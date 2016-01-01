حكم من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ؟ ▫️ السُّـــ↶ــؤَالُ : « ما حكم من نسي شيئاً في الوضوء ، سواء كان ذلك الشيء فرضاً أو كان سنة ، هل يعيد العضو نفسه ، أم يعيد الوضوء كله ؟ » ▫️ أجاب ابن باز قائلاً : إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو ، العضو وما بعده .. ⇦ أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله .. ▫️ فلو نسي مثلاً يده اليسرى عند الوضوء ، ثم تنبه بعد ما مسح رأسه ، أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم ما بعدها بالترتيب .. ثم يغسل رجليه .. وهكذا أما لو طال الفصل ، فإنه يعيد الوضوء كله . فتاوى نور على الدرب : (١٦٦٥٦)