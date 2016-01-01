كـــــلام النــاس من الألف إلي اليـاء ...

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏11 جانفي 2017 على 08:43.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو منتسِب ::

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    بسم الله.الرحمن.الرحيم
    الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
    السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
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    كـــــلام النــاس من الألف إلي اليـاء ...
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    1-إذا تزوجت الفتاة وهي ما زالت تدرس قالوا المفروض أنها لا تتزوج الآن !! فالزواج مع الدراسة متعبان جداً ولن تستطيع أن توفق بينهما
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    2-و إذا تزوجت بعد الحصول على الشهادة الجامعية قالوا : ذهبت نضارة شبابها وهي تدرس و من ثم تزوجت وهي كبيرة و من حسن حظها إنها لقيت من يتزوجها
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    3-إذا سكنت مع أهل زوجها بعد الزواج قالوا مسكينة ضغط جسمي و نفسي و ماتقدر على أخذ راحتها في حياتها
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    4- إذا سكنت في بيت لحالها قالوا مسؤولية كبيرة وتتعب و تشعر بالملل وحدها
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    5-إذا كانت تذهب لزيارة أهلها باستمرار قالوا هي المسيطرة على زوجها و جعلته مثل الخاتم بإصبعها
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    6-و إذا كانت ما تخرج من بيتها إلا قليل قالوا زوجها معقد و عيشتها معه صعبه الله يعينها
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    7- إذاحملت بعد الزواج مباشرة قالوا : لم تشعر بالاستقرار بعد في حياتها وحتى بعض ثياب جهازها ما بعد لبستها بسبب حملها .
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    8-و إذا لم تحمل بعد زواجها مباشرة قالوا أكيد فيها مرض أو إنها ليست سعيدة مع زوجها
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    9-إذا وضعت بنت قالوا لازم تحمل مرة أخرى بسرعة لتنجب ولد
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    10 -إذا وضعت ولد قالوا لازم تحمل مرة أخرى بسرعة لتنجب آخر يؤنس وحدة أخيه
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    11-إذا حملت مرة أخرى قالوا : ليس عندها إلا الحمل كأنها قطة تنجب أطفال كثير حتى تربط زوجها بها
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    12-إذا لم تحمل ثانية قالوا أكيد إنها غير سعيدة أو إن زوجها ما ينفق عليها ويمضي عمرها وهي على طفل واحد
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    13-إذا تزوجت الأرملة قالوا : كيف تتزوج هي نسيت زوجها السابق ؟
    و خانت ذكرياته
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    14-و إذا ما تزوجت قالوا : لماذا لم تتزوج من سيحميها ومن سيصرف عليها وعلى أبنائها و من سيربيهم ؟؟
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    و السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
     
    وردة فواحة, ‏11 جانفي 2017 على 08:43
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