حلول تمارين اللغة العربية صفحة 116 - سنة 4 متوسط

مراقبة العمــــل المنزلي حــل التطبيقات : 1) الجمل المضافة - نشبت معارك حامية يوم ظرف زمان - أن تتقلب علينا مخافة مفعول لأجله - أن ظفر بها بعد 2) فياليت ششباب يعود يومن لأخبرهو بما فعل لمشيبو //0 /0/ 0//0/ //0 / /0/0 //0///0/ /0/ /// 0//0/0 متفاعلتن / مفاعلتن / فعولن / مفاعلن / مفاعلتن / فعولن شبابن قننعن لا خبر فيهم وبورك فششباب لصالحينا //0/0 /0//0 /0 /0/ /0/0 //0// /0 //0/ 0/0//0/0 مفاعلتن/ مفاعلتن فعولن مفاعلتن / مفاعلتن / فعول لا تحقرنن صغيرن في مخاصمين /0 /0//0/ //0/0/ 0/ /0///0 مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن أنن لنعوضه تدمي مقلة لأسدي /0/ 0/ /0/ //0/0 /0//0/ //0 مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن 3) الشباب شعلة من الذكاء و الشباب يتقد ذكاء استعارة مكنية و الفرق بينهما أن الأولى تدل على أن الشباب جزء من الذكاء بينما الثانية أن الشيء البارز في الشباب هو الذكاء . و الجمل : الملاكم أسد على الحلبة و الجملة رأيت أسدا ينقض على خصمه في حلبة الملاكمة استعارة تصريحية و الفرق بينهما أن الأولى تبين الصور العامة للملاكم و هو على الحلبة بينما الثانية تبين صورة الملاكم وهو ينقذ على خصمه هي خاصة 4) الصور : - الوجه لليأس به نظرة كناية عن سوء المنظر - يقذفها الحقد على زهرة استعارة مكنية - جرحه الدهر استعارة مكنية