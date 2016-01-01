إحذروا تناول الفاكهة بعد الطعام قال تعالى( وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ* وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ) سورة الواقعة (20-21) بدأ الله بالفاكهة ثم بالطعام وهذا إعجاز قرآني إن تناول الفاكهة في نهاية الوجبة أشبه بتناول جرعة من السم لأنها تدمر انزيم " بتيالين " وهو إنزيم أساسي لإتمام عملية هضم النشويات ، فكما أن الفاكهة تحتاج إلي مرور بطئ إلي المعدة حتى تهضم بطريقة طبيعية ، ولكنها عندما تلتقي باللحوم تتخمرفي المعدة وقد تتحول الى كحول يعوق عملية الهضم.... وفي الوقت نفسه، تفقد الفاكهة كل ما تحتويه من فيتامينات وتضطرب عملية التمثيل الغذائي للبروتين .... بالإضـافة إلى أن التحلل غير العادي للبروتينات ينتج عنه إنتفاخ في المعدة . وينصـح بتناول الفاكهة بعد نحو ثلاث ساعات من تناول وجبة الـغـذاء أو ساعة قبل تناول الـعـشا ء. .