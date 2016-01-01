ياطفلة Gاجي تتحصلي على شهادة " سلسلة أقصفهم 2"

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Skor m@k, ‏11 جانفي 2017 على 22:42.

  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    أسمحولي خاوتي طولت ليوم عليكم الله غالب
    ها قد عدت بقصف جديد وهذي المرة قصف من نوع خاص وجميل ههه
    كيف لا يحلو القصف وهن بالتاء المربوطة موضوعهن

    كتبنا بزاف مواضيع على عمل المرأة وكاين كل عضو كيفاه فسر خروج المرأة للعمل
    كاين لي خدامة بيانسور دافع على النساء لي يخدمو
    وكاين لي ماشي خدامة بصح دافع على النساء لي يخدمو باش كي تروح تشري ولا تخرج كوارط تلقى راحتها

    بصح حنا يا اخوتي ماندافعوش عليكم خاطرش ولاو أصحاب العمل يحوسو غير عليكم
    مي معليش ماشي موضوعي لنهار اليوم مايجيش واحد يجادل على عمل المرأة هدرنا عليه زمان

    المهم الحاجة لي خرجت هذي الأيام والناس تقريبا كامل ماعجبهمش الحال لي هي
    شبلات الأمة بصح رجعونا لبلاد غمة
    وصلت زعما بلاد دستورها الإسلام هو المادة الأولى فيه يفتحو للبنات باش يGاجيو فالعسكر يقراو
    راح لحيا وراح الستر وراحت الأخلاق يا بنت Ba
    يا عجابت ربي الجامعات ورنا حاصلين بيهم لبنات هذو
    بين قوصين ماشي كاملين بصح كاينين بالعرام

    زادو دخلوهم للجيش لفيه تولي أكبر ذليل قدام العالم ورنا عارفين واش كاين في الجيش

    العلماء وحذرو من دخولو للرجال خاطرش كل شهم الرجولة طيحلك هناك
    وراني عارف واش راني نحكي الى ماآمنتنيش gاجي واسمع إسم ربي والدين ووالديك كيفاه يتلاوحو فالأرض
    وخلي وخلي الواحد مجاش يحكي عليهم

    خلي الطفلة باعثينها والديها ولي غاضتني شفت روبورطاج زعما جاو والديهم وهدرو مع التلفزيون وقالك
    بناتنا رفعو راسنا شرفونا ونتمنا كامل يبعثو بناتهم

    وجه البخص شرفوكم آه
    رفعولكم راسكم بصح نحاولهم الخيمار ولبسولهم السروال
    واش من شرف لي خلاولكم علاه بقى شرف تورو وجهكم

    وزيد نلقى فالفايس ناس يدافعو عليهم كيما واحد كتبلهم
    الصحابيات ماشي كانو يجاهدو وزيد فالثورة ماشي حسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد جاهدو
    أولا الصحبيات جاهدو ماشي بالسروال سيري والشعر مطلوق
    وبن بوعلي وووو جاهدو ضد الاستعمار ماشي دخلو بلاطاي

    بصح واش دخل هذوك فالجهاد حيرني وشديت روحي باش مانرجعلوش
    مي الى حبيت دخل بناتك وخياتك دخلهم حنا مانحبوش يشرفونا بالشرف تاعكم
    رفعو راسنا وشرفونا
    كي نسمع هذي الكلمة نولي نغلي واش من معيشة بقات هنا
    مي معليش في آخر العمر تتحصلو على شهادات كل واحد يعرفهم
    خلي البير بغطاه

    هذي لي قالك حرgا لمايوركا ولا سوسو مgاجيا

    سلام
     
    Skor m@k, ‏11 جانفي 2017 على 22:42
    #1
  2. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    وييييييينتا صرات هذي :mad::mad::mad::mad:
    صح حلو اشبال الامة للبنات؟؟
    ...كانو حدانا شفت اولاد برك ..يا ويلي ويييلاه ..الكشااايف ...بابا نقوله كاين رحلة للغابة لي حدانا يقولي الذبح من الوريد الى الوريد :confused:
    ..
    بلد مسلم .....ميعرفش حكم المسترجلة :mad::mad::mad:
    ......
    الله يستر
    ...لي عودة
     
    فيتامين سي, ‏11 جانفي 2017 على 22:49
    #2

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