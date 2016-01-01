عروبة..

الموضوع في 'منتدى مختلف القبائل والأنساب في العالم' نشر بواسطة (منير), ‏12 جانفي 2017 على 20:13.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الكثير منا يعلم ما كان للعرب قبل البعثة النبوية الكريمة من مكانة لدى العالم .
    وما كانت حالهم آن ذاك .
    وكيف كان ترابطهم مع بعضهم البعض .
    فالعرب عرف عنهم العصبية القبلية القوية .
    والحمية على العشيرة أكانوا على صواب أم لا .
    فكان العرب غير مترابطين ،.
    وكانت تنعدم بينهم الإنتمائية إلى البيئة واللغة ، فقد كان الغسسانة تبعا للروم ، وكان المناذرة تبعا للفرس ، واليمن تبعا للأحباش تارة ، وللفرس تارة ، ولأنفسهم تارة أخرى ، فلم يكن هناك عصبية عربية ، ولا حمية وغيرة على العرب ، فكل يتبع ما يهوى ، فهذا يقتل ذاك ، وذاك يحارب ذلك ، وذلك يخون هذا ، وتعلمون أن العرب كانت تحارب بعضها البعض لمدة تتجاوز عشرات من السنين ، كحرب البسوس ، وحرب داحس والغبراء ، ولماذا ؟! لأتفه الأسباب .
    ففي حرب البسوس ، السبب هو مقتل ناقة ! ، وفي داحس والغبراء ، السبب حصان ، ومن ثم انضر كم مات من الناس بسبب لا شيء ،
    وتذكروا الغساسنة والمناذرة ، فكل ما اشتعلت حرب بين الروم والفرس ، يكونون هم الطلائع ، فالمناذرة طلائع الفرس ، والغساسنة طلائع الروم ، والحرب أساسا بين أعاجم ، فما شأن العرب كي يتقاتلوا ؟!
    وفي أيام الحرب العالمية الثانية ، حين انقسم العرب إلى قسمين ، قسم مؤيد للولايات المتحدة وأحلافها ، وقسم مؤيد لروسيا وأحلافها ( السوفيت ) ، فأصبحوا مثل الغساسنة والناذرة ، حرب بلا شيء !!
    هذا استطراد ، ومن عادتي كثرة الاستطرادات كما يفعل أدباء العرب ، أعود الآن لموضوعي ،
    انتهت هذه الحربين ، وأتى أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة ، فانقسم العرب مجداا - وهم بالأساس منقسمون - ، قسم مؤيد لأبرهة ، والآخر معارض له محارب ، والأخير محايدا بين وبين ، ويقول إن كان للبيت ربا يحميه فلن تهدم ،
    في هذه الحالة لم تنفع هذه العروبة الملعونة ، فأرسل الله سبحانه قوم هم أفضل من العرب ، إنهم الطير الأبابيل ، التي ترميهم بحجارة السجيل ،
    ووقف العرب متفرجين ليس إلا ،
    ثار بئر زمزم في عهد جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ، فتنازع قريش على هذا البئر ، وهم أبناء قبيلة واحدة ، هذا حالهم ، فما بالك بأمة عربية ؟!
    هكذا كان العرب قبل البعثة النبوية المباركة ، وهكذا كان حالهم ، من نزاع إلى قتال ، ومن قتال إلى نزاع ، ويكفيك أن العرب المتحاربون كانوا يعطون الشعار مالا ليهجو كل أعداءهم بالكلام .
    أتى النبي الأكرم - صلى الله عليه وسلم - ، وكان في حيرة من أمر العرب ، حتى أنه كان يذهب غار حراء ليتخلص من قومه وأذاهم ، وليتعبد هناك بالتأمل في الآيات العضمى ، فما إن بعث حتى قام العرب باسم الكلمة العربية لمقاتلته ولصده ، حتى أنهم أرادوا أن يقلتوه - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب إلى الطائف ، فرجموه بالحجارة ، حتى فر تاركا ماله وقومه إلى المدينة ، فرحبوا به ، واقتنعوا بدعوته ، ونشروها حتى عمت بقاع شتى من الأرض ، بذلك توحدت كلمة العرب ، وأصبح لهم شأن وصولات وجولات ، وأصبحت الكلمة العليا لهم ، فالكل يهابهم ، ويضع لهم ألف اعتبار ، وهل هذا بفضل العروبة الخبيثة ؟!
