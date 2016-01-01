تسريع متصفح كوكل كروم الي اقصي حد لاصحاب الاجهزة الضعيفة شرح حصري

الموضوع في 'منتدى صيانة أجهزة الحاسوب' نشر بواسطة Msb security, ‏10 جانفي 2017 على 15:44.

  1. Msb security

    Msb security :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اهلا بكم اخواني واعضاء المنتدي احبائي
    :):):)

    شرحنا اليوم عن متصفح قوقل كروم وكيفية تسريعه بطرق فعالة جداا
    نعم من منا لا يستعمل هاذ المتصفح متصفح رائع والاكثر استعمال في العالم لكن عيبه الوحيد انه ياخذ الكثير من موارد الجهاز ك المعالج والرام

    وان كنت لا تمتلك جهاز قوي فتبدء معك المشاكل مع هاذ المتصفح
    ك التشنج وثقل اقلاع المتصفح وحتي ثقل في تصفح المواقع ذات المحتوي الكبير
    ولكل مشكل حل ان شاء الله وهاذ ما سنراه في هاذ الشرح فتابعو جيداا وطبقو الخطوات وسترو النتيجة انشاء الله
    فلنبدء علي بركة الله

    [​IMG]

    اول سنقوم بتغير بعض الاشياء في اعدادات المتصفح

    تفعيل خاصية prefetch resources
    هذه الخاصية تتيح للمتصفح قراءة المواقع ذات المحتوي الكبير والعمل علي تسريع فتح المواقع قبل تحميل الصفحة
    1 نذهب لاعدادت المتصفح نضغط في الجهة اليمنة ونختار
    settings

    [​IMG]

    ننزل الي الاسفل واختيار الاعدادات المتقدمة
    show advanced settings

    [​IMG]

    نقوم بتفعيل الخيار عبر وضع علامة الصح في الخانة الثالثة

    [​IMG]

    2 نقوم ب الغاء chake dns proxy for google chrome
    في هاذ الخيار نقوم ب الغاء proxy
    هذه العملية تقوم بتحقق من dns قوقل كروم قبل فتح المتصفح وستري بطء في اقلاع لذ سنقوم ب الغاء هذه العملية ليصبح المتصفح يشتغل بطريقة سريعة
    ننزل الي الاسفل و اختيار
    change proxy settings

    [​IMG]

    بعد ذالك نقوم ب اختيار
    LAN settings

    [​IMG]

    ونقوم ب ازالة علامة الصح من خيار
    automatically detect settings
    والضغط علي ok

    [​IMG]


    3 تعطيل Plugins
    التي لا تحتاجه
    تاتي بعض اضافات Plugins الافتراضية مع المتصفح والتي لا نحتاجه حقيقة والتي تتسبب في ثقل المتصفح
    نقوم بكتابة chrome://plugins
    وبعدها يمكنك تعطيل أي إضافة لا تريدها وتوفير إستهلاك الذاكرة والمعالج

    [​IMG]

    4 تفعيل خاصية Tab/Window لتسريع فتح الصفحات
    هذه الخاصية تتيح لك فتح التبيويبات في المتصفح بسرعة كبيرة وهاكذ تحس بسلاسة عند فتح اكثر من موقع وغلقه
    نقوم بكتابة الامر chrome://flags/#enable-fast-unload
    وتفعيل Enable
    وقم ب اعادة تشغيل المتصفح

    [​IMG]

    5 تفعيل Scroll Prediction لتسريع التصفح داخل المواقع ذات المحتوي الكبير
    لتمكين هذا الخيار قم بكتابة
    chrome://flags/#enable-scroll-prediction
    وتفعيل Enable
    واعد تشغيل المتصفح لتطبيق التغيرات

    [​IMG]

    6 تحميل اضافة Better Browser for Chrom
    هذه الاضافة رائعة جدا تقوم بتسريع وتحسين استعمالك للمتصفح

    [​IMG]

    لتحميلها من هنا
    better Browser - for Chrome

    7 خاصية Ramdisk
    هذه الخاصية تتيح لك عمل قرص اضافي في الجهاز واضافة اليه قوة الرام ليعمل بطريقة سريعة وجنونية ك تثبيت الالعاب والبرامج علي القرص لتعمل بسرعة وبهذه الطريقة نعمل قرص خاص بمتصفح قوقل كروم وسترون سرعة عمل المتصفح

    اول يجب تحميل برنامج Ramdisk ياتي بصيغة winrar
    بعد فك الضغط سنحصل علي 3 برامج

    [​IMG]

    نضغط علي برنامج config واذ طلب منك التثبيت قم بذالك

    [​IMG]

    [​IMG]

    نقوم بفتح فقط برنامج configuration de ramdisk
    بعد فتح البرنامج تاتي لنا هذه الواجهة

    [​IMG]

    ساشرح لكم كيفية عمل قرص اضافي
    في taille نختار كم نعطي للقرص الجديد اقتطاع مساحة من رام الجهاز تنويه هنالك ko mo go
    علي سبيل المثال ان كان لديك في رام الجهاز
    1G تعطيه ثلاث المساحة 350 Mo وهاكذ ...
    انا لدي في الجهاز 16G اذن ساعطيه 3G
    بعده نقوم بتسمية القرص الجديد
    في letter de lecture نختار اي حرف تريد للقرص
    علي سبيل المثال P

    بعدها في systeme de fichiers نفوم ب اختيار FAT32
    تنويه اذ اعطية للقرص مساحة من الرام اكثر من 3G اختار صيغة NTFS
    بعدها نقوم بضغط علي OK وسيقوم البرنامج ب انشاء قرص جديد يحمل اسم P
    [​IMG]

    بعد عمل قرص جديد الان نعمل مجلد يحمل اسم Cache وداخل Cache نعمل مجلد اسمه Chrome تابع الصور​

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ناتي لاخر مرحلة وهي اضافة هاذ الكود
    نقوم بلضغط يمين علي ايقونة قوقل كروم واختيار خصائص
    proprietes
    امام كلمة Cible نذهب لاخر السطر نقوم بعمل مسافة مرة واحدة ونضع هاذ الكود
    --disk-cache-dir=P:\Cache\Chrome"

    [​IMG]

    بعدها appliquer و ثم ok
    قم ب اعادة تشغيل المتصفح وستري النتيجة انشاء الله

    الي هنا انتهي شرحنا اليوم وارجو ان ينال درس اعجابكم بلتوفيق للجميع
    ارجو تقيم الموضوع و اعطائن ارائكم لنستمر في عمل شروحات ودروس اخري انشاء الله
    في الدرس القادم ساعمل موضوع لتسريع مشاهدة الفيديوهات في اليوتيوب بسرعة
    خرافية لاصحاب الانترنت الضعيف انشاء الله

    حصري لمنتدي اللمة الجزائرية
    الكاتب Msb security
    (y)(y)(y)

    عن قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ;)

     

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    التعديل الأخير: ‏10 جانفي 2017 على 15:57
    Msb security, ‏10 جانفي 2017 على 15:44
    #1

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