كيف تتعامل مع الرياضيات و الفيزياء

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة جيهان جوجو, ‏12 جانفي 2017 على 18:38.

  1. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تعتبر مادتي الرياضيات و الفيزياء من المواد الدقيقة التي تتطلب مراجعتها الكثير من التركيز لذا أردنا أن نخصص هذا المقال لأفضل الطرق للتعامل مع المادتين و نتمنى أن تكون هذه النصائح كافية للتغلب على نقائصكم في المادتين
    ـ التحضير الجيد للدرس قبل تلقيه من الأستاذ في القسم لتسهيل متابعته
    ـ الانتباه التام لشرح الأستاذ لأن المادتين عبارة عن عناصر مرتبطة و عدم فهم أحدها يؤثر على بقية العناصر
    ـ التركيز على الفهم بدرجة أكبر فالمادتين تعتمدان بشكل كبير على الفهم، و عند فهم الدرس يقل احتمال نسيانه
    ـ مراجعة الدرس في نفس اليوم عند العودة للمنزل مع وضع جدول لأهم القواعد و الاستعانة بالأمثلة لفهم الدرس
    ـ حاول الإكثار من حل التمارين فهي أفضل طريقة في المادتين
    ـ حاول شرح الدرس لغيرك لاختبار مدى فهمك له
    ـ خذ قسطا من الراحة و لا ترهق نفسك
    ـ حاول الابتعاد عن الصوت حتى تستطيع التركيز
    ـ حاول الاستمتاع بحل التمارين و اجعلها تحدي​
    نصائح ليوم الامتحان

    ـ عند حصولك على ورقة الامتحان أقرأ الموضوع جيدا وتمعّن في الاسئلة
    ـ أجب في البداية عن الاسئلة التي تجدها في متناولك وعدم الالتزام بالترتيب الذي تم اعتماده في ورقة الامتحان
    ـ إذا ما كان السؤال صعبا فلا تضيع فيه وقتك واتركه للنهاية اذا ما تبقى لديك وقت
    ـ أعط الثقة في قدرتك على حل المسائل وتجنب الخوف فالامتحان سيتناول ما درسته في البرنامج
    ـ راجع بدقة إجاباتك و حساباتك و تذكر أن الأسئلة مترابطة و أي خطأ في الأسئلة الأولى يؤثر على بقيية النتائج

    ارجوا لكم الاستفادة
    بالتوفيق للجميع^^​

     
    sقطر الندىs و sosobibicha معجبون بهذا.
    جيهان جوجو, ‏12 جانفي 2017 على 18:38
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    جزاك الله الجنة
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏12 جانفي 2017 على 20:51
    #2
  3. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    عالمي الخاص^^
    امين يارب
    ولك بالمثل واكثر^^
    جزاك الله خيرا على المرور الجميل
    بالتوفيق
     
    جيهان جوجو, ‏12 جانفي 2017 على 21:13
    #3

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