أشكي لربي ياو " سلسلة أقصفهم ديراكت 1 "





واش راكم خاوتي ان شاء الله تكونو بخير



الدنيا هذي كل واحد كيفاه كتبلو ربي يعيش فيها كاين لي يعيش سعيد وكاين لي شقي

كاين لي غني وكاين لي فقير وكاين لي الحمد لله القناعة كنز لا يفنى

منذاك نشوف ناس ماعندهم والو بصح ماتحسوش فقير

عندو قناعة بلي ربي هو لي يرزق وهو لي يسر الأمور في كل شيء

منين تهدر معاه يقولك الحمد لله مام ماتلقى عندو ولالو

ني خدمة ني دار ني مستقبل هكذاك وحامد ربي

هذا كي تريح معاه تفرح يرجعلك الدنيا تشوفها مليحة والجزائر تولي تشوفها هي لمليحة فالبلدان كامل

لي تلقاه يحمد ربي في كل وقت



مي ليوم ماجيتش نهدر عليه ليوم جيت نقصف ناس سبيسيال

ناس تريح معاهم تقنط من رحمت ربي تولي تمشي وتسب فالدولة

تلقاه الحمد لله عندو دارو ومزوج وخدام وعندو طونوبيل وكي تسقسيه على حوالو

يبدى يحكيلك حياتو كامل ومشاكلو والدراهم خاصينو وماكفاوهش

والدولة ماوفرتش والمسؤول راهو يسرق

والمير دا الدراهم من الخزينة والعساس تاع البلدية سرق كرسي من قاعة الانتظار

يخليك تولي تحب تشنق روحك

ولا كاين ناس لي يكرهولي حياتي تلقاه مزوج وبطونوبيل يدور

يجي يشكيلك باش تسلفلو دراهم

أنا نقول بلاك ماعندوش بلاك لمرا راح تزيد ومزال ماخلصوهش دير بزاف حكايات في راسك

خاطرش يشكيلك على همو منهار كان صغير

فالأخير يقولك باش نعاود الفيدونج للطونوبيل وتانيت نديها لافاج نغسلها وراح نعاودها لقماش تاع لكراسة

كيفاه حبيتنا نكون مليح كي نتلاقى بيه أياو قولولي

ولي يعجبوني كاين بزاف منهم يجي يحكيلك حياتو غير باش يغيضني ونولي نبغيه

يقولي انا بكري كنا في ميزيريا ومالقيناش واش ناكلو

وبابا كان مايخدمش ويما كبرتنا