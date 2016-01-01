شرائح مربى المشمش



قائمة البقالةالخاصة بك



3½ أكواب أو 500 غ من الدقيق العادي

¾ كوب أو 150 غ من الزبدة غير المملحة٬ المفرومة

1 كوب أو 140 غ من السكر البودرة

1 علبة أو 170 غ من قشطة نستله

1 من البيض

1 ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر

1 كوب أو 250 غ من مربّى المشمش