فيزا
    يشيطوك والتشناف باه يخدمولك ولا حتى ياكتيفيولك بطاقة الشفاء
    اذا رايح لمؤسسة باه تدخل لازم تفوت على العساس الصراحة
    اذا رضى عليك وقبل يدخلك راك خيرمن تروح تشوف المدير
    ولازم يعرف هو قبل وين رايح واش حاب من المدير واش تسحق
    الممرضات عند الاطبا ء الخواص ياويلي راهي هي الطبيب
    وتقابلك بالتشناف وزكارة فيك ماتدخلش للطبيب
    وتكرهك حتى تولي تقول بناقص من الطبيب
    بزاف اطباء ولاويعملو كاميرات مراقبة بسبب شكاوي المرضى
    من سوء معاملة الممرضة ليهم

    هادو امثلة قليلة لمشاكل كثيرة منين نروحو نلقاوهم
    هدا راهو عامل بسيط ورهو هكدا واش يديرو اذا حكموا بلايص
    كبار ياشومي على بيها لبلاد داه الواد
    أسئلتي المتواضعة
    "الدين معاملة"
    *    وين رانا منو؟
    *هل هي قضية تربية ولا ثقافة ولا مستوى ولا بيئة الي عايش فيه
    *ولا الحقرة الي عاشها حاب ينتقم ولا مشكل نفسي
    افهمو الموضوع وافهموني:unsure:
    وشكرا:)



     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏10 جانفي 2017 على 16:02
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    لاريمان, ‏10 جانفي 2017 على 15:24
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    فكرتيني ياختي مرة فالجامعة كان عندي مشكل باش يمدولي الفوج لي نقرى فيه ماحطونيش فالليستا
    زعما رحت نشكي ههههه كل مرة نلقى عساس جديد وكل مرة وين يبعثني
    مرة قالي نائبة العميد راهي في اجتماع قلتلو أنا هو السامط نستناها حتى تخرج
    والمشكلة ماحبش يخليني ندخل لقاعة الانتظار خلاني برا نستنا هكذاك زكارة
    وانا ماعندي حتى مشكل معاه أصلا جامي شفتو ههههههههههه
    بقيت وحد الساعة وانا نستنى برا قدام الباب جات وحد الطفلة طبطبت فتحلها الباب وجات داخلا
    أنا لسقت فيها ودخلت بدا زعما يعيط هو حب يحاوزني
    من زهري خرجت نائبة العميد من البيرو تاعها لقاتني نعيط معاه قلتلها شوفي يمدام ماحبش يخليني ندخل لعندك
    قالتلي ريح هنا ضرك تدخل هههه هو زعف انا ضحكتلو في وجهو ممبعد دخلت
    مي حشاهالي كي وليت عندها لعشيا ماخلانيش ندخل زكارة

    هنا تعرفي بلي يحبو لي يرخسهم هذو البوابين أنا نسميهم كلاب حاشا لي مايستهلش
    بصح كثرتها يستهلو خاطرش يحسبو روحهم هوما لي راهم يمدونا نتنفسو
    وهذي ماشي قضية تربية ولا هذي نشوفها قضية احترام للمهنة لي راهو حاكمها
    والمشكلة تلقاه مارابحها ني دنيا ني آخرة
    تلقايه يذل في روحو غير على جال زوج دورو يلايمها كي الكلب
    ومانيش غير على البوابين حتى الفرمليين وووو بزاف لي مشتاقين مسؤولية
    وهو اسمو بلاك مايعرفش يكتبو

    يختم الموضوع بختم التميز
    شكرا لك
     
    Skor m@k, ‏10 جانفي 2017 على 16:15
    #2

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