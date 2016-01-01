دعاء جميل يريح القلب

ربنا آتنا في الدنيا حسنة .. .. و في الآخرة حسنة .. و قنا عذاب النار ..

.. اللهم يا عالم الخفيات .. يا مجيب الدعوات ..

.. يا قاضي الحاجات .. يا خالق الأرض و السماوات ..**



.. أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد .. الفرد الصمد ..

.. الوهاب الذي لا يبخل .. و الحليم الذي لا يعجل ..



.. لا راد لأمرك .. و لا معقب لحكمتك .. رب كل شي .. و مليك كل شي ..

.. و مقدر كل شيء ..



.. أسألك يا الله .. أن ترزقنا علماً نافعا .. و رزقاً و اسعاً ..

.. و قلباً خاشعاً .. و لساناً ذاكراً .. و عملاً زكياً .. و ايماناً خالصاً ..



.. و هب لنا إنابه المخلصين .. و خشوع المخبتين .. و أعمال الصالحين ..

و يقين الصادقين .. و سعادة المتقين .. و درجات الفائزين

.. يا أفضل من قُصِد .. و أكرم من سئل .. و أحلم من أعطى ..

.. ما أحلمك على من عصاك .. و أقربك إلى من دعاك ..



.. و اعطفك على من سألك ..

.. لا مَهْديَّ إلا من هديت ..

.. و لا ضال إلا من ضللت ..

.. و لا غني إلا من أغنيت ..

.. و لا فقير إلا من أفقرت ..

.. و لا معصوم إلا من عصمت ..

.. و لا مستور إلا من سترت ..



أسألك ان لا تضلنا بعد إذ هديتنا.. و ان تسترنا ..

.. و ترزقنا الصحبة الصالحة و ما هو خير لنا في ديننا و دنيانا ..



.. اللهم .. لا تقدمنا لعذابك .. و لا تؤخرنا لشيءٍ من الفتن ..

.. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء .. و درك الشقاء .. و شماتة الأعداء ..

.. و سوء المنظر في المال و الأهل و الولد ..



.. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ..

.. و لا هماً إلا فرجته .. و لا غائباً إلا رددته ..

.. و لا كرباً إلا كشفته .. و لا دَيناً إلا قضيته ..

.. و لا عدواً إلا كففته .. و لا فاسداً إلا أصلحته ..

.. و لا مريضاً إلا عافيته ..

.. و لا خلة إلا مددتها .. و لا حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة لك فيها رضى ..

.. و لنا فيها صلاح إلا قضيتها ..**

.. فإنك تهدي السبيل ..

.. و تجبر الكسير .. و تغني الفقير ..

اللهم لا يمنعنا أحد إذا أردتنا .. و لا يعطينا أحد إذا حرمتنا

.. فلا تحرمنا بقلة شكرنا .. و لا تخذلنا بقلة صبرنا ..



اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره

و القبر خير بيت نعمره

و اجعل ما بعده خيراً لنا منه

اللهم إنا نسألك إيماناً يباشر قلوبنا

و يقيناً صادقاً حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا

.. و رضّنا بقضائك .. و أعنا على الدنيا بالعفة و القناعة ..

.. و على الدين بالطاعة ..

.. و طهر ألستنا من الكذب .. و قلوبنا من النفاق .. و عملنا من الرياء ..

.. و بصرنا من الخيانة ..فإنك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور ..



إلهنا قوّمنا إذا اعوججنا .. و أعنا إذا استقمنا ..

و كن لنا و لا تكن علينا

و أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين و توفنا مسلمين تائبين

و اجعلنا ممن يأخذون كتابهم بيمينهم

.. و اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ..

.. و متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم ..

.. برحمتك يا أرحم الرحمين ..



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..**آمين**..



اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد..كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد..

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آبرآهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ​