الغيرة بين الأخوة ...

البيوت أسرار ... ولكل بيت مشاكله. .. عبارات نسمعها ونرددها لكن قد لا نفقه معناها إلا عندما نعيش الوضع ونلمس الحالة وفي هذه الحالة قد لا تجد حتى صدرا تحكي له وتروي له همك ومشكلتك بعيدا عن جو الأسرة . هل تحكي لصديق ؟ اين هو هذا الصديق الصدوق الذي تثق فيه ... وتعطيه سرك؟ تحكي لامك؟ بحكم أنها الأقرب إلى قلبك . لكن تخشى أن تتبعها أكثر مما تعبت من رؤية فلذات كبدها يتخاصمون أمامها .. حتى زوجك ان كنت متزوجة لا يمكن أن تحكي له مشاكل بيتكم والا لاصبحتم في نظره كتلة من النار تأكل بعضها فيقل احترامه لك ولعل أكثر هذه المشاكل هو غيرة أحد اخوتك أو أكثر منك ... لسبب أو لآخر ... ربما بحكم اهتمام والديك بك ... أو لأنك الأصغر ... أو لأنك احسن منه ... أو ... واو ... الأخ هو أقرب انسان ...لكن سيدنا يوسف عليه السلام قد ألقى به إخوته في الجب . فلا تتعجب ان جاءك الألم من أخيك . أسئلة للنقاش . هل عشت هذه التجربة ؟ هل يمكن أن يصل حد الغيرة إلى الكره والحقد بين للإخوة ؟ من المسؤول برأيكم عن هذا ؟ وماهو الحل ؟