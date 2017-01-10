هاتف C5 Pro من Oukitel بجسم معدني بالكامل وبسعر 70 دولار فقط !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel ان هاتفها القادم C5 Pro سيكون مصنوع من المعدن وسيحمل تصميم ومواصفات جيدة تجعله ارخص هاتف يدعم تقنية 4G -lte وصرحت الشركة انها تسير بشكل سريع في طريق النجاح والتطور وبدأت تنافس الشركات المتوسطة المنتشرة في الاسواق الهاتف سيأتي بنظام اندرويد 6 حجم الشاشة 5 انش بدقة hd ready وبتقنية 2.5D curved edge وهذا سيعطي الهاتف ميزة ممتازة موجودة فقط فيالاجهزة القوية من الشركات الكبرى حجم البطارية 2000 ميلي امبير مدخلين لبطاقة الاتصال SIM كاميرا امامية بدقة 5 ميغا بيكسل وخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل معالج من ميديا تيك رباعي النواة ذاكرة داخلية بحجم 16 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 2 غيغا بايت وسيتم تحديثه قريبآ الى احدث اصدار اندرويد 7 الهاتف اصبح متاحآ في اغلب المتاجر وهذا رابط فيه اغلب المتاجر المعتمدة من الشركة OUKITEL Store وسعره سيكون 70 دولار ابتداء من 10 من هذا الشهر الى غاية 17 منه ----------------------------------------