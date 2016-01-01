ماذا تفعلين ...؟ ألم يكفيك ما ضيعت من وقت ألم تندمي على الفرص التي ضيعت ماذا تريدين...؟ ببساطة تقولين للكل : عن أحلامي تخليت ببساطة تجلسين في زاوية الغرفة وتصرخين: تعبت ببساطة أشياء ثمينة ترمىها بيديك وتقولين: انتهيت أنا... عنك يا أنا اليوم أبحث... أبحث بذاخلي عن شيء... يريد أن يقاوم يريد أن يواصل يريد أن يحاول مجددا... هناك ما يستحق أن تصبح لأجله مقاتل مصمما... ليس لتلك المخاوف تأثيرا على قلب صامد مأخرا... لا أملك ما يجعلني أقوى كل أمنياتي أن أصير أقوى لست واثقة... أنا عن نفسي أقول: فاشلة لا يرضيكما حالي... يا والداي حقا أنا اسفة لا أجد حلا يسعد حتى نفسي... فأنا كتائهة قالوا: الصبر طيب... انتظرت حتى هذه الساعة سيئ ... في هذه اللحظة مع صبري الجميل يقولون: لو نحن مكانك لكانت رقابنا معلقة في حبل ليس حلا... أن تعيش و ترضى بضعفك وعن كل شيء تتخلى وتهرب ليس حلا... أن تبقى لوحدك وتكتب كلاما عن نفسك بكل يئس لكن... مثلا هل يوجد حل ...؟ عن نفسي لا أجد غير أن أتمنى بعد ضعفي... بعد يئسي... أن يكون الحل هو موتي... بالأخير قالوا: الموت راحة لنفسي...