اوريفلام ولي بروبلام...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏10 جانفي 2017 على 19:43.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو منتسِب ::

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    سلااام ... واش راكم يا الهدارين في كل الاوقات هههه (وتنتقل العدوى منكم إلي :sick:)..

    وهذا الزليف والخرطي ما يخلاصش.. منتجات اوريفلام ووراها يصراوا ليبروبلام :(

    تشري صابون تجرب عام وانت تداوي ومتبراش وتزيد تسمع بيك النهار ياااااا تولي حدث الساعة :oops:

    منتجات امريكية اصلية (خاطر محشية بالخنزير:ROFLMAO::LOL:)

    اسعار هايلة تناسب الزوالي (y) (الاسعار فوق 500 الف هذا صابون برك :censored: , التخفيض بنسبة لا تسمن ولا تغني من جوع :confused:)

    زمن التقشف ياااو المخير فينا في جيبوا 50 الف :cry:


    وكي متشريش يعرضوا عليك خدمة معاهم :D والمسكين والمسكينة يبداوا يجروا ويحبوا يفهموا يااا تعرف صعيبة باش تلقى خدمة دوك وكي تجي الفرصة متراطييييش


    والمفاجعة كحلة :confused: لازم تدفع دراهم باش تخدم o_O لسوف تفشل ..

    ولي معندوش معليش يسلف من عندكم :LOL:

    مزال الخير القدام ادفع 3 ملاين ونص , ودبر 3 معاك وكي تبيع تدي حقك :geek:

    عاود ااا داود تسما تكلحوا الغاشي تربحوا غير انتم ب 3 ملاين تاعنا , وصحاب 3

    ملاين يظلوا يحللوا فالناس باش تشري , والناس فايقة ايييه بحالي مرايحاش تبدل صابون دوف ااي لوووف بصابون الدود (n)ب 500 الف باش يولي وجها اكثر جربا وكمشا من الاول

    ومزال كاين لي يصدق ويشري هذي المنتجات ,, خاصة الفتيات, تحوس على رموش طويلة وبشرة بيضاء صافية وووو , وكي تجربي تسلكك اوريفلام زعما؟:rolleyes: نظن تخسري دراهمك فالطبيب .. ومنظنش يلقالك حل خاطر الخنزير عشش في العظم :ROFLMAO::LOL: خنزير اصلي ذا جودة "صعيب يخرج منك"

    ونسيت هذوك لي يجربوا منتجات اوريفلام ومتصلحش معاهم يبداوا يكذبوا على صحاباتهم وعلى الناس ويقولولهم : عن تجربة هذا فادنا بزااف جربوا وردولنا بالخبر..(يردولكم مساكن بالجرب :cry: نفس النتيجة تاع الاول )
    عدوة الكذب والخرطي تنتقل من اوريفلام الى اوريناس :LOL:
     
    Skor m@k معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏10 جانفي 2017 على 19:43
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    علبالك قتلتيني هههه فكرتيني بهذي الجملة لي يحبوها النساء فالسوق
    يامدام الصولد كلش بخمسالاف أشري ولا خلي هههه
    صح راهو ضارب التقشف سورتو للجميلات تاعنا هههه
    مساكن راهم يغيضو على كل حال ماعرفتش واشنو هذا اوريجي ولا اوريلي نسيت كيفاه كتبتيه وعجزت نولي نطلع ههههه
    راكي مليحة كي خيرتي منتجات امريكية أصلية انا يخيقوني هذوك تاع الصينيين هههه
    يصورلك عجوزة 100 سنة يقولك شوف الرشاقة غير 50 جنيه ههه تاع مصر هذي هههههه
    بصح شحال مليح توالفي صابون ونيفيا وبومادات وليكرام وكلش ممبعد بقيسك تقشف يامحاينك هههه
    العودة الى الأصل فضيلة دزيرية هههه
    صابون حجرة ولا كيما يقولولو صابون طرف ههههه وتولي البشرة ناعمة كيما جلت التمساح هههه
    ههه ويعجبوني لي مايخرجش عليهم الصابون ولا لكرام هذاك ممبعد صحبتها تسقسيها ههه
    تقولك سقسي لمجرب وماتسقسيش الطبيب هههه
    وهي معلبلهاش بلي سقسات ضحية حرب الهوريشيما ههههه
    باينسور مليح زيديلو شويا طحلب في الأخير تولي تشبهي لكاساندرا نهار جاو ختشبوها هههه
    شكرا لك ختي
    راهيحلات المواضيع واقيل ههههه علبالك شبهتك لوحدة كانت في وحد المنتدى اسمها راضو هههه
     
    Skor m@k, ‏10 جانفي 2017 على 20:03
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نظن مش مفرقة بين اوريفلام وفور ايفر :rolleyes: لأنو على حد علمي اوريفلام ثمن الانضمام 60 ألف ومش شرط تدخل معاك. والأسعار تاعها معقولة وأنا من مستخدمي أوريفلام من زمااان ولليوم ولا مرة لقيت مشكل معاها ومنتجاتها تعجبني ووفية ليها.

    الشي لي قلتيه كامل ينطبق على منتحات فور ايفر.
     
    لاريمان معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏10 جانفي 2017 على 20:21
    #3
  4. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    صح واش قالت الاخت ورد انا شريت كريم واقي الشمس فوريفر ياحسرتي
    خسارة الدراهم ماعندو حتى معنى ياكلو في الدراهم بلامتفكريني اختي
    مانامن حتى في منتج
     
    لاريمان, ‏10 جانفي 2017 على 20:41
    #4

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