من أساليب التّربية الصّحيحة. كيف تعامل ابنك؟

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏11 جانفي 2017 على 08:41.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    من أساليب التّربية الصّحيحة. كيف تعامل ابنك؟

    1- لا تنهي ابنك إلاّ لضرورة(الأخطار) ودعه يعبّر عن طاقته وذلك باللّعب والصّراخ.
    2- لا تربط مزاجك بمنع أولادك من اللّعب و لا تجعله مجالا لإفراغ ضغوطاتك النّفسيّة من العمل بحجّة أنّك متعب بالصّراخ والنّقد....بل بالعكس العب معهم لتتخلّص من الضغوطات النّفسيّة، اجعلهم يُنسونك الضّغط باللّعب والمرح والعناق والتّقبيل.
    3- لا تنتقم من أبنائك بالعقاب.
    4-لا تنقل إحباطات الطّفوليّة من ماضيك لأبنائك كأن تقول لهم: أنا عندما كنت مثلك لم يكن أبواي يدلّلان، او يخرجان، أو يشربان،،،
    5-لا تجعل علاقتك بأبنائك علاقة السّلطة العليا على الضّعفاء.
    6-إذا نهيت على أمر لا تتراجع فيه لكي لا تعلّم أبناءك التردّد وعدم الانضباط، اشرح له سبب نهيك عن هذا الأمر.
    7-لا تجعله يطيعك لأنّك أقوى منه بل بالقناعة.
    8-لا تقل له لا تكذب وأنت تكذب.
    9- حاول أن تتركه يعبّر عن مشاعره بكلّ حريّة لتنمية ذكاءه العاطفيّ.
    10- المربيّ النّاجح هو الّذي يرفع معنويّات ابنه ويتيح له الفرصة للتعبير عن مشاعره.
    حـــــــــــــــــــذار من!
    1-السّخرية من الأطفال واحتقارهم.
    2-من تكرار كلامك عن إخفاقاتهم خاصّة مع الغير.
    3-ابحث عن إنجازاته المهمّة واذكرها دائما لتقويّ فيه ثقته في نفسه.
    4- لا تصفه بصفات قبيحة.
    5- لا تتّهمه بالفشل بل أفهمه أنّه فشل في سلوك ما ليغيّره.
    6- لا تقل له أنت كذّاب أو غبيّ فإنّه من تكراراتك له يتطبّع بهذا السّلوك.
     
    وردة فواحة, ‏11 جانفي 2017 على 08:41
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