ياطفلة Gاجي تتحصلي على شهادة " سلسلة أقصفهم 2"

أسمحولي خاوتي طولت ليوم عليكم الله غالب ها قد عدت بقصف جديد وهذي المرة قصف من نوع خاص وجميل ههه كيف لا يحلو القصف وهن بالتاء المربوطة موضوعهن كتبنا بزاف مواضيع على عمل المرأة وكاين كل عضو كيفاه فسر خروج المرأة للعمل كاين لي خدامة بيانسور دافع على النساء لي يخدمو وكاين لي ماشي خدامة بصح دافع على النساء لي يخدمو باش كي تروح تشري ولا تخرج كوارط تلقى راحتها بصح حنا يا اخوتي ماندافعوش عليكم خاطرش ولاو أصحاب العمل يحوسو غير عليكم مي معليش ماشي موضوعي لنهار اليوم مايجيش واحد يجادل على عمل المرأة هدرنا عليه زمان المهم الحاجة لي خرجت هذي الأيام والناس تقريبا كامل ماعجبهمش الحال لي هي شبلات الأمة بصح رجعونا لبلاد غمة وصلت زعما بلاد دستورها الإسلام هو المادة الأولى فيه يفتحو للبنات باش يGاجيو فالعسكر يقراو راح لحيا وراح الستر وراحت الأخلاق يا بنت Ba يا عجابت ربي الجامعات ورنا حاصلين بيهم لبنات هذو بين قوصين ماشي كاملين بصح كاينين بالعرام زادو دخلوهم للجيش لفيه تولي أكبر ذليل قدام العالم ورنا عارفين واش كاين في الجيش العلماء وحذرو من دخولو للرجال خاطرش كل شهم الرجولة طيحلك هناك وراني عارف واش راني نحكي الى ماآمنتنيش gاجي واسمع إسم ربي والدين ووالديك كيفاه يتلاوحو فالأرض وخلي وخلي الواحد مجاش يحكي عليهم خلي الطفلة باعثينها والديها ولي غاضتني شفت روبورطاج زعما جاو والديهم وهدرو مع التلفزيون وقالك بناتنا رفعو راسنا شرفونا ونتمنا كامل يبعثو بناتهم وجه البخص شرفوكم آه رفعولكم راسكم بصح نحاولهم الخيمار ولبسولهم السروال واش من شرف لي خلاولكم علاه بقى شرف تورو وجهكم وزيد نلقى فالفايس ناس يدافعو عليهم كيما واحد كتبلهم الصحابيات ماشي كانو يجاهدو وزيد فالثورة ماشي حسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد جاهدو أولا الصحبيات جاهدو ماشي بالسروال سيري والشعر مطلوق وبن بوعلي وووو جاهدو ضد الاستعمار ماشي دخلو بلاطاي بصح واش دخل هذوك فالجهاد حيرني وشديت روحي باش مانرجعلوش مي الى حبيت دخل بناتك وخياتك دخلهم حنا مانحبوش يشرفونا بالشرف تاعكم رفعو راسنا وشرفونا كي نسمع هذي الكلمة نولي نغلي واش من معيشة بقات هنا مي معليش في آخر العمر تتحصلو على شهادات كل واحد يعرفهم خلي البير بغطاه هذي لي قالك حرgا لمايوركا ولا سوسو مgاجيا سلام