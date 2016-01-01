لاتستغرب .. فالحصان يمكن ان يطير اصدر أحد الحكام حكماً بالإعدام على شخصين لجناية ارتكباها،وحدد موعد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره وقد كان أحدهما مستسلما خانعاً يائساً قد التصق بإحدى زوايا السجن منتظرا يوم الإعدام أما الآخر فكان ذكيا ظل يفكر في طريقة ما لعلها تنجيه أو على الأقل تبقيه حيا مدة أطول ,جلس في إحدى الليالي متأملا في الحاكم وعن مزاجه وماذا يحب وماذا يكره...فتـــذكــــر مدى عشقه لحصان عنده حيث كان يمضي جل أوقاته مصاحبا لهذا الحصان وخطرت له فكرة ..... فصرخ مناديا السجان طالبا مقابلة الحاكم لأمر خطير، وافق الحاكم على مقابلته وسأله عن هذا الأمر الخطير قال له السجين انه باستطاعته أن يعلم حصانه الطيران خلال سنة بشرط تأجيل إعدامه لمدة سنة وقد وافق الحاكم حيث تخيل نفسه راكبا على الحصان الطائر الوحيد في العالم سمع السجين الآخر بالخبر وهو في قمة الدهشة قائلا له:أنت تعلم أن الخيل لا يطير فكيف تتجرأ على طرح مثل تلك الفكرة المجنونة؟1 قال له السجين الذكي أعلم ذلك ولكنني منحت نفسي أربعة فرص محتملة لنيل الحرية أولها أن يموت الحاكم خلال هذه السنة وثانيها لربما أنا أموت وتبقى ميتة الفراش أعز من الإعدام والثالثة أن يموت الحصان والرابعة قد أستطيع أن أعلم الحصان الطيران