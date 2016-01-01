تسريع متصفح كوكل كروم الي اقصي حد لاصحاب الاجهزة الضعيفة شرح حصري



اهلا بكم اخواني واعضاء المنتدي احبائي





شرحنا اليوم عن متصفح قوقل كروم وكيفية تسريعه بطرق فعالة جداا

نعم من منا لا يستعمل هاذ المتصفح متصفح رائع والاكثر استعمال في العالم لكن عيبه الوحيد انه ياخذ الكثير من موارد الجهاز ك المعالج والرام



وان كنت لا تمتلك جهاز قوي فتبدء معك المشاكل مع هاذ المتصفح

ك التشنج وثقل اقلاع المتصفح وحتي ثقل في تصفح المواقع ذات المحتوي الكبير

ولكل مشكل حل ان شاء الله وهاذ ما سنراه في هاذ الشرح فتابعو جيداا وطبقو الخطوات وسترو النتيجة انشاء الله

فلنبدء علي بركة الله



​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاهلا بكم اخواني واعضاء المنتدي احبائيشرحنا اليوم عن متصفح قوقل كروم وكيفية تسريعه بطرق فعالة جداانعم من منا لا يستعمل هاذ المتصفح متصفح رائع والاكثر استعمال في العالم لكن عيبه الوحيد انه ياخذ الكثير من موارد الجهاز ك المعالج والراموان كنت لا تمتلك جهاز قوي فتبدء معك المشاكل مع هاذ المتصفحك التشنج وثقل اقلاع المتصفح وحتي ثقل في تصفح المواقع ذات المحتوي الكبيرولكل مشكل حل ان شاء الله وهاذ ما سنراه في هاذ الشرح فتابعو جيداا وطبقو الخطوات وسترو النتيجة انشاء اللهفلنبدء علي بركة الله





تفعيل خاصية prefetch resources

هذه الخاصية تتيح للمتصفح قراءة المواقع ذات المحتوي الكبير والعمل علي تسريع فتح المواقع قبل تحميل الصفحة

1 نذهب لاعدادت المتصفح نضغط في الجهة اليمنة ونختار





settings



ننزل الي الاسفل واختيار الاعدادات المتقدمة

show advanced settings







نقوم بتفعيل الخيار عبر وضع علامة الصح في الخانة الثالثة



​ اول سنقوم بتغير بعض الاشياء في اعدادات المتصفحتفعيل خاصيةهذه الخاصية تتيح للمتصفح قراءة المواقع ذات المحتوي الكبير والعمل علي تسريع فتح المواقع قبل تحميل الصفحة1 نذهب لاعدادت المتصفح نضغط في الجهة اليمنة ونختارننزل الي الاسفل واختيار الاعدادات المتقدمةنقوم بتفعيل الخيار عبر وضع علامة الصح في الخانة الثالثة

chake dns proxy for google chrome

في هاذ الخيار نقوم ب الغاء proxy

هذه العملية تقوم بتحقق من dns قوقل كروم قبل فتح المتصفح وستري بطء في اقلاع لذ سنقوم ب الغاء هذه العملية ليصبح المتصفح يشتغل بطريقة سريعة

ننزل الي الاسفل و اختيار

change proxy settings



​ 2 نقوم ب الغاءفي هاذ الخيار نقوم ب الغاءهذه العملية تقوم بتحقق من dns قوقل كروم قبل فتح المتصفح وستري بطء في اقلاع لذ سنقوم ب الغاء هذه العملية ليصبح المتصفح يشتغل بطريقة سريعةننزل الي الاسفل و اختيار







LAN settings



ونقوم ب ازالة علامة الصح من خيار

automatically detect settings

والضغط علي ok









3 تعطيل Plugins

التي لا تحتاجه

تاتي بعض اضافات Plugins الافتراضية مع المتصفح والتي لا نحتاجه حقيقة والتي تتسبب في ثقل المتصفح

نقوم بكتابة chrome://plugins

وبعدها يمكنك تعطيل أي إضافة لا تريدها وتوفير إستهلاك الذاكرة والمعالج







4 تفعيل خاصية Tab/Window لتسريع فتح الصفحات

هذه الخاصية تتيح لك فتح التبيويبات في المتصفح بسرعة كبيرة وهاكذ تحس بسلاسة عند فتح اكثر من موقع وغلقه

نقوم بكتابة الامر chrome://flags/#enable-fast-unload

وتفعيل Enable

وقم ب اعادة تشغيل المتصفح



​ بعد ذالك نقوم ب اختيارونقوم ب ازالة علامة الصح من خياروالضغط علي ok3 تعطيلالتي لا تحتاجهتاتي بعض اضافات Plugins الافتراضية مع المتصفح والتي لا نحتاجه حقيقة والتي تتسبب في ثقل المتصفحنقوم بكتابةوبعدها يمكنك تعطيل أي إضافة لا تريدها وتوفير إستهلاك الذاكرة والمعالج4 تفعيل خاصيةلتسريع فتح الصفحاتهذه الخاصية تتيح لك فتح التبيويبات في المتصفح بسرعة كبيرة وهاكذ تحس بسلاسة عند فتح اكثر من موقع وغلقهنقوم بكتابة الامروتفعيلوقم ب اعادة تشغيل المتصفح