    لا والله أن العروبة عن هذا بعيد ، فكل هذا بفضل من الله ، ثم بفضل الإسلام الذي وحد كلمتهم بعد أن كانوا أمة فتن ونزاع وضلال ، فالأوس والخزرج كانا ألد الأعداء لبعضهما ، فأتى النبي ووحد صفوفهما ، بكلمة الله الإسلام ، استمر الوضع لصالح المسلمين قرون شتى ، حتى أتى عهد العباسيين ، الذين نفوا الأمويين ، وطردوهم ، فذهب عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس ، وأقام مملكته هناك ، فعاد فعاد حقد العرب على العرب كسابق عهده ، وضل النزاع بين العباسيون والأمويون أعواما وأعوام ، فاستطاع بذلك الغرب أن يحتل الأندلس قليلا بعد قليل ، حتى سقطت الأندلس بين أيدي النصارى الذين لم تأخذهم القومية التي أخذت العرب ، ضاعت الأندلس ، وضاع كل ما فيها ،
    بعد ذلك استطاع الغرب كذلك بعد أن رجعوا إلى دينهم أن يأخذوا فلسطين من العرب ، الذين أخذتهم القومية العربية ، ونسوا الدين الإسلامي ، فأصبحوا يأنفون كل ما هو غير عربي ، بذلك سقطت فلسطين من أيديهم ، ولم يستطيعوا أن يردوها إلا بعد أن عادوا لدينهم الصحيح ، وأصبحوا مسلمين لا عربيين ، تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله ، فردوها وأعادوا كيانهم وهيبتهم ، واستمر الوضع كذلك أعواما كثيرة ، فقامت الدولة العثمانية ( الإسلامية ) ، واستطاعت أن تتوغل داخل أوروبا ، وأن تفرض سيطرتها على العالم ، بكلمة ( لا إله إلا الله ، محمدا رسول الله ) ، فذهب محمد الفاتح ، واستطاع أن يفتح مالم يستطع العرب أن يفتحوه ، إنها القسطنطينة ، بهمة المسلمين ، وبوحدة الصفوف ، استمرت الكلمة العليا للإسلام والمسلمين ، حتى أخطأ العثمانيون كما أخطأ قبلهم العرب ، فأخذتهم القومية التركية ، وأصبحوا يكرهون كل ما هو غير تركي ، فاتخذوا سياسة التتريك ، ونسيوا اللغة العربية ، وأنفو من العرب ، بعد ذلك عاد العرب إلى قوميتهم ، وأرادوا الاستقلال بسياستهم ، حدث لهم ماحدث ، واتحدوا ضد إخوانهم المسلمين في تركيا ، وناصروا النصارى واليهود لإطاحة الكلمة الإسلامية على العالم ،
    ماذا حدث بعد ذلك ؟؟
    استعمر هؤلاء الذين وثق بهم العرب بلاد العرب ، وغنموا ثرواتهم سنين عديدة ، فلما عادوا لكلمتهم الإسلامية ، استطاعوا بفضل الله دحر هذا العدوان ، بعد أن غنم منهم كثيرا ،
    جاءت فترة العالمية الثانية ، وأخذ العرب قوميتهم من جديد ، وأراد كل منهم أن يفرض رأيه ،
    فتحزب العرب إلىحزبين متعاديين ، حزب مع السوفيت ، وآخر ضده ، ومع الأمريكان ، فاستغل الأمريكان هؤلاء الجهلة ، وأرسلوهم ضد السوفيت ، وأيضا استغل السوفيت العرب المناصرين له ، فأصبح القتال عربيا عربيا ، والمصلحة أعجمية أعجمية ، كما فعل أجدادهم الغساسنة والمناذرة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
    استمر الحال كذلك إلى اليوم الذي كتبت فيه هذا المقال ، فالعرب الآن ضد ومع ، مع وضد ، وكأن الأمور تعنيهم ، نسوا الله فأنساهم أنفسهم ،
    أيها العرب ، إن القومية العربية خبيثة ملعونة ، لا تنفع ، فلنا معها تجارب منذ أن ولد العرب ، فالعرب قوم للنزاع ، واتفقوا ألا يتفقوا ، وإلم تعودوا لدينكم ، فابكوا على الأطلال ، ونوحوا على حالكم .
    قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه : "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله "
    فماذا بقي بعد ذلك ، هذه المقولة تنطبق على حالنا الآن ، فنحن قوم أذلنا الله بالعروبة ، فإذا عدنا إلى الإسلام أعزنا الله
    عودوا إلى عقولكم ، واعتصموا بحبل الله لا بحبل العروبة الشئيمة .
    فلتسط العروبة أرضا .
    فأنا مسلم عزيز بإسلامي ،
    لا أبغي بغيره العزة
     
