"محمود درويش" ما ضرّكِ..! يا سيّدتي الجميلة..؟ إذا اشتقتُ إليكِ.. وما ضرّكِ..! يا غجرية الحسن..؟ يا حوراء العين.. الكحيلة.. ما ضرّكِ..! إذا زارني لطيف طيفكِ.. وطلع عليّ نور شمسكِ.. وأشرق على يومي.. بكرة.. وأصيلا.. وأقام عندي.. ضياء سناكِ.. اللّيل كله.. والشّتاء كلّه.. والعام كلّه.. والدهر كلّه.. وما ضرّكِ.. أن تحمل لي.. نسائم الصّباح العليلة.. أريج الورد.. والفلّ.. والياسمين.. وعبق زهور الفانيليا.. ومن عطركِ.. فقط القليلا..! القليلا..! أتريني أطلبُ المستحيلا..!؟ *** وما همّني يا سيدتي..! إن لم تشرق الشّمس.. على صباحاتي.. ما همّني إن.. ضجرت الشّمس..! من كلّ صباحاتي.. ورأت.. عنها الرّحيلا..! الرّحيلا..! وبقي اللّيل يلفّني.. بعباءته السوداء الطويلة.. ما همّني يا سيّدتي..! *** ففي حضرة عيونكِ.. سيدتي.. لمّا تزوريني.. تشرق ألف شمس.. وشمس..! ويطلع ألف بدر.. وبدر..! ويولد ألف نجم.. ونجم..! وفي دياجير ظلمتي.. وظلام أزقتي.. تسرجين فانوسا.. وشمعة.. وقنديلا.. وترقص فيّ.. الفرحة طويلا..! طويلا..! ويرحل عنّي الخريف.. مستعجلا..! ويقيم فيّ الربيع.. ويعمّر طويلا..! طويلا..! وتنقر طبول قلبي.. شدوا وتطبيلا..! وتطبيلا..! *** أيتها الجميلة.. إنّي لأحبّكِ جدّا.. جدّا.. وجدّا.. فلا تسأليني الدليلا.. ولا تأوّلي مشاعري.. فإنّها لا تقبل التأويلا..! هيّ واضحة..! صافية.. عميقة.. دافئة.. وجميلة.. تماما.. مثل عينيكِ الجميلة..! بقلمي..^^