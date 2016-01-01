نصائح للرجل ليبدو أكثر أناقة وجاذبية

لا تقتصر جاذبية الرجل على الملابس التي يرتديها، بل يتعدى ذلك إلى العديد من الأمور التي يجب مراعاتها لتحقيق التميز والنجاح على الصعيدين المهني والاجتماعي، وأوردت صحيفة بيزنس إنسايدر أهم النصائح التي تساعد على تحقيق ذلك. 1-التخلص من الشعر الزائد: ينتشر الشعر في بعض المناطق الظاهرة للعيان مثل الأنف والأذنين وأعلى الحاجبين، ومن الضروري التخلص من هذا الشعر مرة كل أسبوع على الأقل للحفاظ على نظافة وجاذبية الوجه. 2- ممارسة التمارين الرياضية: تساعد التمارين الرياضية على تقوية العضلات واستعادة الجسم رشاقته وحيويته، بالإضافة إلى أنها تزيد من تدفق الدم وينعكس ذلك بشكل إيجابي على حيوية ونضارة البشرة. 3- تمارين الوقوف: من الضروري ممارسة تمارين الوقوف بشكل مستقيم للحفاظ على استقامة وتوازن الجسم، ومنع انحناء الظهر والعمود الفقري في سن مبكرة. 4- العناية بصحة الفم: تشكل الأسنان البيضاء اللامعة مؤشراً على نظافة صاحبها، ويجب تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يومياً للحفاظ على صحة وجاذبية الأسنان، والتمتع بابتسامة جذابة يرغب الآخرون بروئيتها، كما يمكن استعمال مطهرات الفم للتخلص من الروائح الغير مرغوبة. 5- العناية بالبشرة: يعتقد البعض أن استخدام كريمات ومساحيق العناية بالبشرة تقتصر على النساء، إلا أن بشرة الرجل بحاجة إيضاً للعناية الدائمة، وخاصة أن الأعمال التي يمارسها الرجل تسبب في كثير من الأحيان تلف وأضرار شديدة للبشرة. 6- الانسجام بين شعر الرأس وشعر الوجه: يرغب البعض بإطالة شعر اللحية أو الشارب، ومن الضروري أن يبدو هذا الشعر وكأنه امتداد لشعر الرأس، بحيث يشكلان معاً لوحة فنية متكاملة، ويتطلب ذلك عناية وتشذيب دائمين للشعر. 7- اختيار الملابس المناسبة: الملابس بالتأكيد هي عنوان أناقة الرجل، ومن الضروري اختيار الألوان والموديلات المناسبة، ومتابعة أحدث الموديلات مع مراعاة الطول والوزن ولون البشرة والسن وطبيعة المناسبة. 8- اتباع نظام طعام صحي: يشكل اختيار الطعام الصحي الذي يحتوي على ما يحتاجه الجسم من عناصر غذائية أساسية شرطاً أساسياً للحفاظ على رشاقة الجسم ونضارة البشرة وحيويتها.