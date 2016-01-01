إحذروا تناول الفاكهة بعد الطعام

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏11 جانفي 2017 على 09:10.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    إحذروا تناول الفاكهة بعد الطعام

    قال تعالى( وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ* وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ) سورة الواقعة (20-21)
    بدأ الله بالفاكهة ثم بالطعام وهذا إعجاز قرآني

    إن تناول الفاكهة في نهاية الوجبة أشبه بتناول جرعة من السم
    لأنها تدمر انزيم " بتيالين " وهو إنزيم أساسي لإتمام عملية هضم النشويات ،
    فكما أن الفاكهة تحتاج إلي مرور بطئ إلي المعدة حتى تهضم بطريقة طبيعية ‏،
    ‏ولكنها عندما تلتقي باللحوم تتخمرفي المعدة وقد تتحول الى كحول يعوق عملية الهضم‏....
    وفي الوقت نفسه‏، تفقد الفاكهة كل ما تحتويه من فيتامينات وتضطرب عملية التمثيل الغذائي للبروتين ‏....‏
    بالإضـافة إلى أن التحلل غير العادي للبروتينات ينتج عنه إنتفاخ في المعدة‏ .

    وينصـح بتناول الفاكهة بعد نحو ثلاث ساعات من تناول وجبة الـغـذاء
    أو ساعة قبل تناول الـعـشا ء.‏ .
     
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    وردة فواحة, ‏11 جانفي 2017 على 09:10
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على المعلومة القيمة
     
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    ميلينا, ‏12 جانفي 2017 على 19:51
    #2

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