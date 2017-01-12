تحديث سناب شات يجلب ميزة البحث داخل التطبيق على أندرويد

أعلنت شركة سناب عبر موقع Techcrunch التقني عن واجهة جديدة لتطبيق سناب شات تقدم ميزة البحث الشامل داخل التطبيق حيث ينتظر ان تساعد هذه الميزة المستخدمين في البحث عن الاصدقاء والوصول للمحتوى بشكل اسرع . سناب تعلم ان هناك إمتعاض من صعوبة الوصول إلى المستخدمين داخل التطبيق لذلك تقدم أحد الحلول التي ربما تساهم في حل هذا الاشكال لدى الكثير من الراغبين في البحث عن اصدقاء جدد أو مشاهدة محتوى أكبر داخل التطبيق . البحث يمكنك ايضاً من الوصول إلى اصدقائك ومجموعات الدردشة فكل ماعليك القيام به هو الضغط على شريط البحث search الذي سيظهر في الاعلى لتصل إلى من تريد التواصل معه سواء عبر الدردشة أو حتى مشاهدة الستوري الخاص به في حال كان ذلك متاحاً . الشركة تعتقد ان هذه الميزة ستساهم في الوصول بشكل اسرع للحسابات الموثقة على سبيل المثال للشركات والمشاهير الذين سيكونوا سعداء بإطلاق مثل الميزة بالتأكيد لأنها ببساطة ستساهم في منحهم المزيد من المتابعين . الميزة الجديدة بدأت في الظهور للمستخدمين على أندرويد بدءاً من اليوم وستصل في وقت قريب لمستخدمين التطبيق على iOS . المصدر