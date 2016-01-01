صح راح الاستعمار .. بص يونامار منكم .. يونامار

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة abdoudraw12, ‏11 جانفي 2017 على 15:45.

  1. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    تاع الصح منحبش نهدر بزاف :censored:
    مي قلت هاد مرة نسيي نهدر بلاك نكتشف موهبتي ف الهدرة :D
    اما بعد :
    انا كغيري ممن اكمل مشواره في القراية وحصل على دبلومه في النهاية :geek:
    .. سنوات الضياع تلك :cry: .. كون تعلمت ماسو من صغري خير:cautious:
    دك كيفي كيف غيري من المندمجين في عقود ماقبل التشغيل .. الله يبارك نسلكو بيان(y)
    ( جَوع الشعب مليح وعطيه زوج دورو يولي يشوفها سلاك تاع مجاهدين:Love:)
    معليش رضينا قلنا بلاد تاعنا الله غالب عليها بلاد فقيرة مافيها والو :rolleyes:
    ياك شوية بترول و آبار غاز ومنجم دهب ومناجم حديد وفوسفاط وجبال تاع جبس ووو..:unsure:
    ماشي حاجة ياك .. :sneaky:
    كملت اول تلات سنين فلكنترا العظيمة الي ستة شهر نستناو فلموافقة عليها:mad:
    وكي لعادة بعد تلات سنين باه نروفليها .. قمت بكل الاجراءات القانونية الواجب العمل بها :cool:
    (احترم القانون واعمل به)
    بقا غير عمي المدير تاع مديرية الشباب والرياضة يمضيلي فلكونترا ونطلعها لمكتب التشغيل
    مي دوماج عمي المدير راه في اجازة:sleep: (اڨازة بالمصرية)
    سنياها عمي النايب تاعو الله يذكرو بلخير
    ودفعتها فمكتب التشغيل باه تتسنيا عندهم ويرجعوهم... ورجعت للدار بعد يوم شاق o_O
    تمر الايام وتمضي شهيرن وانا مارجعوليش باه ندير محضر تنصيب
    والسلاك شهرين حابس مكاش:eek:
    حبيت نطلع نستفسر وانا كلي تساؤلات وغضب ومعول على الكحلة بكل صدق
    رحت لمكتب التشغيل .. الله يشعلو .. :mad:
    قلتلهم وشنو شهرين ملحقني لا سلاك لا وراق .. قالي يخويا لوراق لازم يسنييهم عمك المدير ماشي نايب:alien:
    و وراقيك مقبلناهمش ..
    قتلو المدير كان كونجي .. قالي معندي منديرلك ..
    منيش حاب نكمل لي صرا كي قال هكداك... احترما لأطفالكم ;)


    عاودت سقمت اموري وراحو شهرين في الباطل (معليش دافعت بلا)
    ....

    برك حاب نعرف .. اذا دولتنا الجزاائر تقول انها بلاد تاع حق
    وينو الحق في هذا !!!
    ادا روطارديت نهار على الفاتورة راح يتقص عليك كلش
    يعني حقهم يجيبوه بالقوة ( لعب مبقاش)
    والمواطن ادا راح حقوا .. و حب يشكي
    يصبح قاع الحق عليه ماشي ليه
    كيفاه يدير !!!!
    سبحانو مايضيع حق عندو ...
    مي راها ملاين ستشهدوا وضحوا باع يرجع لحق
    وين راه لي ضحاو عجالوااا ...!!!
    كون جيت ولد مجاهد .. ولد وزير .. ولد ؟؟؟؟
    كون حقي جامي يروح وندي كتر من حقي

    دومااااج .. مواطن بسيط انا ..

    اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون
    اللهم انصرنا على من ظلمنا انك لا ترضى الظلم لعبادك
    انت الذي وعدتنا الا ترد للمظلوم دعوة
    فانت العدل والعدل سميت به نفسك
    اللهم انتقم من كل ظالم في ليلة لا اخت لها
    وساعة لا شفاء منها
    وبعثرة لا اقالة منها
    نغص نعيمهم وارهم بطشتك الكبرى
    ونقمتك المثلى
    وقدرتك التي هي فوق قدرتهم
    وسلطانك الذي هو فوق سلطانهم
    انت العزيز فوق كل عزيز


