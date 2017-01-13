فيس بوك تتيح للناشرين البث المباشر عبر الويب

بدأت شركة فيس بوك منذ يوم أمس الأربعاء بطرح ميزات جديدة لميزة البث المباشر خاصتها، بحيث توفر الميزات الجديدة للناشرين المزيد من المرونة في كيفية إنتاج المحتوى الفيديوي للشبكة الإجتماعية. وتعتبر إحدى أهم الميزات الجديدة التي أضافتها الشبكة الإجتماعية هي إمكانية البث المباشر الفيديوي للناشرين من خلال متصفح الويب، بالإضافة إلى إمكانية البث المباشر من خلال الجهاز المحمول التي كانت تتوفر سابقاً. وتشمل التحديثات الأخرى التي بدأت بالظهور على صفحة ويب جديدة تسمى “Live Contributor”، والتي تعتبر مفيدة وموجهة إلى الأشخاص غير المسؤولين أو المدراء الذين يعملون على البث المباشر نيابة عن صفحات العلامات التجارية. كما تضم الميزات الجديدة الأخرى على رؤى الفيديو الموجهة إلى حسابات محددة، وخيار التثبيت بالدبوس للتعليقات على البث المباشر، وروابط ثابتة للفيديو، وإمكانية نشر فيديوهات البث المباشر السابقة ضمن أكثر من مكان. وتم تصميم التغييرات الأخيرة لتوفر للناشرين المزيد من السيطرة والتخصيص والمرونة خلال البث المباشر خاصتهم، واقتصرت عملية البث المباشر للعديد من الناشرين حتى اليوم على جهاز المحمول أو من خلال خدمة طرف ثالث في حال وجود الموارد التقنية. وطالب العديد من الناشرين الذين يريدون نشر أنواع إضافية من الفيديوهات مثل المدونات الفيديوية اليومية فيس بوك بتوفير ميزة البث المباشر من خلال الويب، حيث قد لا تحتاج تلك الفيديوهات إلى أكثر من حاسب محمول أو كاميرا ويب. وكانت خدمة فيس بوك لايف للبث المباشر لا تدعم إمكانية البث المباشر من خلال شبكة الويب، إلا أن هذا الأمر قد تغير حالياً بالنسبة للناشرين، ولا يوجد جدول زمني واضح حول موعد توافر هذه الإمكانية لجميع مستخدمي الشبكة الإجتماعية. وأشارت الشبكة الإجتماعية “تعطي ميزة Live Contributor للمسؤولين عن الصفحة إمكانية تعيين أشخاص آخرين للقيام بعملية البث المباشر من خلال الصفحة مما يعطي هؤولاء الأشخاص مرونة للقيام بالبث المباشر نيابة عن الصفحة من خلال جهازهم المحمول بينما تسمح لمدراء الصفحة بالحفاظ على أمان وحماية الصفحة الخاصة بهم”. وتعطي ميزة رؤى الفيديو للمشاهير والشخصيات العامة والصحفيين والسياسيين فهم أفضل لتأثير البث المباشر خاصتهم، وتتوفر هذه الميزة التحليلية للحسابات التي تضم أكثر من 5000 متابع، بحيث تظهر أجمالي وقت المشاهدة بالدقائق والأعداد الإجمالية للمشاهدين والمشاركات مثل ردود الفعل والتعليقات والمشاركات. كما تعمل هذه الميزة على عرض المعلومات المجمعة على مدى فترات مختلفة مثل 7 أيام أو 30 يوم أو 60 يوم، وأشارت فيس بوك إلى توافر هذه الميزة من خلال تطبيق Mentions في غضون أسابيع قليلة قادمة. المصدر