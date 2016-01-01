جروحك غزتنا

مكان الدموع ذرفنا الدماء رفعنا الايادي لرب السماء.. دعونا شكوناسلاما رجونا... ومابيدينا سواه رجاء.. هتاف الثكالى هنا يعترينا.. يصم الاذان وصوت الدعاء صراخ اليتيم وشيخ يئن رضيع يناشد شربة ماء.. لماذا الكلوم وكل الهموم وشعب ضعيف كثير العناء؟ يضيع الامان وروح الضمان عليهم حرام حياة الصفاء يهود تحلت بسوء الصفات خلاف الوعود لديهم دواء شعار قديم واضحى سقيم هنا -اورشليم-وحق الاباء. هناك العليم عظيم الرجاء. وقدس يهدم وقيل يرمم وحي سيقبر بين العراء.. هنا عذبوهم هناك صلوهم هنا ذبحوهم وسالت دماء هنا فجروهم ذئاب الورى لماذا الخراب يحل بارضي وكانت لامسي نبات السخاء لماذا الكروم تقبل رمسي وزيتوننا شاهقا بالعلاء لما يحرقونا لما يقلعون ؟ شجيرات تيني بكت قرفصاء. فلسطين بيتي وارض الجدودي سيشتد عودي يضيئ السناء وكل اليهود ستغدو هباء وغزتنا منبع الكبرياء تعود تناغي وليد جديد سيبعث من وجتنيه الحياه..