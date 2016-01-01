بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكثير منا يعلم ما كان للعرب قبل البعثة النبوية الكريمة من مكانة لدى العالم . وما كانت حالهم آن ذاك . وكيف كان ترابطهم مع بعضهم البعض . فالعرب عرف عنهم العصبية القبلية القوية . والحمية على العشيرة أكانوا على صواب أم لا . فكان العرب غير مترابطين ،. وكانت تنعدم بينهم الإنتمائية إلى البيئة واللغة ، فقد كان الغسسانة تبعا للروم ، وكان المناذرة تبعا للفرس ، واليمن تبعا للأحباش تارة ، وللفرس تارة ، ولأنفسهم تارة أخرى ، فلم يكن هناك عصبية عربية ، ولا حمية وغيرة على العرب ، فكل يتبع ما يهوى ، فهذا يقتل ذاك ، وذاك يحارب ذلك ، وذلك يخون هذا ، وتعلمون أن العرب كانت تحارب بعضها البعض لمدة تتجاوز عشرات من السنين ، كحرب البسوس ، وحرب داحس والغبراء ، ولماذا ؟! لأتفه الأسباب . ففي حرب البسوس ، السبب هو مقتل ناقة ! ، وفي داحس والغبراء ، السبب حصان ، ومن ثم انضر كم مات من الناس بسبب لا شيء ، وتذكروا الغساسنة والمناذرة ، فكل ما اشتعلت حرب بين الروم والفرس ، يكونون هم الطلائع ، فالمناذرة طلائع الفرس ، والغساسنة طلائع الروم ، والحرب أساسا بين أعاجم ، فما شأن العرب كي يتقاتلوا ؟! وفي أيام الحرب العالمية الثانية ، حين انقسم العرب إلى قسمين ، قسم مؤيد للولايات المتحدة وأحلافها ، وقسم مؤيد لروسيا وأحلافها ( السوفيت ) ، فأصبحوا مثل الغساسنة والناذرة ، حرب بلا شيء !! هذا استطراد ، ومن عادتي كثرة الاستطرادات كما يفعل أدباء العرب ، أعود الآن لموضوعي ، انتهت هذه الحربين ، وأتى أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة ، فانقسم العرب مجداا - وهم بالأساس منقسمون - ، قسم مؤيد لأبرهة ، والآخر معارض له محارب ، والأخير محايدا بين وبين ، ويقول إن كان للبيت ربا يحميه فلن تهدم ، في هذه الحالة لم تنفع هذه العروبة الملعونة ، فأرسل الله سبحانه قوم هم أفضل من العرب ، إنهم الطير الأبابيل ، التي ترميهم بحجارة السجيل ، ووقف العرب متفرجين ليس إلا ، ثار بئر زمزم في عهد جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ، فتنازع قريش على هذا البئر ، وهم أبناء قبيلة واحدة ، هذا حالهم ، فما بالك بأمة عربية ؟! هكذا كان العرب قبل البعثة النبوية المباركة ، وهكذا كان حالهم ، من نزاع إلى قتال ، ومن قتال إلى نزاع ، ويكفيك أن العرب المتحاربون كانوا يعطون الشعار مالا ليهجو كل أعداءهم بالكلام . أتى النبي الأكرم - صلى الله عليه وسلم - ، وكان في حيرة من أمر العرب ، حتى أنه كان يذهب غار حراء ليتخلص من قومه وأذاهم ، وليتعبد هناك بالتأمل في الآيات العضمى ، فما إن بعث حتى قام العرب باسم الكلمة العربية لمقاتلته ولصده ، حتى أنهم أرادوا أن يقلتوه - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب إلى الطائف ، فرجموه بالحجارة ، حتى فر تاركا ماله وقومه إلى المدينة ، فرحبوا به ، واقتنعوا بدعوته ، ونشروها حتى عمت بقاع شتى من الأرض ، بذلك توحدت كلمة العرب ، وأصبح لهم شأن وصولات وجولات ، وأصبحت الكلمة العليا لهم ، فالكل يهابهم ، ويضع لهم ألف اعتبار ، وهل هذا بفضل العروبة الخبيثة ؟! لا والله أن العروبة عن هذا بعيد ، فكل هذا بفضل من الله ، ثم بفضل الإسلام الذي وحد كلمتهم بعد أن كانوا أمة فتن ونزاع وضلال ، فالأوس