هاتف C5 Pro من Oukitel بجسم معدني بالكامل وبسعر 70 دولار فقط !

الموضوع في 'منتدى أجهزة الهاتف المحمول' نشر بواسطة M-MAX, ‏10 جانفي 2017 على 20:24.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم C5 Pro

    سيكون مصنوع من المعدن وسيحمل تصميم ومواصفات جيدة

    تجعله ارخص هاتف يدعم تقنية 4G -lte

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    [​IMG]



    وصرحت الشركة انها تسير بشكل سريع في طريق النجاح والتطور وبدأت تنافس الشركات المتوسطة المنتشرة في الاسواق

    الهاتف سيأتي بنظام اندرويد 6

    حجم الشاشة 5 انش بدقة hd ready وبتقنية 2.5D curved edge

    وهذا سيعطي الهاتف ميزة ممتازة موجودة فقط فيالاجهزة القوية من الشركات الكبرى

    حجم البطارية 2000 ميلي امبير

    مدخلين لبطاقة الاتصال SIM

    كاميرا امامية بدقة 5 ميغا بيكسل وخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل

    معالج من ميديا تيك رباعي النواة

    ذاكرة داخلية بحجم 16 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 2 غيغا بايت

    وسيتم تحديثه قريبآ الى احدث اصدار اندرويد 7

    [​IMG]



    الهاتف اصبح متاحآ في اغلب المتاجر

    وهذا رابط فيه اغلب المتاجر المعتمدة من الشركة

    OUKITEL Store

    وسعره سيكون 70 دولار ابتداء من 10 من هذا الشهر الى غاية 17 منه

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    M-MAX, ‏10 جانفي 2017 على 20:24
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