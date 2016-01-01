إقرأوا معاناتي

السلام عليكم أنا تزوجت من رجل يكبرني بعشرين عام لكنه لا يظهر عليه الكبر ،يبان في 37 المهم نسكن في أوروبا ، كنت أريد الزواج في أوروبا وفقني الله والحمد لله و ، إنه رجل محترم وجيد معي لكن هناك أمور صعب عليا وهي بعد أن أنجبت أطفالي تغير زوجي وأصبحنا لا نخرج مع بعد كما كنا وأصبح لا يصبر على صراخهم وتغير الوضع كثيرا ،وهنا في أوروبا كل خير موجود لكن هو لا يعطيني النقود الا نادرا وهو يصرف احتياجات البيت وفقط ،ثم أن عقليته وعقليتي ليس مثل بعض فهو يفكر في أمور العلم والسياسة وأنا في أمور النساء والنزهات والحياة ويرى هده الامور تافهة ، ادا ربما أخطأت عندما أخدت شخص أكبر مني ؟!!!هو طيب الأخلاق لكن أنا ربما لا أعرف كيف أفرض نفسي أو هو الدي عنده عقدة لست أدري ، تخيلوا فتاة في عمري تعيش هده الحياة،فبعد أن أنجبنا الاطفال توقفت الحياة الممتعة هل هدا هوالزواج ثم هو يخرج مع أصحابه ويضحك معهم ويفرح لكن نحن ادا خرج معنا فيرجعنا الى البيت بسرعة ،وكأن الحياة أصبحت مملة معنا برأيكم ماهي النصيحة