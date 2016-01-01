مراعاة حالة الاطفال

بارك الله فيك أخي منير على هذا الموضوع الأسري الحساس

لكن أين نحن من هذه التعليمات والتوجهات في مجتمعاتنا

إن بعض العائلات يضيعون الفترة الرسمية والأساسية في حياة الولد

وهي سن السبعة الأولى هناك من يضيع ولده بسبب الدلع ومنهم من بسبب الوحيد ومنهم من بسبب التقدم والتقليد الأعمى

حتى أن الولد إذا بلغ المرحلة الثانية يكون قد قطع كل القيود التربوية والتأديبية فمابالك في المرحلة الثالثة من عمره

وهناك من العائلات من يهتمون بتربية صارمة وتوجيه سديد لأبنائهم تحمد الله وتسبحه كلما مرا بك أحدهم ولا تتوقف عن الدعاء لهم ولمن رباهم

بارك الله فيك أخي مرة أخرى ربي يحفظك ​