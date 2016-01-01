صح راح الاستعمار .. بص يونامار منكم .. يونامار

السلام عليكم تاع الصح منحبش نهدر بزاف مي قلت هاد مرة نسيي نهدر بلاك نكتشف موهبتي ف الهدرة اما بعد : انا كغيري ممن اكمل مشواره في القراية وحصل على دبلومه في النهاية .. سنوات الضياع تلك .. كون تعلمت ماسو من صغري خير دك كيفي كيف غيري من المندمجين في عقود ماقبل التشغيل .. الله يبارك نسلكو بيان ( جَوع الشعب مليح وعطيه زوج دورو يولي يشوفها سلاك تاع مجاهدين) معليش رضينا قلنا بلاد تاعنا الله غالب عليها بلاد فقيرة مافيها والو ياك شوية بترول و آبار غاز ومنجم دهب ومناجم حديد وفوسفاط وجبال تاع جبس ووو.. ماشي حاجة ياك .. كملت اول تلات سنين فلكنترا العظيمة الي ستة شهر نستناو فلموافقة عليها وكي لعادة بعد تلات سنين باه نروفليها .. قمت بكل الاجراءات القانونية الواجب العمل بها (احترم القانون واعمل به) بقا غير عمي المدير تاع مديرية الشباب والرياضة يمضيلي فلكونترا ونطلعها لمكتب التشغيل مي دوماج عمي المدير راه في اجازة (اڨازة بالمصرية) سنياها عمي النايب تاعو الله يذكرو بلخير ودفعتها فمكتب التشغيل باه تتسنيا عندهم ويرجعوهم... ورجعت للدار بعد يوم شاق تمر الايام وتمضي شهيرن وانا مارجعوليش باه ندير محضر تنصيب والسلاك شهرين حابس مكاش حبيت نطلع نستفسر وانا كلي تساؤلات وغضب ومعول على الكحلة بكل صدق رحت لمكتب التشغيل .. الله يشعلو .. قلتلهم وشنو شهرين ملحقني لا سلاك لا وراق .. قالي يخويا لوراق لازم يسنييهم عمك المدير ماشي نايب و وراقيك مقبلناهمش .. قتلو المدير كان كونجي .. قالي معندي منديرلك .. منيش حاب نكمل لي صرا كي قال هكداك... احترما لأطفالكم عاودت سقمت اموري وراحو شهرين في الباطل (معليش دافعت بلا) .... برك حاب نعرف .. اذا دولتنا الجزاائر تقول انها بلاد تاع حق وينو الحق في هذا !!! ادا روطارديت نهار على الفاتورة راح يتقص عليك كلش يعني حقهم يجيبوه بالقوة ( لعب مبقاش) والمواطن ادا راح حقوا .. و حب يشكي يصبح قاع الحق عليه ماشي ليه كيفاه يدير !!!! سبحانو مايضيع حق عندو ... مي راها ملاين ستشهدوا وضحوا باع يرجع لحق وين راه لي ضحاو عجالوااا ...!!! كون جيت ولد مجاهد .. ولد وزير .. ولد ؟؟؟؟ كون حقي جامي يروح وندي كتر من حقي دومااااج .. مواطن بسيط انا .. اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اللهم انصرنا على من ظلمنا انك لا ترضى الظلم لعبادك انت الذي وعدتنا الا ترد للمظلوم دعوة فانت العدل والعدل سميت به نفسك اللهم انتقم من كل ظالم في ليلة لا اخت لها وساعة لا شفاء منها وبعثرة لا اقالة منها نغص نعيمهم وارهم بطشتك الكبرى ونقمتك المثلى وقدرتك التي هي فوق قدرتهم وسلطانك الذي هو فوق سلطانهم انت العزيز فوق كل عزيز