عن نفسي...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏11 جانفي 2017 على 20:59.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    126
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    ماذا تفعلين ...؟

    ألم يكفيك ما ضيعت من وقت

    ألم تندمي على الفرص التي ضيعت

    ماذا تريدين...؟

    ببساطة تقولين للكل : عن أحلامي تخليت

    ببساطة تجلسين في زاوية الغرفة وتصرخين: تعبت

    ببساطة أشياء ثمينة ترمىها بيديك وتقولين: انتهيت


    أنا... عنك يا أنا اليوم أبحث...


    أبحث بذاخلي عن شيء... يريد أن يقاوم

    يريد أن يواصل

    يريد أن يحاول


    مجددا... هناك ما يستحق أن تصبح لأجله مقاتل

    مصمما... ليس لتلك المخاوف تأثيرا على قلب صامد


    مأخرا... لا أملك ما يجعلني أقوى

    كل أمنياتي أن أصير أقوى


    لست واثقة... أنا عن نفسي أقول: فاشلة

    لا يرضيكما حالي... يا والداي حقا أنا اسفة

    لا أجد حلا يسعد حتى نفسي... فأنا كتائهة


    قالوا: الصبر طيب... انتظرت حتى هذه الساعة

    سيئ ... في هذه اللحظة مع صبري الجميل

    يقولون: لو نحن مكانك لكانت رقابنا معلقة في حبل


    ليس حلا... أن تعيش و ترضى بضعفك وعن كل شيء تتخلى وتهرب

    ليس حلا... أن تبقى لوحدك وتكتب كلاما عن نفسك بكل يئس

    لكن...

    مثلا هل يوجد حل ...؟

    عن نفسي لا أجد غير أن أتمنى بعد ضعفي...

    بعد يئسي...

    أن يكون الحل هو موتي...

    بالأخير قالوا: الموت راحة لنفسي...
     
    حكاية قمر معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏11 جانفي 2017 على 20:59
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,094
    الإعجابات المتلقاة:
    19,319
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    أعجبني بوحك وخاصة البداية فقد كانت
    جميلة تبحثين عما يجعلك تقاومين وتواصلين
    لكن ما بك تهت بين السطور فضيعت هدفك وصار الموت في النهاية مطلبك !
    يا حلوة ابتسمي وافرحي فوالله الذي خلقني وخلقك الدنيا لا تستحق كل هذا العناء
    أهديك هذا الدعاء
    " اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ... إِلَيْهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ فِيهِ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ "

    وفقك الله لما يرضاه
     
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017 على 21:30
    #2

مشاركة هذه الصفحة