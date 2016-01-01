اوريفلام ولي بروبلام...

السلام عليكم

علبالك قتلتيني هههه فكرتيني بهذي الجملة لي يحبوها النساء فالسوق

يامدام الصولد كلش بخمسالاف أشري ولا خلي هههه

صح راهو ضارب التقشف سورتو للجميلات تاعنا هههه

مساكن راهم يغيضو على كل حال ماعرفتش واشنو هذا اوريجي ولا اوريلي نسيت كيفاه كتبتيه وعجزت نولي نطلع ههههه

راكي مليحة كي خيرتي منتجات امريكية أصلية انا يخيقوني هذوك تاع الصينيين هههه

يصورلك عجوزة 100 سنة يقولك شوف الرشاقة غير 50 جنيه ههه تاع مصر هذي هههههه

بصح شحال مليح توالفي صابون ونيفيا وبومادات وليكرام وكلش ممبعد بقيسك تقشف يامحاينك هههه

العودة الى الأصل فضيلة دزيرية هههه

صابون حجرة ولا كيما يقولولو صابون طرف ههههه وتولي البشرة ناعمة كيما جلت التمساح هههه

ههه ويعجبوني لي مايخرجش عليهم الصابون ولا لكرام هذاك ممبعد صحبتها تسقسيها ههه

تقولك سقسي لمجرب وماتسقسيش الطبيب هههه

وهي معلبلهاش بلي سقسات ضحية حرب الهوريشيما ههههه

باينسور مليح زيديلو شويا طحلب في الأخير تولي تشبهي لكاساندرا نهار جاو ختشبوها هههه

شكرا لك ختي

راهيحلات المواضيع واقيل ههههه علبالك شبهتك لوحدة كانت في وحد المنتدى اسمها راضو هههه ​