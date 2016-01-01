(( فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ))

▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-

(( مَن اتبَعَ جِنازةَ مسلمٍ ، إيمانًا واحتسابًا ، وكان معه حتى يُصَلَّى عليها ويُفْرَغَ مِن دَفْنِها ، فإنه يَرْجِعُ مِن الأجرِ بقيراطين ، كلُّ قيراطٍ مثلَ أُحُدٍ ، ومَن صلَّى عليها ثم رَجَعَ قبل أن تُدْفَنَ ، فإنه يَرْجِعُ بقيراطٍ ))

صحيح البخاري - رقم: (47)

▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-

(( ما من ميِّتٍ تُصلِّي عليه أمَّةٌ من المسلمين يبلغون مائةً . كلُّهم يشفعون له . إلَّا شُفِّعوا فيه ))

صحيح مسلم - رقم: (947))

▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :-

(( ما من رجلٍ مسلمٍ يموتُ فيقوم على جنازتِه أربعون رجلًا ، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم اللهُ فيه ))

صحيح مسلم - رقم: (948)

▫️السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، واتباع الجنائز إلى المقابر مشروع للرجال دون النساء.