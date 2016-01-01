قصة رائعة عن مراقبة الله عزوجل

الحارس المبارك: كان (المبارك) رجلا صالحا تقيا.... وكان يعمل حارسا لبستان أحد الأغنياء وظل فى عمله فترة...... حتى جاء يوم.... جاء فيه صاحب البستان ومعه بعض أصحابه،،، وطلب صاحب البستان من المبارك ؟أن يحضر لضيوفه بعض الثمر.... فأحضر المبارك بعض الثمر وقدمها للرجل وضيوفه....... وكانت المفاجأة انها كلها كانت حامضة!!!!!!!! فقال صاحب البستان منزعجا: ما هذا يا رجل؟؟؟؟؟ أردت احراجى أمام ضيفى فجلبت ثمرا حامضا!!!!!!!! فقال المبارك:وكيف لى ان أعرف أن الثمر حامضا ؟؟؟؟ فقال صاحب البستان : ألا تعرف الفرق بين الثمر الحامض والثمر الطيب؟؟؟؟ فقال المبارك: نعم لا اعرف يا سيدى فاستغرب صاحب البستان وقال: تعمل كل هذه المدة فى البستان ولا تعرف الفرق!!!!! ام تأكل يوما من ثمره؟؟؟؟ فقال المبارك: لم آكل من ثمر البستان منذ عملت فيه، فلقد استعملتنى للحراسة ولم تأذن لى بالأكل من ثمره...... فعجب صاحب البستان من رد المبارك ومضى..... ولكن اجابات الحارس الأمين أثرت فى صاحب البستان،، فعمد الى جيران البستان يسألهم عن المبارك فأثنوا عليه خيرا وتكلموا فى ورعه وتقواه،،،، وبعد عدة أيام جاء صاحب البستان الىالبستان وقال للمبارك: اني مستنصحك فى أمر .... فقال المبارك: وما هو؟؟؟؟ فقال : صاحب البستان: لى ابنة شابة حبيبة الى قلبى قد تكاثر خطابها،،، فبرأيك من أزوجها؟؟؟؟ فقال المبارك: يا سيدى ان العجم يزوجون للجمال وان العرب يزوجون للنسب وان المسلمين يزوجون للدين فاختر لها ما شئت فصمت الرجل برهة ثم قال: وأنا سأزوجها للدين....... وأخطبك أنت لها..... فتزوجا وبارك الله لهما وأنجبا ولدا نجيبا سمياه عبد الله...... فكان (عبد الله بن المبارك) من مؤسسى علم الحديث....