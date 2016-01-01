شرائح مربى المشمش

قائمة البقالةالخاصة بك 3½ أكواب أو 500 غ من الدقيق العادي ¾ كوب أو 150 غ من الزبدة غير المملحة٬ المفرومة 1 كوب أو 140 غ من السكر البودرة 1 علبة أو 170 غ من قشطة نستله 1 من البيض 1 ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر 1 كوب أو 250 غ من مربّى المشمش طريقة التحضير يوضع الدقيق، والزبدة، والسكر البودرة، وقشطه نستله، والبيض، والبيكينغ باودر في وعاء الخلاّط الكهربائي، ثم تُخفق المكوّنات لمدّة 3 إلى 4 دقائق أو حتى يصبح المزيج ناعماً. تُقسم العجينة إلى نصفين، ويُلف النصف الأول من العجينة على ورق الخبز ثم يوضع في الثلاجة لمدّة 15 دقيقة. تُرص الكميّة المتبقية في قالبٍ مدور للخبز 28 سم. ثم تُمرغ طبقة من مربى المشمش بشكلٍ متجانسٍ فوق العجينة. تُقطّع العجينة الملفوفة المثلّجة بواسطة سكينٍ حادٍّ ثم تُوزّع على السطح على شكلٍ متشابكٍ. تُخبز العجينة في فرنٍ محمّى على حرارة 180 درجة مئويّة لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيّاً ذهبيّاً. تُترك داخل القالب لتبرد وتُقطّع إلى مربعات أو أصابع ثم يُرش عليها السكر البودرة وتُقدّم.