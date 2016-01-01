صح راح الاستعمار .. بص يونامار منكم .. يونامار

السلام عليكمتاع الصح منحبش نهدر بزافمي قلت هاد مرة نسيي نهدر بلاك نكتشف موهبتي ف الهدرةاما بعد :انا كغيري ممن اكمل مشواره في القراية وحصل على دبلومه في النهاية.. سنوات الضياع تلك.. كون تعلمت ماسو من صغري خيردك كيفي كيف غيري من المندمجين في عقود ماقبل التشغيل .. الله يبارك نسلكو بيان( جَوع الشعب مليح وعطيه زوج دورو يولي يشوفها سلاك تاع مجاهدينمعليش رضينا قلنا بلاد تاعنا الله غالب عليها بلاد فقيرة مافيها والوياك شوية بترول و آبار غاز ومنجم دهب ومناجم حديد وفوسفاط وجبال تاع جبس ووو..ماشي حاجة ياك ..كملت اول تلات سنين فلكنترا العظيمة الي ستة شهر نستناو فلموافقة عليهاوكي لعادة بعد تلات سنين باه نروفليها .. قمت بكل الاجراءات القانونية الواجب العمل بها(احترم القانون واعمل به)بقا غير عمي المدير تاع مديرية الشباب والرياضة يمضيلي فلكونترا ونطلعها لمكتب التشغيلمي دوماج عمي المدير راه في اجازة(اڨازة بالمصرية)سنياها عمي النايب تاعو الله يذكرو بلخيرودفعتها فمكتب التشغيل باه تتسنيا عندهم ويرجعوهم... ورجعت للدار بعد يوم شاقتمر الايام وتمضي شهيرن وانا مارجعوليش باه ندير محضر تنصيبوالسلاك شهرين حابس مكاشحبيت نطلع نستفسر وانا كلي تساؤلات وغضب ومعول على الكحلة بكل صدقرحت لمكتب التشغيل .. الله يشعلو ..قلتلهم وشنو شهرين ملحقني لا سلاك لا وراق .. قالي يخويا لوراق لازم يسنييهم عمك المدير ماشي نايبو وراقيك مقبلناهمش ..قتلو المدير كان كونجي .. قالي معندي منديرلك ..منيش حاب نكمل لي صرا كي قال هكداك... احترما لأطفالكمعاودت سقمت اموري وراحو شهرين في الباطل (معليش دافعت بلا)....برك حاب نعرف .. اذا دولتنا الجزاائر تقول انها بلاد تاع حقوينو الحق في هذا !!!ادا روطارديت نهار على الفاتورة راح يتقص عليك كلشيعني حقهم يجيبوه بالقوة ( لعب مبقاش)والمواطن ادا راح حقوا .. و حب يشكييصبح قاع الحق عليه ماشي ليهكيفاه يدير !!!!سبحانو مايضيع حق عندو ...مي راها ملاين ستشهدوا وضحوا باع يرجع لحقوين راه لي ضحاو عجالوااا ...!!!كون جيت ولد مجاهد .. ولد وزير .. ولد ؟؟؟؟كون حقي جامي يروح وندي كتر من حقيدومااااج .. مواطن بسيط انا ..اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكوناللهم انصرنا على من ظلمنا انك لا ترضى الظلم لعبادكانت الذي وعدتنا الا ترد للمظلوم دعوةفانت العدل والعدل سميت به نفسكاللهم انتقم من كل ظالم في ليلة لا اخت لهاوساعة لا شفاء منهاوبعثرة لا اقالة منهانغص نعيمهم وارهم بطشتك الكبرىونقمتك المثلىوقدرتك التي هي فوق قدرتهموسلطانك الذي هو فوق سلطانهمانت العزيز فوق كل عزيز