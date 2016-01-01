بسم الله.الرحمن.الرحيم الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد: السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته كـــــلام النــاس من الألف إلي اليـاء ... 1-إذا تزوجت الفتاة وهي ما زالت تدرس قالوا المفروض أنها لا تتزوج الآن !! فالزواج مع الدراسة متعبان جداً ولن تستطيع أن توفق بينهما 2-و إذا تزوجت بعد الحصول على الشهادة الجامعية قالوا : ذهبت نضارة شبابها وهي تدرس و من ثم تزوجت وهي كبيرة و من حسن حظها إنها لقيت من يتزوجها 3-إذا سكنت مع أهل زوجها بعد الزواج قالوا مسكينة ضغط جسمي و نفسي و ماتقدر على أخذ راحتها في حياتها 4- إذا سكنت في بيت لحالها قالوا مسؤولية كبيرة وتتعب و تشعر بالملل وحدها 5-إذا كانت تذهب لزيارة أهلها باستمرار قالوا هي المسيطرة على زوجها و جعلته مثل الخاتم بإصبعها 6-و إذا كانت ما تخرج من بيتها إلا قليل قالوا زوجها معقد و عيشتها معه صعبه الله يعينها 7- إذاحملت بعد الزواج مباشرة قالوا : لم تشعر بالاستقرار بعد في حياتها وحتى بعض ثياب جهازها ما بعد لبستها بسبب حملها . 8-و إذا لم تحمل بعد زواجها مباشرة قالوا أكيد فيها مرض أو إنها ليست سعيدة مع زوجها 9-إذا وضعت بنت قالوا لازم تحمل مرة أخرى بسرعة لتنجب ولد 10 -إذا وضعت ولد قالوا لازم تحمل مرة أخرى بسرعة لتنجب آخر يؤنس وحدة أخيه 11-إذا حملت مرة أخرى قالوا : ليس عندها إلا الحمل كأنها قطة تنجب أطفال كثير حتى تربط زوجها بها 12-إذا لم تحمل ثانية قالوا أكيد إنها غير سعيدة أو إن زوجها ما ينفق عليها ويمضي عمرها وهي على طفل واحد 13-إذا تزوجت الأرملة قالوا : كيف تتزوج هي نسيت زوجها السابق ؟ و خانت ذكرياته 14-و إذا ما تزوجت قالوا : لماذا لم تتزوج من سيحميها ومن سيصرف عليها وعلى أبنائها و من سيربيهم ؟؟ و السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته