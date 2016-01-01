فلسفاتي الخاصة ..

أرغب بالسّير فوق جسر لا بداية و لا نهاية له .. جو مغيّم كلّيّا تقريبا .. أو منظر غروب شمس يقابلي ربّما .. أسير مطوّلا .. لا أدري الى أين .. أرغب أن أمشي في طريق هادئ و خال .. ربّما أودّ أن يكون هناك شخص في آخر الطريق .. شخص حجز بيني و بينه الزمن .. غاب مطوّلا .. ثم عاد فجأة .. عودته كغيابه .. ليس لها وقت محدّد .. و لا أحد يعلم متى يلقاه من جديد .. أرغب أن أطير و أحلّق عاليا في السماء .. أن أكون خفيفة .. لا هموم خلفي ولا مشاكل و لا مسؤوليّات .. لا شيئ يثقلني و يضيق صدري ..فقط أسير بسعادة غير منتهية الى طريق مجهول أنا و من أحب .. و ربّما أريد أن أجلس مقابلة البحر .. في جو شمسه قليلة .. فقط لألاحظ تلألئ البحر و سحره الأخّاد .. ربّما أود هذا و ذاك من شدّة حنيني لشخص ما .. أريد أن أبقى وحيدة في مكان يمكنني التفكير فيه براحة تامّة ..بعيدا عن الجميع .. فمهمّتهم سوى تشويش العقول .. لا يساعدون ولا يساندون .. يحزنون معك عندما تخبرهم القصّة .. و يبتسمون ابتسامة الشرّ و المكر خلفك .. ينشرون قصّتك في لحظة .. لتصير الأنظار موجّهة اليك كأنّك قمت بجرم كبير .. لا أودّ الخوض كثيرا في هذه المواضيع فقد تعبت و أنا أريد الراحة .. أريد أن يصبح كل شيء بخير .. أريد أن أنسى كل ما عشته .. و أن أحظى بفرصة عيش حياة جديدة.. فهل هذا ممكن؟ أفكّر ربّما هذا مستحيل و لكن على الأقل أودّ النهوض على قدمي .. أريد أن أكمل مشواري من النقطة التي توقّفت فيها ..و أسير قي الطريق الذي بدأته .. أريد أن أصل الى النهاية سريعا .. فقد طالت هذه القصة كثيرا .. و ليس هنالك حل وسط .. فامّا أن تنتهي على خير ما يرام و امّا أن يتدمّر كل شيء .. أرغب في التخييم .. حقّا أودّ ذلك .. آخذ أفضل أصدقائي .. نجتمع مساء لنشعل نارا بالوسط .. نلتفّ حولها و نعدّ الذكريات السعيدة التي قضيناها معا .. أرغب أيضا بانهاء قصّة حياتي التي بدأت تدوينها منذ أيّام .. أتشوّق لمعرفة نهايتها .. و هل يا ترى ستستطيعون قرائتها حين صدورها؟ أحلم بأشياء كبيرة .. ربما لن يكون لي نصيب في تحقيقها .. و لكنّي سعيدة بأنّي لازلت أحلم .. لازلت أبني آمالا .. و أعيش من أجل تحقيق هدف ما .. فالبعض لم يعد يستطيع ... أرغب أن أرمي نفسي في البحر و أترك أمواجه تأخذني الى مكان لا أعرفه .. مكان جديد .. أودّ أن أستكشف الدنيا .. لماذا نعيش اذن اذا لم تكن لنا أحلام نودّ تحقيقها؟ حقيقة .. لم تكن لديّ أدنى فكرة عمّا أودّ تحقيقه في هذه الدنيا .. لكنّي قرّرت أخيرا .. و يا لهذا القرار الكبير .. سأقوم باكتشاف خبايا هذا العالم .. سأرافق العديد من البشر الطيّب و الخبيث .. الجيّد و السّيّئ .. الصّالح و الطّالح .. بعدها سأصدر كتابا يحرق الدنيا .. كتاب يقرأه الجميع .. و من يقرأه سيتمنى لو أن الصفحات تتوالد و لا ينتهي من قراءة تلك القصة .. سأكون الكاتبة المجهولة الهويّة .. التي ستبهركم بأحاديث ذات طابع جديد .. نعم .. أثق بنفسي لتلك الدرجة .. ليس غرورا و انما هو طموح .. سيكون فقط حرفان بآخر ذاك الكتاب .. م.ب. .. تذكّروا كلامي .. فهذه هي أحلامي .. *ميما ...*