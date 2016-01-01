ما حكم لبس الرجل السلاسل؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Skor m@k, ‏11 جانفي 2017 على 22:50.

  1. Skor m@k

    Skor m@k
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    ما حكم لبس الرجل السلاسل؟

    #الإجابة:
    اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم، لأن ذلك من شيم النساء، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً، من جهة أنه ذهب، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حُليّاً فيه صورةٌ سواءً كانت الصورة صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا -أعني لبس ما فيه صور- حرامٌ على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب. والله أعلم.
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    #مجموع_فتاوى_ورسائل الشيخ محمد صالح #العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الآنية.

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    Skor m@k, ‏11 جانفي 2017 على 22:50
    #1
  2. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك
     
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    نعمات, ‏11 جانفي 2017 على 23:07
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    جزاك الله كل خير
     
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    عبير الغرام, ‏11 جانفي 2017 على 23:12
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    بارك الله فيك على الموضوع المهم
    الله يثبتنا جميعا على دينه
    جزاك الله كل خير
    في امان الله
     
    جيهان جوجو, ‏11 جانفي 2017 على 23:13
    #4

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