أشكي لربي ياو " سلسلة أقصفهم ديراكت 1 "

واش راكم خاوتي ان شاء الله تكونو بخير الدنيا هذي كل واحد كيفاه كتبلو ربي يعيش فيها كاين لي يعيش سعيد وكاين لي شقي كاين لي غني وكاين لي فقير وكاين لي الحمد لله القناعة كنز لا يفنى منذاك نشوف ناس ماعندهم والو بصح ماتحسوش فقير عندو قناعة بلي ربي هو لي يرزق وهو لي يسر الأمور في كل شيء منين تهدر معاه يقولك الحمد لله مام ماتلقى عندو ولالو ني خدمة ني دار ني مستقبل هكذاك وحامد ربي هذا كي تريح معاه تفرح يرجعلك الدنيا تشوفها مليحة والجزائر تولي تشوفها هي لمليحة فالبلدان كامل لي تلقاه يحمد ربي في كل وقت مي ليوم ماجيتش نهدر عليه ليوم جيت نقصف ناس سبيسيال ناس تريح معاهم تقنط من رحمت ربي تولي تمشي وتسب فالدولة تلقاه الحمد لله عندو دارو ومزوج وخدام وعندو طونوبيل وكي تسقسيه على حوالو يبدى يحكيلك حياتو كامل ومشاكلو والدراهم خاصينو وماكفاوهش والدولة ماوفرتش والمسؤول راهو يسرق والمير دا الدراهم من الخزينة والعساس تاع البلدية سرق كرسي من قاعة الانتظار يخليك تولي تحب تشنق روحك ولا كاين ناس لي يكرهولي حياتي تلقاه مزوج وبطونوبيل يدور يجي يشكيلك باش تسلفلو دراهم أنا نقول بلاك ماعندوش بلاك لمرا راح تزيد ومزال ماخلصوهش دير بزاف حكايات في راسك خاطرش يشكيلك على همو منهار كان صغير فالأخير يقولك باش نعاود الفيدونج للطونوبيل وتانيت نديها لافاج نغسلها وراح نعاودها لقماش تاع لكراسة كيفاه حبيتنا نكون مليح كي نتلاقى بيه أياو قولولي ولي يعجبوني كاين بزاف منهم يجي يحكيلك حياتو غير باش يغيضني ونولي نبغيه يقولي انا بكري كنا في ميزيريا ومالقيناش واش ناكلو وبابا كان مايخدمش ويما كبرتنا ايه ممبعد أنا كنت وليد وزير مثلا ايه كمل ويحكي حياتو لناس غير باش يقولو ايه مسكين هذا مسكين نحبو يغيضني كونك راجل يا أخي أشكي لربي ماشي لناس صح أحكيلي كاش ما مشكلة نعاونك فيها ماشي كي راك مزوج وعندك دارك مزالك تحكي على بكري باش تغيض الناس البليزير تاع هذو الناس يرجعو روحهم مذلولين يخلو الناس يغيضهم ويولو محبوبين ومشهوري ماتقولوليش الى دخلت في قلبو وشفت واش يخمم هاي اللعبة باينة كي نجي نحكي همي لكل واحد واش صرالي في حياتي واش معنتها هذي أنا صح بلاك نحكي مي لصاحبي واحد ماشي لي نتلاقى بيه نحكيلو بلي كنت فقير وماعندناش واش ناكلو وووو هنا تولي ذل ومهانة وكل واحد كيفاه يدي نظرة عليك أخي أدي عبرة أخي أشكي لربي خاطرش رانا كامل في لالجيري تانيت راني عليك ختي ماشي كي ديتها بخويا برك أتشو سلام