Scroll Prediction لتسريع التصفح داخل المواقع ذات المحتوي الكبير

لتمكين هذا الخيار قم بكتابة

chrome://flags/#enable-scroll-prediction

وتفعيل Enable

واعد تشغيل المتصفح لتطبيق التغيرات



​ 5 تفعيللتسريع التصفح داخل المواقع ذات المحتوي الكبيرلتمكين هذا الخيار قم بكتابةوتفعيلواعد تشغيل المتصفح لتطبيق التغيرات

Better Browser for Chrom

هذه الاضافة رائعة جدا تقوم بتسريع وتحسين استعمالك للمتصفح







لتحميلها من هنا

better Browser - for Chrome



7 خاصية Ramdisk

هذه الخاصية تتيح لك عمل قرص اضافي في الجهاز واضافة اليه قوة الرام ليعمل بطريقة سريعة وجنونية ك تثبيت الالعاب والبرامج علي القرص لتعمل بسرعة وبهذه الطريقة نعمل قرص خاص بمتصفح قوقل كروم وسترون سرعة عمل المتصفح



اول يجب تحميل برنامج Ramdisk ياتي بصيغة winrar

بعد فك الضغط سنحصل علي 3 برامج







نضغط علي برنامج config واذ طلب منك التثبيت قم بذالك











نقوم بفتح فقط برنامج configuration de ramdisk

بعد فتح البرنامج تاتي لنا هذه الواجهة







ساشرح لكم كيفية عمل قرص اضافي

في taille نختار كم نعطي للقرص الجديد اقتطاع مساحة من رام الجهاز تنويه هنالك ko mo go

علي سبيل المثال ان كان لديك في رام الجهاز

1G تعطيه ثلاث المساحة 350 Mo وهاكذ ...

انا لدي في الجهاز 16G اذن ساعطيه 3G

بعده نقوم بتسمية القرص الجديد

في letter de lecture نختار اي حرف تريد للقرص

علي سبيل المثال P



بعدها في systeme de fichiers نفوم ب اختيار FAT32

تنويه اذ اعطية للقرص مساحة من الرام اكثر من 3G اختار صيغة NTFS

بعدها نقوم بضغط علي OK وسيقوم البرنامج ب انشاء قرص جديد يحمل اسم





بعد عمل قرص جديد الان نعمل مجلد يحمل اسم Cache وداخل Cache نعمل مجلد اسمه Chrome تابع الصور​ 6 تحميل اضافةهذه الاضافة رائعة جدا تقوم بتسريع وتحسين استعمالك للمتصفحلتحميلها من هنا7 خاصيةهذه الخاصية تتيح لك عمل قرص اضافي في الجهاز واضافة اليه قوة الرام ليعمل بطريقة سريعة وجنونية ك تثبيت الالعاب والبرامج علي القرص لتعمل بسرعة وبهذه الطريقة نعمل قرص خاص بمتصفح قوقل كروم وسترون سرعة عمل المتصفحاول يجب تحميل برنامج Ramdisk ياتي بصيغة winrarبعد فك الضغط سنحصل علي 3 برامجنضغط علي برنامجواذ طلب منك التثبيت قم بذالكنقوم بفتح فقط برنامجبعد فتح البرنامج تاتي لنا هذه الواجهةساشرح لكم كيفية عمل قرص اضافيفينختار كم نعطي للقرص الجديد اقتطاع مساحة من رام الجهاز تنويه هنالك ko mo goعلي سبيل المثال ان كان لديك في رام الجهاز1G تعطيه ثلاث المساحة 350 Mo وهاكذ ...انا لدي في الجهاز 16G اذن ساعطيه 3Gبعده نقوم بتسمية القرص الجديدفينختار اي حرف تريد للقرصعلي سبيل المثالبعدها فينفوم ب اختيار FAT32تنويه اذ اعطية للقرص مساحة من الرام اكثر من 3G اختار صيغة NTFSبعدها نقوم بضغط علي OK وسيقوم البرنامج ب انشاء قرص جديد يحمل اسمبعد عمل قرص جديد الان نعمل مجلد يحمل اسموداخلنعمل مجلد اسمهتابع الصور​





ناتي لاخر مرحلة وهي اضافة هاذ الكود

نقوم بلضغط يمين علي ايقونة قوقل كروم واختيار خصائص

proprietes

امام كلمة Cible نذهب لاخر السطر نقوم بعمل مسافة مرة واحدة ونضع هاذ الكود





--disk-cache-dir=P:\Cache\Chrome" ناتي لاخر مرحلة وهي اضافة هاذ الكودنقوم بلضغط يمين علي ايقونة قوقل كروم واختيار خصائصامام كلمةنذهب لاخر السطر نقوم بعمل مسافة مرة واحدة ونضع هاذ الكود