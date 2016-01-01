البؤس والجرائد (في سنة 2008 في شوارع ولايتي __ المسيلة__ كان وقت مقاعد الدراسة كل الاطفال في المدارس فشاهدت مشهدا أثار شجوني وكتبت هذه الكلمات يوم الأربعاء من شهر ديسمبر على الساعة التاسعة صباحا وقد شاركت بها عام 2011 في منتدى خواطر السندباد عبر الانترنت. لكنني فوجئت بأن شخصا من منتدى نجوم ليبيا قد اخذها واستخدمها دون إذني. أردت مشاركتكم بها وتأكيدا مني أن هذه الخاطرة لي أملة منكم التعاون لأن حتى الحروف أصبحت تسرق ) رأيته حاملا حزمة من الجرائد يبيعها دون أن تكون له قوة سواعد طفل يصرخ بالأخبار هل من قارئ هل من مشاهد رويدك يا أخبارا عن الكنائس والمساجد وعن مجد قالو للعرب عائد هلا تحملين رسالة طفل يحملك ..دائما وحيد يحلم بغد مشرق سعيد يكون فيه هو البطل الصنديد ولا يكون فيه عبدا للعبيد غد هو الروح والأمل لكن...بعيد أحمل بين يدي جريدة هي سلمي الفريد لأصل إلى ذلك الغد لأصل الى ذلك الحلم البعيد لماذا؟ لماذا أيها الزمن العنيد؟ لا يحق لي بكراسة وقلم لأكتب ما أريد لما أحمل ما لا أقرأ وأنشر فيه ما أريد إنه للظلم بعينه وللتهميش وللتشريد إن حالته تبكي لعمري في القبر مليون مليون شهيد حلم كبير