هذا هو الحال...

العام الجديد...



يعجز اللسان أن يقول: عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لا يخبرنا شيئا... سوى أننا نبقى بلا رئيس...يعجز اللسان أن يقول:

حي... ميت... بينهما لازلنا في لغز محير...

أخبار... قانون مالية ليس بجديد...



ف الشعب في الأخير المتضرر الأول...



بلا حساب... لا يضعون احتمال(لربما...)



يتضرر الشعب من تلك القرارات...؟



يوقعون ب الموافقة على قانون جديد ...



يخدم مصلحة معالي الوزير ومن معه من التابعين....



والشعب تحت سيطرتهم يبقى فقير في وطن الملايين...



يبقى للشعب حق في الاضراب.. مطالبا بالحقوق...



يتواصل الاضراب لأيام ويأتي الرد كالاتي: سوف.. سنحاول..





تتواصل المعاناة لا شيء يتغير...



تعود الاضرابات بسياسة العنف وإثارة الفوضى في كل مكان...

اختنق الجميع فقرروا الانفجار في الشارع كالمتمردين...



الوضع سيء على كل حال... فل ترسلوا الدبابات لتفجرنا إلى أشلاء...



من سيخاف الموت والكل هنا فقد طعم حب الحياة ويتمنى الرحيل...



لا ينفعنا البقاء في هذا الوجود... فنحن فيه كالعبيد...



لا نريد تصديق الأكاذيب .. كالعادة زخرفة الوعود بالزائف...

تهدئة الأوضاع وفقط هذا هو الغرض من خطاب كل وزير...

لا شيء يخرج بالجديد السعيد وإنما بالويل والعصا لكل متمرد ويرمى كسجين...

أليس غريبا...?!

أن يتحدث عن الدين من لا يعرف أن فرض الصيام ليس كالانتخاب... ؟

وعن الصلاة لا يعرف غير الوضوء والالتحاق فورا باجتماع الوزراء ...

حول كيفية توزيع الدولارات في ما بينهم وتعبئة جيوب أولادهم بالمليارات...

ويأتي الشعب بالقائمة الأخيرة... يتصدقون عليه ببعض الدنانير ...

راتب جد محدود... مع 10 أولاد ماالخياار : دفع تكاليف الكهرباء أو سد جوع الاهل...؟

يا عجب من عجبهم صرنا لا نتعجب وإنما يؤول الوضع لأن تنتحر...

طالب بمنحة دراسية تأتيه بعد أن يصير نحيلا كعود كبريت محترق...

وشباب ضائع بين عقود ما قبل التشغيل و شهادات جامعية لا تلقى غير الرفض ...

فيختار البديل... الهجرة أو البقاء مع رفقة وأصحاب السوء و التسكع بين الأحياء...

ضياع المستقبل .. أحلام الشباب.. تهميش لأجل كرسي لأجل السلطة... والشعب خادم الدولة...

يقولون الكثير... سيصلح الحال و التقشف هو البديل...

حقيقة مؤكدة...

سرقوا ما كان حقا للجميع... وعلموا أولادهم شيئا واحدا ...

أن ما سرقوه رزق وملك لهم .. فتمتعوا بما ليس لهم ولا لابائهم فيه حق...

وللشعب قالوا: اذهب للجحيم ... فما بين يديك يكفيك لتعيش... ليس كل يوم عيد..



تقاعد يا شيخ الستين.. لا يمكنك .. ليس بعد.. لا يكفيك ما نهبت وتريد المزيد...

تبني مستقبل أولادك بسرقة الملايير وتسعد زوجتك بخاتم ألماس ولباس من حرير...

وهذا الفقير التعيس الذي سرق قطعة رغيف وهو الان سجين...؟

و أنت ومن معك من السارقين على الأكتاف تحملون...

وسرقة الملايير لديكم تصبح مهنة شريفة ولا يحاسب عليها القانون...

أليس غريبا...؟

أن يكرم المغني بالملايير ويهان الشعب بالتقشف...؟؟

أليس غريبا...؟



أن تخضعوا لمطالب لاعب كرة قدم وتبيدوا الشعب وتضعونه في جانب...؟؟





دعاء الخلق للخالق إن كان مظلوما يجاب يا من تحسب نفسك قويا على عباده...

" حسبهم الله والله ونعم الوكيل "