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    (منير), ‏12 جانفي 2017 على 20:13
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    العرب قوميه كغيرها من القوميات بل وتتميز عن غيرها كون رسول الله صل الله عليه وسلم ينتمي لها ..
    فالعربيه بحد ذاتها ليست مسؤله عن تقاسم من ينتمي لها بل العيب في المنقسمين انفسهم ..
    وقد سقطت قوة العرب بسقوط الدوله العباسيه ولم تعد قوة تستطيع السيطره على وضعها الداخلي
    ناهيك عن الصمود في وجه الاعداء .. فتلك امم قد خلت ولم يعد لها تواجد الا بكتب التاريخ فالتغني على الاطلال لايسمن ولا يغني من جوع ..
    ثم ليس قومية العرب هي من اندثر بل هناك من هو اولى منها بالبقاء كالاحباش والرومان والتتار والفرس .. اين هم اليوم ان حالهم اردى
    وأذل من حال العرب ..
    بيني وبينك العرب لايريدوا اكثر من العيش بكرامه في اوطانهم وحصولهم على حقوقهم المشروعه وهذا ما يجب ان ينافح دونه العرب ..
     
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    aljentel, ‏12 جانفي 2017 على 20:33
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
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    السلام عيلكم ورحمة الله وبركاته
    جد مسرورة لأنني سمحا لنفسي الدخول الى اللمة في هذا الوقت بالذات لقراءة هاته الكلمات
    صراحة كل حرف فيها صادق لأبعد الحدود منذ أن وجد العرب وجدت معهم الحروب ولن أقول كغيرهم من الأقوام لأن تاريخهم يشهد لهم بكثرتها وبكونها ع أتفه الأسباب كما ذكرت
    لكن لو نتأمل الجانب الايجابي فيها ستجده يتعلق بالغيرة ع كل ما يخصهم و كل ما يمثلهم وخاصة ما يتعلق بأرضهم وعرضهم و لكم كان العرب في ذلك شجعان
    لكن تعال الى عرب اليوم الذين أخذوا من العروبة فقط العربية انظر الى حالهم من تفكك الى تشتت لا أذكر القناة التي شاهدته بها تقريرا عن الحرب بسورية والعراق لكن أذكر جملة قالها أحدهم أنه سيكون ع العرب نسيان تلك الخرائط القديمة لسورية والعراق وهو يقصد بهذا تفكيك هاتهين الدولتين اللتين أرى فيهما كل الأصالة و الحضارة وبعدها ماذا سيبقى للعرب ......أصلا ماذا بقي لهم فلا دول الخليج تعوض هكذا دول عربية ثقيلة الوزن تاريخيا وجغرافيا ولا حتى مصر التي أكن لها كل الاحترام وأصلا لا يجوز تعويض هذا هذا فالأمر متعلق بالقومية العربية بجسد يتفكك بأعضاء تبتر وع ذكري لكلمة جسد سأعقب ع قول الأخ الأعربي حين قال أوطانهم والله إني لأرى كلمة البلدان العربية كذبة بيضاء تكفن الدول العربية واحدة تلو الأخرى فبلاد العرب كلها وطن واحد فكيف يعيش السعودي بأمان وأخوه هنالك بسورية يموت وأي كرامة يتحدث عنها عربي اخر بكذبة تسمى بلدا عربيا اخر وأخوه يعاني خلف حدود وضعت كحبل المشنقة
    لا بأس هنا الأمر عربي بحت ونحن من أمان بالله وكتبه ورسله وقال عن نفسه مسلما ونحن نعلم علم اليقين أن الاسلام هو ما يجمعنا ولا شيء يجمعنا غيره لا عروبة ولا أمازيغية و لا غيرهما
    بأي حق ترانا اليوم نقول هذا وطني وذاك وطنك والأصل يقول أرض الله ودين الله وأينما وجد الاسلام فهنالك لنا أرض يؤلمني واقعنا اليوم ويمزقني تفككنا نحن أمة الاسلام
    مرات حين أفرح أخجل من نفسي وأسألني هل يحق لي ذلك وهنالك مثلي فتاة مسلمة تخشى ع نفسها وع عرضها والكثير مما يجعلني أخجل من اسلامي حين ما أذكر اخواني
    أشكرك ع فتح هذا المجال مع أني كنت قد خرجت عن الموضوع نوعا ما لكن هكذا شاءت حروفي فعذرا لك
    وأسال الله أن يغفر لنا وأن يجمعنا ع كلمة الحق
     
