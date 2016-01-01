فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏12 جانفي 2017 على 07:26.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    (( فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ))

    ▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-

    (( مَن اتبَعَ جِنازةَ مسلمٍ ، إيمانًا واحتسابًا ، وكان معه حتى يُصَلَّى عليها ويُفْرَغَ مِن دَفْنِها ، فإنه يَرْجِعُ مِن الأجرِ بقيراطين ، كلُّ قيراطٍ مثلَ أُحُدٍ ، ومَن صلَّى عليها ثم رَجَعَ قبل أن تُدْفَنَ ، فإنه يَرْجِعُ بقيراطٍ ))

    صحيح البخاري - رقم: (47)

    ▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-

    (( ما من ميِّتٍ تُصلِّي عليه أمَّةٌ من المسلمين يبلغون مائةً . كلُّهم يشفعون له . إلَّا شُفِّعوا فيه ))

    صحيح مسلم - رقم: (947))

    ▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-

    (( ما من رجلٍ مسلمٍ يموتُ فيقوم على جنازتِه أربعون رجلًا ، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم اللهُ فيه ))

    صحيح مسلم - رقم: (948)

    ▫️السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، واتباع الجنائز إلى المقابر مشروع للرجال دون النساء.
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    Ma$Ter, ‏12 جانفي 2017 على 07:26
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