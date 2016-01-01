حلول تمارين اللغة العربية صفحة 116 - سنة 4 متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 08:55.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    حــل التطبيقات :
    1) الجمل المضافة
    - نشبت معارك حامية يوم ظرف زمان
    - أن تتقلب علينا مخافة مفعول لأجله
    - أن ظفر بها بعد
    2)
    فياليت ششباب يعود يومن لأخبرهو بما فعل لمشيبو
    //0 /0/ 0//0/ //0 / /0/0 //0///0/ /0/ /// 0//0/0
    متفاعلتن / مفاعلتن / فعولن / مفاعلن / مفاعلتن / فعولن
    شبابن قننعن لا خبر فيهم وبورك فششباب لصالحينا
    //0/0 /0//0 /0 /0/ /0/0 //0// /0 //0/ 0/0//0/0
    مفاعلتن/ مفاعلتن فعولن مفاعلتن / مفاعلتن / فعول
    لا تحقرنن صغيرن في مخاصمين
    /0 /0//0/ //0/0/ 0/ /0///0
    مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن
    أنن لنعوضه تدمي مقلة لأسدي
    /0/ 0/ /0/ //0/0 /0//0/ //0
    مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن
    3)
    الشباب شعلة من الذكاء و الشباب يتقد ذكاء
    استعارة مكنية و الفرق بينهما أن الأولى تدل على أن الشباب جزء من الذكاء بينما الثانية أن الشيء البارز في الشباب هو الذكاء .
    و الجمل : الملاكم أسد على الحلبة و الجملة رأيت أسدا ينقض على خصمه في حلبة الملاكمة استعارة تصريحية و الفرق بينهما أن الأولى تبين الصور العامة للملاكم و هو على الحلبة بينما الثانية تبين صورة الملاكم وهو ينقذ على خصمه هي خاصة
    4)
    الصور :
    - الوجه لليأس به نظرة كناية عن سوء المنظر
    - يقذفها الحقد على زهرة استعارة مكنية
    - جرحه الدهر استعارة مكنية
     
    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 08:55
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