ألم يكفيك ما ضيعت من وقت



ألم تندمي على الفرص التي ضيعت



ببساطة تقولين للكل : عن أحلامي تخليت



ببساطة تجلسين في زاوية الغرفة وتصرخين: تعبت



ببساطة أشياء ثمينة ترمىها بيديك وتقولين: انتهيت





أنا... عنك يا أنا اليوم أبحث...

أبحث بذاخلي عن شيء... يريد أن يقاوم

يريد أن يواصل



يريد أن يحاول

مجددا... هناك ما يستحق أن تصبح لأجله مقاتل

مأخرا... لا أملك ما يجعلني أقوى



كل أمنياتي أن أصير أقوى



لا يرضيكما حالي... يا والداي حقا أنا اسفة



لا أجد حلا يسعد حتى نفسي... فأنا كتائهة



سيئ ... في هذه اللحظة مع صبري الجميل



يقولون: لو نحن مكانك لكانت رقابنا معلقة في حبل



ليس حلا... أن تعيش و ترضى بضعفك وعن كل شيء تتخلى وتهرب

ليس حلا... أن تبقى لوحدك وتكتب كلاما عن نفسك بكل يئس

لكن...

مثلا هل يوجد حل ...؟

عن نفسي لا أجد غير أن أتمنى بعد ضعفي...

بعد يئسي...

أن يكون الحل هو موتي...