     
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    abdoudraw12, ‏11 جانفي 2017 على 15:45
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    آه ياخويا لوكان عيطتلي راني هنا
    جدي مجاهد وبابا برمائي وعمي دوانيي وخالي سوكارجي لالا سلاحجي لالا جوار خخخ
    في لبلاد هذي كيماقالك فيها الخدمة بصح المعريفة لي ماعندكش
    دير شويا معريفة يوصلولك الورقة حتى لدار وطاطا سوسو هي لي جيبهالك اون بيرسون
    البلاد هذي راحت للهاوية ماعلينا الا الانتظار الفرج من الله أو فيضان كيما قال العالم المبجل الزخزوخي بوناريط
    ولا ننصحك تتزوج بميمي جارت سوسو لي تخدم في لاميري هاو المير يعرفها مليح
    ممبعد بعد الزواج وشهر العسل السكري تعرفك بالمير ويقضيلك صالحك
    هذو هوما لعفايس لي راني صابر عليهم هنا فالجزائر
    وتانيت نصيحة من عند خيك أعبد ربي مليح وطيع الرسول مقار بلاك نربحو الآخرة
    خاطرش واعرا مانربحو ني دنيا فالجزائر وني فالآخر
    ربي يجيب الخير خويا عبدو
    شكرا لك
     
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    Skor m@k, ‏11 جانفي 2017 على 21:29
    #2
  3. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضو منتسِب ::

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    وعليكم السلام
    هههه دوماج لكريدي مكاش باه نعيط .. سينو راني لمخير هنااا
    يا راااجل ميمي راه طارو بيها الصحاح .. خلولنا غير غير حفصية بنت مبروك لي يخدم عساس فجامع ههه
    الله غالب هانا عايشين ندزو فيها ... ماشيين زاربين وين رايحين لست ندري ههه
    الله يقدر الخير وكيما قلت .. نربحو اخرتنا والربح في دزاير ليه موالييه ياك
    مرسي حبيبي ... وادا لقيت ميمي قطريقك سالي عليها ههه
     
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    abdoudraw12, ‏11 جانفي 2017 على 21:41
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    المعريفة ولات في كل شيء خخخ
    والله عيب عليهم داو حق الناس
    هاذي اللي تغيظ تقرا ودير كل جهدك وفي الاخر خخخ لازم المعريفة
    بصح حقك عند ربي
    ان شاءالله تلقاه في الاخرة
    قال تعالى* انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين*
    ماعليك غير الصبر والدعاء وربي يقدر الخير
    وان شاءالله يظهر الحق في اقرب وقت^^
    بالتوفيق
    في امان الله
     
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    جيهان جوجو, ‏11 جانفي 2017 على 21:56
    #4
  5. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضو منتسِب ::

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    ااييييه يا اختي ... المعريفة ومعاها حوايج اخرى منقدرش ندكرها
    مي مكاش لي عاش وماماتش
    حمد لله عايشين بلقليل وراضيين لانو حلااال
    بلادنا شااابة ختي مي خلونا بسيف نكره
    نرمال ...سكوت مؤقت برك :)

    مشكوورة ختي ...
     
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    abdoudraw12, ‏11 جانفي 2017 على 22:21
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    أخي عبدو
    أولا يسعدني رؤيتك هنا بعد غياب طويل ثانيا
    علابالك الجزائر بلادنا نحبوها نعزوها ونضخوا لأجلها
    مي دوماج
    كنشوفوا واش صاري فيها ننساو محبتنا ليها
    مي ديما راها فالقلب
    خويا عبدو
    أنا رايي خطيك من دبلومك
    علاخاتر لازم معريفة باش تريڨل دواسا
    خدم ماسو بتزيريي ولا ڨرسون
    هههه
    راني شايفة هادوا عاشوا كتر ملي قراو
    جامي شفت هاد المعادلة
    تقرا تشد لحيوط
    متقراش تخدم
    لوكان جا أفلاطون ولا سقراط سير يتبلوكا مخو ولا يهبل
    مي خويا عبدو
    عليك بتقوى الله إن كنت غافلا
    يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري
    فكيف تخاف الفقر والله رازق
    فقد رزق الحوت والطير في البحر
    الرازق هو الله
    مهما داروا عندنا ربي سبحانو
    و كذلك اعمل للآخرة
    فهي الدار الدائمة
    طرح جميل يا أخي
    سلام
     
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    sanaya, ‏11 جانفي 2017 على 22:28
    #6

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