

"محمود درويش"





ما ضرّكِ..! يا سيّدتي الجميلة..؟



إذا اشتقتُ إليكِ..



وما ضرّكِ..! يا غجرية الحسن..؟



يا حوراء العين.. الكحيلة..



ما ضرّكِ..!



إذا زارني لطيف طيفكِ..



وطلع عليّ نور شمسكِ..



وأشرق على يومي..



بكرة.. وأصيلا..