إنريكي يسخر من كريستيانو رونالدو وينتقد بيكيه

الموضوع في 'الدوري المحلي الأسباني - LA LIGA' نشر بواسطة أشــواق 19, ‏10 جانفي 2017 على 18:15.

  1. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    [​IMG]لويس إنريكي
    رد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، على التصريحات التي أطلقها كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم.


    وكان رونالدو قال عقب تتويجه بجائزة الأفضل في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس، الإثنين، "من الطبيعي أن أفوز بالجائزة، لأنني الأفضل بالفعل".

    وأوضح إنريكي، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم، الثلاثاء، "أنا محظوظ للغاية، لأني لم أتابع التليفزيون لمدة أسبوع، وحرمت نفسي من مشاهدة بعض الاستعراضات".

    وأكد المدير الفني لبرشلونة أنه يؤيد قرار لاعبيه بعدم حضور حفل تسليم الجوائز، لأنه سيؤثر على استعدادهم للقاء أتلتيك بلباو في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، غدا، الأربعاء، قائلاً "أؤيد القرار بنسبة 100%".

    كان لاعبو برشلونة غابوا عن حفل "فيفا"، رغم اختيارهم ضمن أفضل تشكيلة خلال العام الجاري، خوفا من الإرهاق قبل مباراة الفريق أمام بيلباو على ملعب "كامب نو".

    على جانب آخر، نأى إنريكي بنفسه عن الانتقادات، التي وجهها جيرارد بيكيه، لاعب الفريق، للقرارات التحكيمية، التي تتخذ ضد النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن البكاء والشكوى أمر سهل.

    وقال المدرب "حسن تصرف مدرب برشلونة والنادي أمام أي خطأ واضح لا يرقى إليه شك، من السهل البكاء والشكوى".

    وردا على سؤال عن بيكيه وانتقاداته للحكام، أجاب انريكي قائلا "كل شخص لديه رأيه، تحدثت مع جيرارد عدة مرات، كل شخص يتمتع برشد كاف من أجل الإدلاء برأيه، إنه أمر شخصي وله احترامه، موقف النادي والمدرب واضح".

    واعترف مدرب برشلونة أن الأخطاء التحكيمية تثير غضبه، ولكنه أكد على أهمية الارتقاء فوق هذه الأمور والعمل من أجل تقليل أثار هذه الأخطاء.
     
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    أشــواق 19, ‏10 جانفي 2017 على 18:15
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
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    اهذا ما يعرفو
    ياخي كتلان يا خي
    ههه
    شكرا
    hala madrid
     
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    habchisalaheddin, ‏10 جانفي 2017 على 18:19
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    كان لاعبو برشلونة غابوا عن حفل "فيفا"، رغم اختيارهم ضمن أفضل تشكيلة خلال العام الجاري، خوفا من الإرهاق

    نظن خوفا من القنطة هههههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏10 جانفي 2017 على 19:01
    #3

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