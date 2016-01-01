قصة رائعة عن مراقبة الله عزوجل

قصة رائعة و نعم الاخلاق .

يا ترى ايوجد شخص مثله في يومنا هذا ، لا اعلم لم ذهبت اخلاقنا و تقوانا لله

ربي اني ظلمت نفسي و ان لم تغفر لي و ترحمني لاكونن من الخاسرين