ما ضرّكِ..!؟

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏12 جانفي 2017 على 21:49.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    "محمود درويش"

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    ما ضرّكِ..! يا سيّدتي الجميلة..؟

    إذا اشتقتُ إليكِ..

    وما ضرّكِ..! يا غجرية الحسن..؟

    يا حوراء العين.. الكحيلة..

    ما ضرّكِ..!

    إذا زارني لطيف طيفكِ..

    وطلع عليّ نور شمسكِ..

    وأشرق على يومي..

    بكرة.. وأصيلا..

    وأقام عندي.. ضياء سناكِ..

    اللّيل كله..

    والشّتاء كلّه..

    والعام كلّه..

    والدهر كلّه..

    وما ضرّكِ.. أن تحمل لي..

    نسائم الصّباح العليلة..

    أريج الورد..

    والفلّ.. والياسمين..

    وعبق زهور الفانيليا..

    ومن عطركِ.. فقط القليلا..!

    القليلا..!

    أتريني أطلبُ المستحيلا..!؟

    ***

    وما همّني يا سيدتي..!

    إن لم تشرق الشّمس..

    على صباحاتي..

    ما همّني إن.. ضجرت الشّمس..!

    من كلّ صباحاتي..

    ورأت.. عنها الرّحيلا..!

    الرّحيلا..!

    وبقي اللّيل يلفّني..

    بعباءته السوداء الطويلة..

    ما همّني يا سيّدتي..!

    ***

    ففي حضرة عيونكِ.. سيدتي..

    لمّا تزوريني..

    تشرق ألف شمس.. وشمس..!

    ويطلع ألف بدر.. وبدر..!

    ويولد ألف نجم.. ونجم..!

    وفي دياجير ظلمتي..

    وظلام أزقتي..

    تسرجين فانوسا.. وشمعة.. وقنديلا..

    وترقص فيّ.. الفرحة طويلا..!

    طويلا..!

    ويرحل عنّي الخريف.. مستعجلا..!

    ويقيم فيّ الربيع.. ويعمّر طويلا..!

    طويلا..!

    وتنقر طبول قلبي..

    شدوا وتطبيلا..!

    وتطبيلا..!

    ***

    أيتها الجميلة..

    إنّي لأحبّكِ جدّا..

    جدّا.. وجدّا..

    فلا تسأليني الدليلا..

    ولا تأوّلي مشاعري..

    فإنّها لا تقبل التأويلا..!

    هيّ واضحة..!

    صافية..

    عميقة..

    دافئة..

    وجميلة..

    تماما.. مثل عينيكِ الجميلة..!

    بقلمي..^^
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏12 جانفي 2017 على 22:07
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    فارس البوح, ‏12 جانفي 2017 على 21:49
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رآئعة، مذهلة وغاية في الروعة
    أبدعت حقاً أخي، أعجبتني كثيراً وأستأذنك بإقتباس بعضها :)

    بارك الله فيكم اخي الكريم فارس القلم والبوح
    جميل ما خطت أناملك أخي الطيب

    في إنتظار جديدكم
    وفقك الله
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏12 جانفي 2017 على 22:01
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    أهلا بفارسنا النبيل
    والله أني أجدها جميلة ورائعة وتستحق الختم ^^
    أجدت الوصف حتى أني أريد ان أسألها ما ضركِ يا سيدة إن حدثك فارس نبيل هكذا!
    موفق أخي
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 جانفي 2017 على 22:07
    #3
  4. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    أهلا وسهلا بكِ أختي الكريمة.. سكون الفجر..
    أخجلتي حروفي المتواضعة.. يا فاضلة..^^
    والله كلّ الرّوعة والجمال.. أجدهما يرتسمان في ردّكِ الجميل..
    أن تقتبسي خربشاتي.. هو شرف عظيم لي أختي..
    فرجاء اقتبسي منها ما شئتِ..^^
    بوركت وأشكرك كثيرا أختي الطيّبة..
    لروحكِ الطيّبة.. طوق فلّ وياسمين..
    ولكِ منّي خالص تحياتي يا فاضلة.
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏12 جانفي 2017 على 22:20
    #4
  5. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    وبكِ أهلا وسهلا.. أختي الكريمة حكاية قمر..
    أشكركِ وأجزل شكرا.. على مروركِ الكريم..
    و ردّكِ الطيّب الجميل.. وعلى كرم الختم..
    كان ردّكِ وساما فاخرا    .. رفيعا أعتزّ به كثيرا..
    بارككِ الرحمن.. واكرمكِ أختي..
    لقلبكِ الطيّب.. عناقيد سعادة أبدية..
    ولك منّي خالص تحياتي.. يا فاضلة.
     
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    فارس البوح, ‏12 جانفي 2017 على 22:30
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    مرحبا بالفارس المغوار على كل الصفحات
    والمقاتل لا بالسيف بل بالكلمات
    حقا نور وجوك كل المنتدى
    و تعلم أنك كالعادة نزااااااااار
    تحياتي
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    sanaya, ‏12 جانفي 2017 على 22:34
    #6
  7. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    أهلا وسهلا بصاحبة.. الحرف الرقيق الثائر..^^
    بأختي الكريمة مريم.. أسعدني مروركِ الجميل..
    ودائما ما يفعل..
    شكرا جزيلا لكِ.. لردّكِ النديّ.. وإطرائكِ الكريم..
    النور من نوركم.. بارككِ الرّحمن أختي..
    تقبّلي منّي عميق ودّي.. وعبق وردي..
    وخالص تحياتي لكِ.. يا فاضلة.
     
    sanaya معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏12 جانفي 2017 على 22:45
    #7

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