من أساليب التّربية الصّحيحة. كيف تعامل ابنك؟ 1- لا تنهي ابنك إلاّ لضرورة(الأخطار) ودعه يعبّر عن طاقته وذلك باللّعب والصّراخ. 2- لا تربط مزاجك بمنع أولادك من اللّعب و لا تجعله مجالا لإفراغ ضغوطاتك النّفسيّة من العمل بحجّة أنّك متعب بالصّراخ والنّقد....بل بالعكس العب معهم لتتخلّص من الضغوطات النّفسيّة، اجعلهم يُنسونك الضّغط باللّعب والمرح والعناق والتّقبيل. 3- لا تنتقم من أبنائك بالعقاب. 4-لا تنقل إحباطات الطّفوليّة من ماضيك لأبنائك كأن تقول لهم: أنا عندما كنت مثلك لم يكن أبواي يدلّلان، او يخرجان، أو يشربان،،، 5-لا تجعل علاقتك بأبنائك علاقة السّلطة العليا على الضّعفاء. 6-إذا نهيت على أمر لا تتراجع فيه لكي لا تعلّم أبناءك التردّد وعدم الانضباط، اشرح له سبب نهيك عن هذا الأمر. 7-لا تجعله يطيعك لأنّك أقوى منه بل بالقناعة. 8-لا تقل له لا تكذب وأنت تكذب. 9- حاول أن تتركه يعبّر عن مشاعره بكلّ حريّة لتنمية ذكاءه العاطفيّ. 10- المربيّ النّاجح هو الّذي يرفع معنويّات ابنه ويتيح له الفرصة للتعبير عن مشاعره. حـــــــــــــــــــذار من! 1-السّخرية من الأطفال واحتقارهم. 2-من تكرار كلامك عن إخفاقاتهم خاصّة مع الغير. 3-ابحث عن إنجازاته المهمّة واذكرها دائما لتقويّ فيه ثقته في نفسه. 4- لا تصفه بصفات قبيحة. 5- لا تتّهمه بالفشل بل أفهمه أنّه فشل في سلوك ما ليغيّره. 6- لا تقل له أنت كذّاب أو غبيّ فإنّه من تكراراتك له يتطبّع بهذا السّلوك.