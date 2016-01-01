مشداقين مسؤولية ولا واش



اهلا بكم اخوتي

حبيت نهدر على موضوع رانا عايشينو مي مالقيتش جواب علاه

كل واحد يحكم بلاصة ولي حاسب روحو حاجة

انا هنا مارانيش نحكي على الكوادر لانو هادو يلزم لهم اهلا بكم اخوتيحبيت نهدر على موضوع رانا عايشينو مي مالقيتش جواب علاهكل واحد يحكم بلاصة ولي حاسب روحو حاجةانا هنا مارانيش نحكي على الكوادر لانو هادو يلزم لهم قصف من النوع الثقيل

بصح راني نهدر على هادو جلادي الطبقة الكادحة

اذا رحت للضمان الاجتماعي كأنك رايحة تطلب فيزا

يشيطوك والتشناف باه يخدمولك ولا حتى ياكتيفيولك بطاقة الشفاء

اذا رايح لمؤسسة باه تدخل لازم تفوت على العساس الصراحة

اذا رضى عليك وقبل يدخلك راك خيرمن تروح تشوف المدير

ولازم يعرف هو قبل وين رايح واش حاب من المدير واش تسحق

الممرضات عند الاطبا ء الخواص ياويلي راهي هي الطبيب

وتقابلك بالتشناف وزكارة فيك ماتدخلش للطبيب

وتكرهك حتى تولي تقول بناقص من الطبيب

بزاف اطباء ولاويعملو كاميرات مراقبة بسبب شكاوي المرضى

من سوء معاملة الممرضة ليهم



هادو امثلة قليلة لمشاكل كثيرة منين نروحو نلقاوهم

هدا راهو عامل بسيط ورهو هكدا واش يديرو اذا حكموا بلايص

كبار ياشومي على بيها لبلاد داه الواد