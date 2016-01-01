لماذا سمي البلوتوث بهذا الاسم؟

التقنية الخاصة بالجوالات وهذا مانعرفة وصفه واسما لهذه التقنية وتكنولوجيا «بلو توث» تمكن مستخدمها من ربط أي عدد من الأجهزة الالكترونية مع بعضها البعض عن طريق موجات الراديو بدلاً من الاسلاك أو الكوابل، ليرسل عبرها الصور المتحركة لمن يشاء. ولكن اصل الكلمه ومعناها وهل هي ترمز لشيء ؟ هذا مانجهله تقريبا لذلك انقل لكم هذه المعلومه عن سبب التسميه ومعناها. «بلو توث» تعني «الناب» الأزرق، واطلقت هذه التسمية على هذه التقنية نسبة إلى موحد الدنمارك والنرويج الملك «هيرالد بلو توث» الذي حكم الدنمارك ما بين عامي 910 – 940م، وقتل في معركة جرت بينه وبين ابنه «سفند فورد كبيرد»، ويعتبر «بلو توث» أول من نبذ كل الديانات في شمال اوروباً وآمن بالمسيح. ويسأل القارئ لماذا تم تسمية أحد ملوك الدنمارك والنرويج على هذه التقنية والجواب،؟ لأن أغلب الشركات المؤسسة لتقنية «البلو توث» هي من الدول الاسكندنافية»، نوكيا من فنلندا، واريكسون من السويد. اما اسم «الناب الأزرق» فقد اطلق على الملك لأنه لم يكن يشبه أحداً من قومه حيث كان له شعر داكن، وكان يتناول فاكهة زرقاء صبغت نابه باللون الأزرق .