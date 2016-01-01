حكم من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ؟

▫️ السُّـــ↶ــؤَالُ :

« ما حكم من نسي شيئاً في الوضوء ، سواء كان ذلك الشيء فرضاً أو كان سنة ، هل يعيد العضو نفسه ، أم يعيد الوضوء كله ؟ »

▫️ أجاب ابن باز قائلاً :

إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو ، العضو وما بعده ..

⇦ أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله ..

▫️ فلو نسي مثلاً يده اليسرى عند الوضوء ، ثم تنبه بعد ما مسح رأسه ، أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم ما بعدها بالترتيب .. ثم يغسل رجليه .. وهكذا

أما لو طال الفصل ، فإنه يعيد الوضوء كله .

فتاوى نور على الدرب : (١٦٦٥٦) ​