يريدون زواجي...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏11 جانفي 2017 على 21:59.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    حياتي ... حياتي...

    وإنها لتفهموا حياتي...

    تريدون زواجي ... رغما عني بهذا سيعلنون انكساري...

    ستكون قراراتكم سبب تعاسة أيامي...

    تريدون زواجي... خوفا علي من العنوسة أم أن الزواج سيصلح حالي...؟

    تريدون زواجي... ترى الزواج سيعيد ابتسامتي أم يزيد من شقائي...؟

    نصف الدين ما اختلفنا فيه... لكن ليس بإرغامي...

    تريدون زواجي... هل تعلمون كيف أريد أن أعيش بقية حياتي...؟

    هل تعلمون شيئا عن أحلامي وبأن الزواج عن تحقيقها سيبعدني...؟


    مجتمع ظالم... الأب صارم... الأخ قاسي... والأم توافق تنادي: أين أنت يا فتاة..؟

    قاسي... فتاة فوق العشرين بعام يقال لها : من أول عرض زواج يجب أن تفرح وتوافق...

    قاسي... فتاة فوق العشرين بعام ينتهي حالها بأن تتزوج وتتخلى عن حلم كامل...

    تعبت وأنا أتحدى وأقاوم لأبني أحلامي والان تكسرون امالي وتكتبون بهذا الزواج نهايتي...

    في ما مضى علمتموني أن أحلم وأكبر مع أحلامي وأكون ما أريد والان تقصون أحلامي...

    تكتبون نهاية حزينة لي وأنتم لا تعلمون كم هذا القرار قاسي بمعنى سينتهي بانتحاري...

    في حياتهم ... يريدون زواجي...

    في حياتي... كان ولا زال الزواج اخر أمنياتي...
     
    الصحافية الساخرة, ‏11 جانفي 2017 على 21:59
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    الزاوج نصف الدين وحسب رأيي الشخصي وإني لأرى الأمر هكذا للكل الزواج والانجاب أكبر الأحلام وأجملها
    ثم اذا كان الرجل ذو خلق فأين المشكل دام الاسلام حريص ع الستر والعفاف
    حتى لا يصير النقاش اجتماعي نوعا ما بوحك جميل لأنه يعبر عن رأيك وبصراحة
    موفقة
     
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017 على 21:21
    #2

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