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    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017 على 21:09
    #3
  4. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اولا اشكر كل المتدخلين وعلى وجه الخصوص المشرفة ذات الرد الثانى والذى زاد الموضوع جمالية
    وكما انا من الشاكرين للاصحاب الرد الاول والذى اعتذر لهم
    عن التاخير لانى كنت ولازلت فى تمارينى الرياضية
    ندخل فى صميم الموضوع.
    ان البعض منا اذا تحدث معك فى هذا الصدد يقول لازال العرب متخلفا .وانا لااعترض عليه
    فكلمة التخلف قد يفهمها البعض بالخطأ والبعض يظن انها تستخدم للسب وقد يهاجمك ويرد بعصبية بسبب جهله بالمعنى وربما تصل لحد الضرب .. بينما هي وصف حال ولا تحمل اي معنى فيه تعدي
    التخلف هو عكس التقدم حسب نظرى
    وهو مشتق من الخلف عكس المقدمة
    القوافل والجيوش فيها مقدمة ومؤخرة .. من في المقدمة يسمى متقدم والذي في المؤخرة والخلف يسمى متخلف او متأخر لأنه في الخلف .. فإذا قلنا لهم اسرعو يامتخلفين فهذا ليس اساءة لهم ولكنه تعريف حتى يعرفون اننا نقصدهم بالكلام فيسرعون لا ان يغضبو ويبدأو بالسب والشتم
    انتهى الشرح والتوضيح
    الدول العربية كلها بدون استثناء والكثير من الدول الاسلامية تعتبر متخلفة فكريا وعلميا وصناعيا واعلاميا
    من اسباب تخلف الدول الطبيعية .. هو ضعف الامكانيات المادية كما هو الحال في افريقيا وبعض دول اسيا
    لكن الدول العربية بعضها لديه من الثروات الطبيعية مايفوق الموجود عند بعض الدول المتقدمة ومع ذلك تترنح في قائمة ( الذين خلفوا ) او ربما تخلفو برضاهم
    المانيا واليابان مثلا لايوجد عندها مايوازي ربع الذي الموجود في بعض الدول العربية ومع ذلك لامقارنة ,,
    المانيا واليابان تم تدميرهما تماما في الحرب العالمية الثانية وبدأتا من الصفر ووصلت للقمة في فترة قياسية اقل من نصف عمر بعض الدول العربية التي ازعجتنا بجعجعتها ولم نر لها طحنا ..
    لايوجد سبب منطقي يجعل بلدان تمتلك ثروات هائلة ماتزال تقبع في دائر التخلف .. ولايوجد ماهو اسوأ من عجر القادر
    موزمبيق والصومال وبورما وفيتنام والفلبين كل عوامل التخلف متوفرة فيها لذلك من غير المستغرب ان تكون دول متخلفة .... مع انه ليس مبرر .. فاليابان لايوجد لديها اي ثروات طبيعية ولاتختلف عن اي بلد افريقي واسيوي ولكنها اصبحت في الصف الأول لأنه توفر لديها من يقودها للامام
    ماهو عذر البليد الذي يمتلك ربع ثروات العالم ومايزال في المؤخرة ؟!
    وماهو عذر من يملك فرس ومازال يقارن نفسه بأصحاب الحمير ؟! ويحاول ان يسكت من ينتقده بأن لديه فرس على الاقل ولايدري ان هذه حجة عليه وليست له !!
    سبب التخلف صدقوني لايحتاج تفكير و هو الحكومات التي تضحي بكل غال ونفيس من اجل البقاء في الحكم حتى لو افتدت ذلك بنصف ثروة البلد .. وتجر شعوبها للخلف
    البعض ممن لايحب ارهاق عقله بالتفكير ويفضل العبارات الجاهزة التي تم طبخها وتحضيرها مسبقا .. قد يردد العبارات التي تم تحفيظه اياها بشكل غير مباشر وترسخت في عقله الباطن ويقول واين الناس ولماذا لم يفعلو شيء ولماذ كل شيء على الحكومة .. واقول له ..الحكومة بيدها الاعلام والتعليم والتخطيط والتسيير وكل شيء .. واعطني اعلام وتعليم فقط وانا اصنع بلد وشعب بالطريقة التي اريدها والحكومات العربية صنعت بلدانها وشعوبها بالطريقة التي تناسبها
    ونجاح بعض المسلمين والعرب الذين عاشو في اوروبا وامريكا اكبر دليل على ماأقول وان الخطأ ليس من الشعوب ولكن فيمن يقود هذه الشعوب الى الخلف
    ممتن لكل المتدخلين
    وشكر الله لهم على تفاعلهم
    واثابهم الفردوس العلى من الجنان
     
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    (منير), ‏12 جانفي 2017 على 22:55
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    لا أملك ما أقول سوى أنك أجدت القول مرة أخرى
    لازال التخلف منا وفينا .
    شكرا لك ولك يا اخي دعاءا بالمثل أكرمك الله بجناته
     
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017 على 23:04
    #5

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