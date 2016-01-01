اصعب ما في الدنيا الفراق



واصعب ما في الفراق الذكرى



والناس في حياتنا كالاضواء ضوء باهر يغطي مساحة كبيرة



وضوء خافت كلما زادت مساحة الحب كبرت مساحة الضوء



وفي الغالب الاعم فان اكبر ضوءين في الحياة الانسان هما والداه ولا ياتي في مقامهما الا من نافسهما في الحب



والحب في معناه الكبير الحنان والعطاء والايثار والتضحيةولا يملك هذه المزايا الا ذو قلب كبير



الحب هو القلب الكبير القلب الذي يعطي بدون مقابل



القلب الكبير هو الذي يعيش حاملا هموم الاخرين من دون ان يشكو لهم همه او ينتظر يحملون الهم معه



القلب الكبير هو الذي ينبض في صدور الاخرين هو الذي نذر حياته وما يملك للاخرين



هو النور الذي يزيل او يخفف العتمة في حياة الاخرين



هوالامل وهو الحلم وهو السعي الى ما هو افضل واجمل في هذه الحياة



القلب الكبير هو الذي يزرع في الدنيا ليحصد في الاخرة