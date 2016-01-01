حكم من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏11 جانفي 2017 على 07:27.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    19,389
    الإعجابات المتلقاة:
    29,910
    نقاط الجوائز:
    671
    حكم من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ؟
    ▫️ السُّـــ↶ــؤَالُ :
    « ما حكم من نسي شيئاً في الوضوء ، سواء كان ذلك الشيء فرضاً أو كان سنة ، هل يعيد العضو نفسه ، أم يعيد الوضوء كله ؟ »
    ▫️ أجاب ابن باز قائلاً :
    إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو ، العضو وما بعده ..
    ⇦ أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله ..
    ▫️ فلو نسي مثلاً يده اليسرى عند الوضوء ، ثم تنبه بعد ما مسح رأسه ، أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم ما بعدها بالترتيب .. ثم يغسل رجليه .. وهكذا
    أما لو طال الفصل ، فإنه يعيد الوضوء كله .
    فتاوى نور على الدرب : (١٦٦٥٦)
     
    Ma$Ter, ‏11 جانفي 2017 على 07:27
    #1

مشاركة هذه الصفحة