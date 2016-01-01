اوريفلام ولي بروبلام...

سلااام ... واش راكم يا الهدارين في كل الاوقات هههه (وتنتقل العدوى منكم إلي ).. وهذا الزليف والخرطي ما يخلاصش.. منتجات اوريفلام ووراها يصراوا ليبروبلام تشري صابون تجرب عام وانت تداوي ومتبراش وتزيد تسمع بيك النهار ياااااا تولي حدث الساعة منتجات امريكية اصلية (خاطر محشية بالخنزير) اسعار هايلة تناسب الزوالي (الاسعار فوق 500 الف هذا صابون برك , التخفيض بنسبة لا تسمن ولا تغني من جوع ) زمن التقشف ياااو المخير فينا في جيبوا 50 الف وكي متشريش يعرضوا عليك خدمة معاهم والمسكين والمسكينة يبداوا يجروا ويحبوا يفهموا يااا تعرف صعيبة باش تلقى خدمة دوك وكي تجي الفرصة متراطييييش والمفاجعة كحلة لازم تدفع دراهم باش تخدم لسوف تفشل .. ولي معندوش معليش يسلف من عندكم مزال الخير القدام ادفع 3 ملاين ونص , ودبر 3 معاك وكي تبيع تدي حقك عاود ااا داود تسما تكلحوا الغاشي تربحوا غير انتم ب 3 ملاين تاعنا , وصحاب 3 ملاين يظلوا يحللوا فالناس باش تشري , والناس فايقة ايييه بحالي مرايحاش تبدل صابون دوف ااي لوووف بصابون الدود ب 500 الف باش يولي وجها اكثر جربا وكمشا من الاول ومزال كاين لي يصدق ويشري هذي المنتجات ,, خاصة الفتيات, تحوس على رموش طويلة وبشرة بيضاء صافية وووو , وكي تجربي تسلكك اوريفلام زعما؟ نظن تخسري دراهمك فالطبيب .. ومنظنش يلقالك حل خاطر الخنزير عشش في العظم خنزير اصلي ذا جودة "صعيب يخرج منك" ونسيت هذوك لي يجربوا منتجات اوريفلام ومتصلحش معاهم يبداوا يكذبوا على صحاباتهم وعلى الناس ويقولولهم : عن تجربة هذا فادنا بزااف جربوا وردولنا بالخبر..(يردولكم مساكن بالجرب نفس النتيجة تاع الاول ) عدوة الكذب والخرطي تنتقل من اوريفلام الى اوريناس