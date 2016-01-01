شرائح مربى المشمش

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة Asseli Queen, ‏11 جانفي 2017 على 13:50.

  1. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    قائمة البقالةالخاصة بك

    • 3½ أكواب أو 500 غ من الدقيق العادي
    • ¾ كوب أو 150 غ من الزبدة غير المملحة٬ المفرومة
    • 1 كوب أو 140 غ من السكر البودرة
    • 1 علبة أو 170 غ من قشطة نستله
    • 1 من البيض
    • 1 ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر
    • 1 كوب أو 250 غ من مربّى المشمش
    طريقة التحضير

    يوضع الدقيق، والزبدة، والسكر البودرة، وقشطه نستله، والبيض، والبيكينغ باودر في وعاء الخلاّط الكهربائي، ثم تُخفق المكوّنات لمدّة 3 إلى 4 دقائق أو حتى يصبح المزيج ناعماً.


    تُقسم العجينة إلى نصفين، ويُلف النصف الأول من العجينة على ورق الخبز ثم يوضع في الثلاجة لمدّة 15 دقيقة.


    تُرص الكميّة المتبقية في قالبٍ مدور للخبز 28 سم. ثم تُمرغ طبقة من مربى المشمش بشكلٍ متجانسٍ فوق العجينة.


    تُقطّع العجينة الملفوفة المثلّجة بواسطة سكينٍ حادٍّ ثم تُوزّع على السطح على شكلٍ متشابكٍ. تُخبز العجينة في فرنٍ محمّى على حرارة 180 درجة مئويّة لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيّاً ذهبيّاً.


    تُترك داخل القالب لتبرد وتُقطّع إلى مربعات أو أصابع ثم يُرش عليها السكر البودرة وتُقدّم.
     
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    Asseli Queen, ‏11 جانفي 2017 على 13:50
    #1
  2. ثقتي بنفسي سر سعادتي

    ثقتي بنفسي سر سعادتي :: عضو منتسِب ::

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    روووووعة
     
    ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏11 جانفي 2017 على 16:47
    #2
  3. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    بارك الله فيك على الوصفة
     
    جيهان جوجو, ‏11 جانفي 2017 على 17:03
    #3
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو متألق ::

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    مملكتي ^^
    يعطيك الصحة و بارك الله فيك
     
    sقطر الندىs, ‏11 جانفي 2017 على 17:48
    #4

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