مضي اكثر من عام وأنت بداخلي لا تمضي مازلت راسخا في خلايا قلبي شمعة تنير زوايا دربي ما زلت كلما مر طيفك خفق نبضي ما زلت كالمجنونة إن لم أرك بقربي ما زلتِ حبيبي رجلا بكل الرجال وهبة ربي مضي عام يا أميري وما زلت أمنية ورجاء وكما أنت رجلا يغار منها القمر و يسرق منها الضياء وما زلت أنا كما أنا أرتل اَيات حبك صباحاً ومساء كالأذكار ما زلت أبحر معك في نهر بلا شطاُنِِ تقذفني الأمواج يميناً .ويسار مضي اكثر من عام وما زلتِ تحتل وجداني وتنام في القلب وبين اجفاني مازلتِ سكني وعنواني وخارطتي وحدود أوطاني اكتب فيك قصائدي وأنقش اسمك علي ديواني ما زلت أمحي من ذاكرتي رجال الأرض جميعاً وأعلن عليهن تمردي وعصياني ما زلت قبلتي التي أرحل إليها وإليه أشد رحالي ما زلتِ.ومازلتِ . وستظلِ محفورا داخلي حتي أدفن في قبري وأرتدي أكفاني