السلام عليكم ورحمة الله ------------------------ لمن يسأل عن دور التكافؤ العلمي في السعادة الزوجية ---------------- التكافؤ العلمي ليس شرطاً من شروط السعادة الزوجية ولكنه عامل مساعد في تحقيق درجات أعلى للوفاق، ولكن العناصر الأساسية للنجاح في مسألة النكاح تتمثل في الدين والأخلاق والأمانة وحصول القبول والميل والقدرة على تحمل المسئولية،بالإضافة إلى كون كل طرف جاء من أسرة مستقرة، وما عدا هذا من العوامل فهي عبارة عن عوامل ثانوية مساعدة فقط.والشهادات العلمية لا تفيد صاحبها إذا لم يكن له خبرة في الحياة وقدرة على التفاعل مع المجتمع والقيام بدور إيجابي فيالحياة وهذه العلوم لا تدرس في القاعات ولكن تكتسب بحضور الجمع والتجمعات وهذا علم متاح في ميادين الحياة