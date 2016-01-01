ياطفلة Gاجي تتحصلي على شهادة " سلسلة أقصفهم 2"



أسمحولي خاوتي طولت ليوم عليكم الله غالب

ها قد عدت بقصف جديد وهذي المرة قصف من نوع خاص وجميل ههه

كيف لا يحلو القصف وهن بالتاء المربوطة موضوعهن



كتبنا بزاف مواضيع على عمل المرأة وكاين كل عضو كيفاه فسر خروج المرأة للعمل

كاين لي خدامة بيانسور دافع على النساء لي يخدمو

وكاين لي ماشي خدامة بصح دافع على النساء لي يخدمو باش كي تروح تشري ولا تخرج كوارط تلقى راحتها



بصح حنا يا اخوتي ماندافعوش عليكم خاطرش ولاو أصحاب العمل يحوسو غير عليكم

مي معليش ماشي موضوعي لنهار اليوم مايجيش واحد يجادل على عمل المرأة هدرنا عليه زمان



المهم الحاجة لي خرجت هذي الأيام والناس تقريبا كامل ماعجبهمش الحال لي هي

شبلات الأمة بصح رجعونا لبلاد غمة

وصلت زعما بلاد دستورها الإسلام هو المادة الأولى فيه يفتحو للبنات باش يGاجيو فالعسكر يقراو

راح لحيا وراح الستر وراحت الأخلاق يا بنت Ba

يا عجابت ربي الجامعات ورنا حاصلين بيهم لبنات هذو ​

بين قوصين ماشي كاملين بصح كاينين بالعرام ​