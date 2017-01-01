كأس افريقيا: 12 مدربا أجنبيا مقابل 4 محليين

تشهد نهائيات كأس افريقيا للأمم-2017 في كرة القدم, المقررة بالغابون من 14 يناير الى غاية 5 فبراير, حضور 12 مدربا أجنبيا مقابل 4 تقنيين محليين... وسيكون المدربون الفرنسيون حاضرين بقوة ويقدر عددهم بخمسة, يتقدمهم كلود لوروا (مدرب منتخب الطوغو) الذي سيحضر للمرة التاسعة في النهائيات الافريقية, اضافة الى ميشال دوسويي (كوت ديفوار), آلان جيراس (مالي), هيرفي رونار (المغرب) وهنري كاسبيرزاك (تونس). وتأتي بعدها المدرسة البلجيكية بقيادة جورج ليكنس (الجزائر) وهوغو بروس (الكامرون). وفيما يخص المدربين الأجانب الآخرين فهم الإسباني خوسي أنطونيو كاماتشو (الغابون), آفرام غرانت (غانا), البرتغالي باولو دوارت (بوركينافاسو), الصربي ميلوتين سريدوزيفيتش (اوغندا) و الارجنتيني هيكتور كوبر (مصر). وتضم المجموعة الثالثة لوحدها ثلاثة مدربين فرنسيين ويتعلق الامر بميشال دوسويي وكلود لوروا وهرفي رونار. بالمقابل, سيكون المدربون الاجانب في أربعة منتخبات فقط وهم: فلوران ايبينغي (جمهورية الكونغو الديمقراطية), باسيرو كاندي (غينيا بيساو), آليو سيسي (السينغال) وكاليستو باسوا (زيمبابوي). ومن بين هؤلاء الأربعة سبق لفلوران إيبينغي وأن شارك في نهائيات دورة 2015 بغينيا الاستوائية. قائمة مدربي المنتخبات ال16 المشاركة في النهائيات حسب المجموعات: - المجموعة الاولى: الغابون (خوسي انطونيو كاماتشو -اسبانيا) الكامرون (هوغو بروس - بلجيكا) بوركينافاسو (باولو دوارت - البرتغال) غينيا بيساو (باسيرو كاندي) - المجموعة الثانية: الجزائر (جورج ليكنس - بلجيكا) السينغال (آليو سيسي) تونس (هنري كاسبيرزاك- فرنسا/بولونيا) زيمبابوي (كاليستو باسوا) - المجموعة الثالثة: كوت ديفوار (ميشال دوسويي- فرنسا) الطوغو (كلود لوروا- فرنسا) المغرب (هيرفي رونار- فرنسا) جمهورية الكونغو الديمقراطية (فلوران ايبينغي) - المجموعة الرابعة : غانا (افرام غرانت) أوغندا (ميلوتين سريدوزيفيتش- صربيا) مالي (آلان جيراس- فرنسا) مصر (هيكتور كوبر -الارجنتين)