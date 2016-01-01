موضوع مهم في الحياة الزوجية

السلام عليكم مارأيكم في الزوج الدي يتضمر من أولاده الصغار ومن صراخهم حيث أن جارتي تشتكي أن زوجها لا يتحمل صراخ أطفاله الصغار ولو دقيقة ، فعندما يرى الفوضى والضوضاء في البيت يهرب الى الخارج ، وقالت يتمنى أن ينامون باكرا حتى لا يسمع صراخهم أي يتهرب من هم ،هل هدا واجب الرجل ؟؟؟؟ فما معنى هدا ؟!؟؟ وكيف تتصرف الزوج في هدا الوضع هل نصح الزوج يفيد أم تركه على حاله. ، ثم قالت عندما أراه يتضمر منهم أنا أيضاً أتضمر وأصبح قلقة فكيف يريدني أن أكون سعيدة وهو يتأفف أمامي من أولاده الصغار ?!!? وعندما ألومه يغضب ؟!؟!!!فقالت هل معي حق أم لا ؟!؟!؟ وماهي أرائكم في هدا بصراحة ؟!؟؟ شكرا