خبز الهمبرغر رووووووووعة ‏

المقادير بيضة واحدة 3 م ك زبدة ذايبة كاس ماء دافئ 3م ص سكر 1م ص ونصف ملح 3 م ص خميرة خبز فرينة حسب الحاجة التحضير في اناء نضع الماء الدافئ و الخميرة نخلط بالمضرب اليدوي ونضيف الزبدة الذايبة ونخلط ثم نضيف البيضة والسكر والملح نخلط المقادير مليح ثم نضيف فرينة تدريجيا حتي تتشكل لنا عجينة طرية نغطي الاناء ونترك العجينة حتي يتضاعف حجمها تقريبا ساعتين في مكان دافي بعدها نشكلوه خبيزات ونخلوه يخمر مرة اخري هدا شكلتو واختمر إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. ندهنو بحبة بيض مع شوية حليب ونرش الجلجلان والي فرن مسخن مسبقا علي درجة حرارة 180 درجة بعد ما طاب إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. وتقدميه كيما تحبي إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. تحياتي