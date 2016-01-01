أيقونات الاعجاب ..

وضع في المنتدى أيقونات للإعجاب كي تستخدمها لأي موضوع يعجبك ولتخبر صاحب الطرح ان موضوعه اثار اعجابك .. وتلك خاصية مميزه ومطلوبه كونها تحفز الكاتب ان يستمر بعطاءه لان هناك من هو معجب بما يطرح .. لكن الحاصل خلاف ما وضعت من أجله فأستخدمت من باب المجامله وعلى طريقة شيلني واشيلك تعملي اعجابات اردها لك حتى ان البعض يعملها دون ان يكلف نفسه بقراءة الطرح من باب المجاملات .. من هذه اللحظه لن اضع اعجابا لاي كان الا اذا كانت الكلمه المكتوبه تثير فيني الاعجاب اما ماعداها يفتح الله ... قد يأتي من يقول .. ما دخلك لست وكيلا لآدم على ذريته وهذه من باب الحريه الشخصيه .. اقول نعم لكن ايقونة الاعجاب لم توضع من اجل المجاملات حتى وان كان المكتوب لايعجب الحمار بل وضعت لأمر محدد وهو ما يثير في نفسك الاعجاب لكلمه او حتى لحرف اثار اعجابك ولم تكن من اجل صاحبك او صديقك كي تغرقه بالاعجابات على اللي يسوى واللي ما يسوى ... بس ..! اتمنى الموفقيه لكم وللمنتدى ..