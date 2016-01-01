مراعاة حالة الاطفال

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة (منير), ‏11 جانفي 2017 على 15:41.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    782
    الإعجابات المتلقاة:
    1,526
    نقاط الجوائز:
    51
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إن مراعاة حال الطفل عَبر مراحل حياته العُمرية من أهم الواجبات التي ينبغي ان تلتزم بها الأسرة، حيث أن لكل مرحلةٍ من مراحل نمو الطفل العقلية والنفسية والاجتماعية لها تأثير على سلوكه وتفكيره, وهو ما يسمى بعلم النفس الفسيولوجي Psychophysiology.
    وبين أيدينا قاعدة تربوية مهمة في التعامل مع الأبناء مع مراعاة مختلف مراحل حياتهم العُمرية, وهي قاعدة: [ لاعبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا ] .
    أولا. ( لاعبه سبعا) : اللعب عادة يختلف عن اللهو.
    لأن اللعب يخالطه تعليم إيجابي لمهارات نفسية وعقلية وخلقية، واكتشاف مواهب الطفل.
    وتنمية قدراته ومهاراته المختلفة.
    ثانيا. ( أدّبه سبعا ) : وهذه هي مرحلة التعليم والتأديب.
    وبيان الصواب والخطأ في نفس من شبع من اللعب، وأُشبع حبا وحنانا من والديه، لأن لفظ ( لاعبه ) تعني.
    أن الوالدين يشتركان مع الطفل في اللعب, مما يقرب العلاقة بينهما وبين طفلهما.
    وهي مرحلة التقويم والتهذيب.
    وعلاج السلوكيات الخاطئة بأساليب تربوية ناجحة.
    وفي نهاية السبع الثانية يكون اليافعُ قد اكتمل استعداده لاستقبال العالم الخارجي.
    لأنه اكتسب مهارات عديدة من خلال فترة التعليم الجاد والتأديب، فينتقل إلى مرحلةِ مصاحبةِ والديه، يداً بيد وقلباً بقلب.
    ثالثا. ( صاحبه سبعا ) : هنا لا يلج الفتى أو الفتاة العالم الخارجي بمفرده؛ بل لديه صاحبٌ لا يُكذبه ولا يغشه ولا ينكره وهو والده أو والدته، صاحب واثق به وبقدراته, يُعينه ولا يُعين عليه، يتشاوران ويتباحثان ويتسامران ويُفّصِحان بأسرارهما لبعض، ثقةٌ وتكامل.
    ثم إذا وصل الابن إلى سن ( 21 ) يصبح رجلا كامل الرجولة، أو امرأةً كاملة العقل والتدبير، وبهذه القاعدة المهمة يضمن الأب المربي بشكل كبير عدم وجود فراغ عاطفي في نفوس أبنائه.
    ( لاعبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا
     
    رابح66 معجب بهذا.
    (منير), ‏11 جانفي 2017 على 15:41
    #1
  2. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 أوت 2014
    المشاركات:
    3,261
    الإعجابات المتلقاة:
    9,467
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة
    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي منير على هذا الموضوع الأسري الحساس
    لكن أين نحن من هذه التعليمات والتوجهات في مجتمعاتنا
    إن بعض العائلات يضيعون الفترة الرسمية والأساسية في حياة الولد
    وهي سن السبعة الأولى هناك من يضيع ولده بسبب الدلع ومنهم من بسبب الوحيد ومنهم من بسبب التقدم والتقليد الأعمى
    حتى أن الولد إذا بلغ المرحلة الثانية يكون قد قطع كل القيود التربوية والتأديبية فمابالك في المرحلة الثالثة من عمره
    وهناك من العائلات من يهتمون بتربية صارمة وتوجيه سديد لأبنائهم تحمد الله وتسبحه كلما مرا بك أحدهم ولا تتوقف عن الدعاء لهم ولمن رباهم
    بارك الله فيك أخي مرة أخرى ربي يحفظك

    تقبلوا تحياتي
     
    (منير) معجب بهذا.
    رابح66, ‏11 جانفي 2017 على 22:04
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    782
    الإعجابات المتلقاة:
    1,526
    نقاط الجوائز:
    51
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدى رابح شكرى لك بدون انقطاع
    على ردك الذى اصاف الموضوع.
    رونقا وجمالية لما يتضمن من تحليل له
    فالله اسال ان يوفق كل والد عن ولده
    فى تربيته.
    وان يرزقنا الصبر واللين والحكمة فى التعامل معهم
    حتى يكونوا خير خلف لخير سلف
    مرة اخرى شكر الله لك اخى رابح على الرد
    فى موازينك
    واصلح لك الذرية
    وبارك فى عمرك واهلك
     
    (منير), ‏11 جانفي 2017 على 22:19
    #3

مشاركة هذه الصفحة