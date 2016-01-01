كيف تتعامل مع الرياضيات و الفيزياء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر مادتي الرياضيات و الفيزياء من المواد الدقيقة التي تتطلب مراجعتها الكثير من التركيز لذا أردنا أن نخصص هذا المقال لأفضل الطرق للتعامل مع المادتين و نتمنى أن تكون هذه النصائح كافية للتغلب على نقائصكم في المادتينـ التحضير الجيد للدرس قبل تلقيه من الأستاذ في القسم لتسهيل متابعته ـ الانتباه التام لشرح الأستاذ لأن المادتين عبارة عن عناصر مرتبطة و عدم فهم أحدها يؤثر على بقية العناصر ـ التركيز على الفهم بدرجة أكبر فالمادتين تعتمدان بشكل كبير على الفهم، و عند فهم الدرس يقل احتمال نسيانه ـ مراجعة الدرس في نفس اليوم عند العودة للمنزل مع وضع جدول لأهم القواعد و الاستعانة بالأمثلة لفهم الدرس ـ حاول الإكثار من حل التمارين فهي أفضل طريقة في المادتين ـ حاول شرح الدرس لغيرك لاختبار مدى فهمك له ـ خذ قسطا من الراحة و لا ترهق نفسك ـ حاول الابتعاد عن الصوت حتى تستطيع التركيز ـ حاول الاستمتاع بحل التمارين و اجعلها تحدينصائح ليوم الامتحان ـ عند حصولك على ورقة الامتحان أقرأ الموضوع جيدا وتمعّن في الاسئلةـ أجب في البداية عن الاسئلة التي تجدها في متناولك وعدم الالتزام بالترتيب الذي تم اعتماده في ورقة الامتحان ـ إذا ما كان السؤال صعبا فلا تضيع فيه وقتك واتركه للنهاية اذا ما تبقى لديك وقت ـ أعط الثقة في قدرتك على حل المسائل وتجنب الخوف فالامتحان سيتناول ما درسته في البرنامج ـ راجع بدقة إجاباتك و حساباتك و تذكر أن الأسئلة مترابطة و أي خطأ في الأسئلة الأولى يؤثر على بقيية النتائج ارجوا لكم الاستفادة بالتوفيق للجميع^^