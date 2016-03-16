السلام عليكن حبيباتي اليكن وصفة الدوناتس .... احسن وصفة مجربة لحد الان و بشهادة الكثيرات من صديقاتي لي جربوها الوصفة : لمقادير : 3اكوواب فرينة زوج ملاعق كبار سكر ملعقة كبيرة خميرة خبز نصف ملعقة صغير خميرة كيميائية ملح ثلاث ملاعق كبيرة مارغرين ذائبة و باردة زوج بيضات حليب دافيء للعجن إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. كيفية التحضير : نخلط جميع المواد الجافة مع بعض و نضيف البيض و ندخلو مليح في الخليط اضيفي المارغرين و حكيها مليح باش تتداخل و تتجانس مع الخليط مي بالحليب الدافيء حتى تتحصلي على عجينة طرية و لا تلتصق باليد خليها تخمر من بعد فشيها اطرحيها على طاولة مرشوشة بالفرينة قطعي العجينة الى دوائر بواسطة غطاء قارورة زيدي قطعيها في الوسط حطي دوائر الدوناتس فوق سطح مدهون بالزيت هكدا حتى لا تلتصق و خليها تخمر ملييييييييح في وعاء يكون غامق حطي الزيت و سخنيها خلي النار متوسطة و هزي حبات الدوناتس بحذر و بالشوية (بلا مايتفشو سي نو يجيوك معجنين) و إقليهم في الزيت و ماتقويش النار ارمي عليهم الزيت باش يحمارو زيدي قلبيهم و حطيهم يقطرو من الزيت او حطيهم على ورق ماص للتزيين : اعمليلهم قلاصاج شوكولا (الذوق المفضل عندي) او ممكن ترشي عليهم سكر قلاصي ممكن أيضاً تعملي طيلة بسكر قلاصي من فوق كيما نتاع المخبز و العرائش او صلصة التوفي او صوص الكراميل اذا درتي كمية كبيرة تقدري تحتافظي بها في الكونجيلاتوغ بصحتكم إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.