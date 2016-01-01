عندي شحال محطيتش موضوع وكي عاد البرد قالت نحطلكم شخشوخة باكسرة القمح والخبيز وزيت الزيتون والله صحية وتنحي البرد اولا الكسرة فيها دقيق القمح وملح وماء ونلم العجينة ونطيبها ونفتتها نجيو ذرك للمرقة بصل طماطم حب وطماطم علب وفلفل حمار حار وحلو وكسبر وثوم معجونيين ولاعندك اللحم ديري ولا معندكش ديري وحدة جانبو كما انا ارحي البصل والطماطم وحطيهم فى الكوكوط مع شوية زيت وزيدي التوابل وقليهم مليح ومرقي ومن جهة اخر شمخي الخبيز فى الماء والخل باش الخل ينحي كشما حشرات فى الورق الاخظر وشوفي الخبيز كيفاش داير كاين اخوات ميعوفوش الخبيز حبيت نوريهلهم وكي تغلي البورمة تاعك لاعاد فيها اللحم خليه حتى يطيب ولوحي الخبيز ولا عاد مفبهاش كما تاعي تغلي شوية برك لوحي الخبيز تاعك وخليه يغلي راهو يطيب ثم ثم وكي توجد المرقة ويلحق وقت الغدا لوحي الكسرة المفتتا وخليها تغلي وحد عشرة داقائق وحطيها وسقيها بزيت الزيتون والله روعة ومفويدة وصحية كونت نحوس نشارك بيها فى مسابقة الطبخ التقليدى ونعرفكم بيها ومكتبتش مع الانترنات هبلتني نهار كاين وزوج مكانش المهمنخيليكم تشوفها فى طبسي الطين وهذي هي شخشوخة الخبيز وان شاء الله تعجبكم