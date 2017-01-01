كأس افريقيا: 12 مدربا أجنبيا مقابل 4 محليين

شكرا أختي على القاءك الضوء على هته المسألة

ببساطة لأن المدرب الأجنبي عنده تكوين و علم في الرياضة

و أضف أنهم يعهملون بجدية أكثر و لا يتأثرون بما تقوله الصحافة

و يفرضون على ألاتحادات شروط عمل ممتازة يعني ما يسلكوش مثلما نقول بالعامية



شكرا لك أختي متابع دائما