والخزرج كانا ألد الأعداء لبعضهما ، فأتى النبي ووحد صفوفهما ، بكلمة الله الإسلام ، استمر الوضع لصالح المسلمين قرون شتى ، حتى أتى عهد العباسيين ، الذين نفوا الأمويين ، وطردوهم ، فذهب عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس ، وأقام مملكته هناك ، فعاد فعاد حقد العرب على العرب كسابق عهده ، وضل النزاع بين العباسيون والأمويون أعواما وأعوام ، فاستطاع بذلك الغرب أن يحتل الأندلس قليلا بعد قليل ، حتى سقطت الأندلس بين أيدي النصارى الذين لم تأخذهم القومية التي أخذت العرب ، ضاعت الأندلس ، وضاع كل ما فيها ، بعد ذلك استطاع الغرب كذلك بعد أن رجعوا إلى دينهم أن يأخذوا فلسطين من العرب ، الذين أخذتهم القومية العربية ، ونسوا الدين الإسلامي ، فأصبحوا يأنفون كل ما هو غير عربي ، بذلك سقطت فلسطين من أيديهم ، ولم يستطيعوا أن يردوها إلا بعد أن عادوا لدينهم الصحيح ، وأصبحوا مسلمين لا عربيين ، تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله ، فردوها وأعادوا كيانهم وهيبتهم ، واستمر الوضع كذلك أعواما كثيرة ، فقامت الدولة العثمانية ( الإسلامية ) ، واستطاعت أن تتوغل داخل أوروبا ، وأن تفرض سيطرتها على العالم ، بكلمة ( لا إله إلا الله ، محمدا رسول الله ) ، فذهب محمد الفاتح ، واستطاع أن يفتح مالم يستطع العرب أن يفتحوه ، إنها القسطنطينة ، بهمة المسلمين ، وبوحدة الصفوف ، استمرت الكلمة العليا للإسلام والمسلمين ، حتى أخطأ العثمانيون كما أخطأ قبلهم العرب ، فأخذتهم القومية التركية ، وأصبحوا يكرهون كل ما هو غير تركي ، فاتخذوا سياسة التتريك ، ونسيوا اللغة العربية ، وأنفو من العرب ، بعد ذلك عاد العرب إلى قوميتهم ، وأرادوا الاستقلال بسياستهم ، حدث لهم ماحدث ، واتحدوا ضد إخوانهم المسلمين في تركيا ، وناصروا النصارى واليهود لإطاحة الكلمة الإسلامية على العالم ، ماذا حدث بعد ذلك ؟؟ استعمر هؤلاء الذين وثق بهم العرب بلاد العرب ، وغنموا ثرواتهم سنين عديدة ، فلما عادوا لكلمتهم الإسلامية ، استطاعوا بفضل الله دحر هذا العدوان ، بعد أن غنم منهم كثيرا ، جاءت فترة العالمية الثانية ، وأخذ العرب قوميتهم من جديد ، وأراد كل منهم أن يفرض رأيه ، فتحزب العرب إلىحزبين متعاديين ، حزب مع السوفيت ، وآخر ضده ، ومع الأمريكان ، فاستغل الأمريكان هؤلاء الجهلة ، وأرسلوهم ضد السوفيت ، وأيضا استغل السوفيت العرب المناصرين له ، فأصبح القتال عربيا عربيا ، والمصلحة أعجمية أعجمية ، كما فعل أجدادهم الغساسنة والمناذرة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . استمر الحال كذلك إلى اليوم الذي كتبت فيه هذا المقال ، فالعرب الآن ضد ومع ، مع وضد ، وكأن الأمور تعنيهم ، نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، أيها العرب ، إن القومية العربية خبيثة ملعونة ، لا تنفع ، فلنا معها تجارب منذ أن ولد العرب ، فالعرب قوم للنزاع ، واتفقوا ألا يتفقوا ، وإلم تعودوا لدينكم ، فابكوا على الأطلال ، ونوحوا على حالكم . قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه : "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله " فماذا بقي بعد ذلك ، هذه المقولة تنطبق على حالنا الآن ، فنحن قوم أذلنا الله بالعروبة ، فإذا عدنا إلى الإسلام أعزنا الله عودوا إلى عقولكم ، واعتصموا بحبل الله لا بحبل العروبة الشئيمة . فلتسط العروبة أرضا . فأنا مسلم عزيز بإسلامي ، لا أبغي بغيره العزة